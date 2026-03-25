"A terra gaúcha é a melhor do mundo", diz fundadora do South Summit na abertura do evento

Com o tema Human By Design, a quinta edição do South Summit Brazil começou nesta quarta-feira (25) no Cais Mauá, em Porto Alegre. Nem o tempo instável afastou o público do primeiro dia do evento de inovação, que acontece até sexta-feira (27). María Benjumea, fundadora e presidente do South Summit, José Renato Hopf, presidente South Summit Brazil, foram os responsáveis por dar as boas-vindas ao público na Arena Stage, principal palco do encontro.



María celebrou a quinta edição do evento na capital gaúcha. “Sou muito feliz de estar aqui. A terra gaúcha é a melhor do mundo”, disse a fundadora. “É o quinto aniversário de algo muito importante. O ecossistema de inovação, de empreendedorismo, de colaboração, de todos os diferentes agentes, é muito maduro. E cada ano vem mais pessoas de todas as partes do mundo. É muito importante aproveitar todas as conexões”, aconselhou María, destacando a importância do uso do inglês durante as palestras, aproximando pessoas de diferentes países. Durante a cerimônia, subiram ao palco representantes do Banco do Brasil, Sebrae, Fiergs, além da vice-prefeita de Porto Alegre, Betina Worm, e Simone Stulp, secretária de inovação, ciência e tecnologia do RS.



A expectativa é de que pelo menos 23 mil pessoas passem pelo Cais Mauá ao longo dos três dias de evento. Circulando pelos armazéns, é possível ver a presença de investidores, estudantes, empreendedores e agentes do governo. Thiago Bertoletti, CEO da Vease, empresa presente na área de marketplace do South Summit, está no evento pelo quinto ano consecutivo. “Estou como expositor no pavilhão marketplace, e a expectativa é boa para o evento, para mostrar para o público o nosso produto e coletar as informações que o mercado está trazendo para o ano de 2026.”

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A busca pelas principais tendências está no radar dos participantes no primeiro dia de South Summit. Helena Kich, sócia e COO da Perestroika, ressaltou a importância de aproveitar o evento para buscar inspirações em outras áreas. “É um exercício que eu faço, de não ficar só na minha área de atuação. Então, eu não vou assistir só as coisas da educação. Vou assistir moda, sustentabilidade, outras temáticas, para a gente ir aumentando repertório. Esse é um dos grandes convites de um evento como esse, conhecermos além do que a gente está acostumado ”, avaliou. A busca pelas principais tendências está no radar dos participantes no primeiro dia de South Summit., ressaltou a importância de aproveitar o evento para buscar inspirações em outras áreas. “É um exercício que eu faço, de não ficar só na minha área de atuação. Então, eu não vou assistir só as coisas da educação. Vou assistir moda, sustentabilidade, outras temáticas, para a gente ir aumentando repertório.”, avaliou.

Helena Kich, sócia e COO da Perestroika Isadora Jacoby/Especial/JC



A fim de atrair públicos diversos para o evento, Lisiane Lemos, secretária de inclusão digital e apoio às políticas públicas de equidade do Rio Grande do Sul, ressaltou o primeiro ano do Comitê de impacto social e a destinação de 500 ingressos para empreendedores da periferia ou em situação de vulnerabilidade. “Tenho muita expectativa, é o maior South Summit de todos os tempos, porque a cada ano a gente melhora”, garantiu. A fim de atrair públicos diversos para o evento,, secretária de inclusão digital e apoio às políticas públicas de equidade do Rio Grande do Sul, ressaltou o primeiro ano do Comitê de impacto social e a destinação de 500 ingressos para empreendedores da periferia ou em situação de vulnerabilidade. “Tenho muita expectativa,, porque a cada ano a gente melhora”, garantiu.

Lisiane Lemos, secretária de inclusão digital e apoio às políticas públicas de equidade do Rio Grande do Sul Isadora Jacoby/Especial/JC



Estreantes no South Summit, as estudantes da Ufcspa Isadora Rocha e Júlia Acco foram ao Cais Mauá em busca de levar os principais insights inovadores para dentro da experiência empresarial universitária. “Nós somos da NutriAção, que é uma empresa júnior sem fins lucrativos, vinculada à universidade e formada por alunos que buscam trazer a experiência do mercado de trabalho para dentro da universidade. Fazemos cooffee breaks, ficha técnica e rotulagem”, explicou Júlia. “A gente veio ver quais são as inovações da cidade, conhecer o evento, ver as empresas e mostrar a nossa marca também”, complementou Isadora. Estreantes no South Summit, as estudantes da Ufcspa Isadora Rocha e Júlia Acco foram ao Cais Mauá em busca de levar os principais insights inovadores para dentro da experiência empresarial universitária. “Nós somos da NutriAção, que é uma empresa júnior sem fins lucrativos, vinculada à universidade e formada por alunos que buscam trazer a experiência do mercado de trabalho para dentro da universidade. Fazemos cooffee breaks, ficha técnica e rotulagem”, explicou Júlia. “A gente veio ver quais são as inovações da cidade, conhecer o evento, ver as empresas e mostrar a nossa marca também”, complementou Isadora.

Anna Veiga, curadora e editora de experiências do Viva RS Isadora Jacoby/Especial/JC