Painel do South Summit debate protagonismo global do empreendedor brasileiro

Não é novidade que o South Summit recebe grandes nomes do mercado, e nesta quinta-feira (26), no palco do Demo Stage, não foi diferente. Líderes empresariais se reuniram para discutir liderança, compliance e os percalços que o empreendedor brasileiro encontra na hora de elevar o seu negócio de maneira global.

Sob a mediação de Delton Batista, presidente do Lide em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul — grupo de líderes empresariais que detém 52% do PIB privado do País —, o painel Innovation and Business Expansion se desenrolou a partir de questionamentos sobre o papel do líder, a importância da governança para os negócios e a imagem do empresário brasileiro perante o mundo.



Para nortear o debate, ele provocou os painelistas com a seguinte pergunta: num mundo cada vez mais tecnológico, como os líderes brasileiros podem se tornar protagonistas internacionais e relevantes no cenário mundial?

O empresário brasileiro no cenário global

Telmo Costa, CEO da Meta, consultoria de tecnologia e inovação, discorreu sobre o conceito que ele chama de complexo de vira-lata. Segundo ele, o fenômeno por muitas vezes acomete o brasileiro e nos coloca em posição de inferioridade para com o estrangeiro.



"A primeira mudança é de mentalidade, pensar o negócio como uma empresa internacional desde o início. A limitação não está no mercado, mas na cabeça, porque, embora ele nasça para o bairro, a cidade ou o estado, pode perfeitamente ganhar o mundo", comenta.



O empresário vê com bons olhos a procura do empreendedor brasileiro em relação ao mercado global. De acordo com ele, "quem constrói riqueza no Brasil consegue se dar bem em qualquer lugar".



Ainda no evento, Telmo salientou a dificuldade de competir no cenário internacional, diante de clientes e profissionais de todo o mundo, mas reforçou a importância de valorizar os talentos brasileiros.



"Muitas vezes, pensamos assim, mas também tem brasileiro em todo lugar — nos Estados Unidos, China, Canadá, Israel. Hoje, temos brasileiros nas principais empresas de tecnologia, nos principais centros de pesquisa, criando soluções de ponta . Essa mudança de pensamento começa por nós", concluiu.

Ser líder não é um cargo

Pegando o gancho do painelista, o CEO da Novalogic, Felippe Prates, confirmou a tese e lembrou de situações que o fizeram perceber que, muitas vezes, o brasileiro é mais reconhecido lá fora do que por seus próprios pares.



"O que os gringos mais admiram na gente é a força de vontade, a garra que temos para superar os desafios", disse o nome à frente da empresa de engenharia e infraestrutura de data centers.

LEIA TAMBÉM > Marcas tradicionais do RS apostam em IA para transformar negócios e reforçar conexão com clientes



Felippe mencionou também o papel do líder em uma organização. O empresário apontou elementos indissociáveis para uma gestão bem-sucedida.



"Líder tem que ser exemplo para todos, tem que estar junto da equipe, não pode estar num pedestal, só assim é possível construir", finalizou. Felippe mencionou também o papel do líder em uma organização. O empresário apontou"Líder tem que ser exemplo para todos, tem que estar junto da equipe, não pode estar num pedestal, só assim é possível construir", finalizou.

Compliance é a chave

O compliance, termo que se refere ao cumprimento das leis, padrões éticos e regulamentos os quais a empresa deve seguir, também foi citado na ocasião, principalmente pela ótica da reputação da organização.