Gustavo Marchant

Estagiário do GeraçãoE Gustavo Marchant Estagiário do GeraçãoE

25 Março 2026

Agenda

Startups de diferentes frentes marcam presença na quinta edição do South Summit

Startups apresentaram soluções que vão de drones agrícolas a terapias inovadoras para o câncer

Desde 2022, virou tradição: todos os anos, a capital gaúcha recebe, na Orla do Guaíba, o South Summit, uma das maiores conferências de inovação e empreendedorismo do mundo, que chega à quinta edição no Brasil.



Como de costume, o Marketplace — espaço dedicado a empreendedores, startups, investidores, corporações e instituições para geração de negócios e conexões — esteve movimentado na manhã desta quarta-feira (25), no Cais Mauá.



Entre os destaques está a LinkLei, legaltech voltada à advocacia autônoma e a pequenos escritórios. Unindo tecnologia da informação ao Direito, a startup aposta na praticidade e mobilidade para ampliar o acesso a ferramentas digitais no setor jurídico. "A ideia é facilitar a rotina e dar mais eficiência para quem não tem uma grande estrutura", explica Rober Zanotto, CTO da LinkLei.



O sistema funciona totalmente na web, com integração de inteligência artificial, e reúne serviços que vão desde a gestão de processos e clientes (CRM) até controle financeiro e videochamadas. Atualmente, a plataforma conta com cerca de 1,8 mil assinantes pagos e mais de 30 mil usuários no plano gratuito. "O advogado consegue trabalhar de qualquer lugar, seja na audiência ou no deslocamento", acrescenta a advogada Caroline Francescato, CEO da iniciativa.



A área da saúde também marcou presença na primeira manhã do evento. É o caso da healthtech Let Me Try, que busca democratizar o acesso a estudos clínicos ao conectar pacientes, médicos e centros de pesquisa por meio de uma plataforma digital.



Presente na edição anterior do South Summit, a startup vê no evento uma oportunidade de ampliar conexões. "É um evento que, todo ano, tem prestígio, importância e relevância. E este ano não vai ser diferente", afirma a coordenadora de operações, Júlia Lima.



Com foco inicial em oncologia, a solução permite que pacientes e médicos busquem estudos clínicos por tipo de doença, localização e linha de tratamento, além de oferecer suporte direto durante o processo.



"Hoje é muito difícil saber onde estão os estudos clínicos e quem pode participar. Muitos tratamentos disponíveis em estudos nem chegaram ainda ao Brasil", destaca Júlia, ao comentar o desafio de ampliar o acesso a terapias inovadoras.



A startup também atua na identificação de pacientes elegíveis, inclusive em parceria com operadoras de saúde, e desenvolve projetos com inteligência artificial para automatizar essa busca em sistemas hospitalares, ampliando o alcance da solução.



Não é novidade que o agronegócio passa por transformações constantes. Nesse cenário, a Agrohawk chegou ao South Summit pela primeira vez para apresentar novas possibilidades no uso de drones agrícolas.



A startup nasceu com o objetivo de transformar a pulverização em lavouras de soja, algodão e cana-de-açúcar. A proposta é substituir, no médio e longo prazo, aeronaves agrícolas tradicionais, que hoje são tripuladas e apresentam alto índice de acidentes no país. Com asas fixas e decolagem em pista, o equipamento mantém desempenho semelhante ao de aviões convencionais, mas com operação remota, aumentando a segurança.



"Nosso equipamento tem desempenho semelhante ao de aviões agrícolas, mas sem piloto a bordo. O operador pode controlar à distância, em até 30 quilômetros", afirma o fundador Arthur Appelt, que espera, durante o evento, fazer conexões e encontrar parceiros.



A presença feminina na tecnologia também ganhou destaque no evento. Com 22 anos de atuação em Porto Alegre, a Aquasoft participa pela primeira vez do South Summit em busca de novas conexões e maior leitura de mercado.



"Queremos conversar com as pessoas e entender as demandas do setor de tecnologia", afirma a fundadora Luciane Simões Lopes.



A participação no Marketplace também reforça uma pauta interna da empresa: ampliar a presença de mulheres na área de TI, ainda marcada pela predominância masculina. "A gente está fazendo uma força-tarefa para incluir mais mulheres na área. Esse é um paradigma que vem sendo quebrado, mas ainda há um caminho longo", destaca.



Luciane esteve no estande acompanhada da sócia Clarissa Medeiros Leão e das colaboradoras Vanessa Dunker e Caroline Câmara.