Júlia Fernandes

Repórter Júlia Fernandes Repórter

25 Março 2026

Agenda

"A inovação começa e termina em pessoas", diz presidente do South Summit Brazil

O humano no centro do avanço tecnológico é tema da quinta edição do South Summit

Em um momento em que o avanço tecnológico e a Inteligência Artificial tomam cada vez mais espaço dentro das discussões, o South Summit Brazil 2026 coloca o humano como centro. “É um tema muito importante para nós, pois entendemos que a inovação começa e termina em pessoas e que tecnologia por tecnologia não existe”, afirmou o presidente do South Summit Brazil, José Renato Hopf, em entrevista exclusiva ao GeraçãoE na abertura do evento. De acordo com ele, a inovação só faz sentido quando está a serviço de melhorar a vida das pessoas.



A programação segue até sexta-feira (27), reunindo mais de 700 palestrantes distribuídos em oito palcos simultâneos, com a proposta de abordar uma diversidade de temas que atravessam o ecossistema da inovação. A centralidade do humano aparece como fio condutor das discussões. “Esse é um tema central que perpassa todos os palcos, para que a gente possa na abertura do evento. De acordo com ele,A programação segue até sexta-feira (27), reunindo mais de 700 palestrantes distribuídos em oito palcos simultâneos, com a proposta de abordar uma diversidade de temas que atravessam o ecossistema da inovação. A centralidade do humano aparece como fio condutor das discussões. “Esse é um tema central que perpassa todos os palcos, para que a gente possa discutir como fazer com que a inovação nunca perca o seu princípio fundamental, que é realmente gerar uma sociedade melhor” , destacou José Renato.



Para o presidente, a escolha do tema reflete uma necessidade de reequilibrar o debate sobre inovação. Segundo ele, embora o crescimento da Inteligência Artificial seja evidente, é fundamental questionar seu propósito.



Ao completar cinco anos, o evento consolida também seu papel como plataforma de conexão global. A cada edição, cresce o número de participantes internacionais, ampliando o alcance do ecossistema brasileiro de inovação. O presidente destacou que, no ano anterior, o encontro reuniu representantes de mais de 60 países, reforçando que o evento se tornou uma ponte entre o Rio Grande do Sul e o mundo. A proposta inicial, segundo ele, era justamente gerar impacto local com projeção global, estimulando transformação não apenas em Porto Alegre, mas em toda a América Latina. , destacou José Renato.Para o presidente, a escolha do tema reflete uma necessidade de reequilibrar o debate sobre inovação. Segundo ele, embora o crescimento da Inteligência Artificial seja evidente, é fundamental questionar seu propósito.Ao completar cinco anos, o evento consolida também seu papel como plataforma de conexão global. A cada edição, cresce o número de participantes internacionais, ampliando o alcance do ecossistema brasileiro de inovação. O presidente destacou que, no ano anterior, o encontro reuniu representantes de mais de 60 países, reforçando que o evento se tornou uma ponte entre o Rio Grande do Sul e o mundo. A proposta inicial, segundo ele, era justamente gerar impacto local com projeção global, estimulando transformação não apenas em Porto Alegre, mas em toda a América Latina.