Júlia Fernandes

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Repórter

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Júlia Fernandes Repórter


South Summit

Marcas tradicionais do RS apostam em IA para transformar negócios e reforçar conexão com clientes

Renner e Banrisul levaram o tema para os palcos do South Summit 2026
Durante o South Summit Brazil, empresas tradicionais do Rio Grande do Sul apresentaram como vêm incorporando a Inteligência Artificial (IA) em suas operações. Líderes destacaram o uso prático da tecnologia para ganho de eficiência, sem abrir mão do fator humano.

Em um painel, a Lojas Renner apresentou uma estratégia baseada na aplicação de IA em diferentes etapas do negócio, desde o desenvolvimento de produtos até a experiência do consumidor.

A companhia tem utilizado modelos preditivos para antecipar tendências de moda e otimizar a distribuição de mercadorias. “A gente usava Inteligência Artificial para entender o quanto vai vender de cada item, em cada cor, tamanho e loja”, disse Fabio Adegas, CEO da empresa. Segundo ele, a tecnologia permitiu maior assertividade nos estoques, reduzindo desperdícios e aumentando margens.

Além dos bastidores, a IA aparece na jornada do cliente. Ferramentas de recomendação personalizada e provadores virtuais vêm sendo adotadas para ampliar conversão de vendas. “As recomendações aumentaram em mais de 100% a conversão, e os avatares virtuais elevaram as visitas em cerca de 60%”, afirmou o CEO.
Durante o South Summit Brazil, empresas tradicionais do Rio Grande do Sul apresentaram como vêm incorporando a Inteligência Artificial (IA) em suas operações. Líderes destacaram o uso prático da tecnologia para ganho de eficiência, sem abrir mão do fator humano.

Em um painel, a Lojas Renner apresentou uma estratégia baseada na aplicação de IA em diferentes etapas do negócio, desde o desenvolvimento de produtos até a experiência do consumidor.

A companhia tem utilizado modelos preditivos para antecipar tendências de moda e otimizar a distribuição de mercadorias. “A gente usava Inteligência Artificial para entender o quanto vai vender de cada item, em cada cor, tamanho e loja”, disse Fabio Adegas, CEO da empresa. Segundo ele, a tecnologia permitiu maior assertividade nos estoques, reduzindo desperdícios e aumentando margens.

Além dos bastidores, a IA aparece na jornada do cliente. Ferramentas de recomendação personalizada e provadores virtuais vêm sendo adotadas para ampliar conversão de vendas. “As recomendações aumentaram em mais de 100% a conversão, e os avatares virtuais elevaram as visitas em cerca de 60%”, afirmou o CEO.
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Outro avanço destacado foi o uso de provadores digitais integrados ao aplicativo da marca. “As pessoas podem se ver com a peça antes da compra, o que melhora a experiência e aumenta a conversão”, explicou.

A estratégia está alinhada ao conceito de Human Design, tema central do evento. “A Inteligência Artificial é construída por humanos para humanos e serve para potencializar o nosso time e encantar o cliente”, destacou.

Banco reforça papel humano na era digital

Já o Banrisul destacou uma abordagem que equilibra tecnologia e relacionamento humano. A instituição investe cerca de R$ 400 milhões por ano em tecnologia e utiliza IA para ganhar produtividade e melhorar serviços.

Apesar disso, Fernando Lemos, CEO do banco estadual, enfatizou que decisões críticas ainda dependem da sensibilidade humana. “As máquinas ajudam muito, mas não podem decidir pela gente. O olho no olho continua sendo fundamental”, disse.

Ele citou exemplos em que modelos automatizados de crédito não captariam o potencial de um cliente. “Os sistemas não conseguem medir a vontade e a capacidade do empreendedor”, afirmou.
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O executivo também reforçou o papel social do banco como indutor do desenvolvimento regional. “A tecnologia precisa ser uma ponte, não um muro. Ela deve aproximar as pessoas e facilitar a vida da sociedade”, disse.

Com presença em quase todos os municípios do Estado, o banco aposta na combinação entre canais digitais e atendimento presencial. “O cliente quer tecnologia, mas também quer acolhimento e confiança na hora de tomar decisões importantes”, completou.