LISTA: 5 lugares para conhecer em Porto Alegre durante o South Summit 

Com a chegada do South Summit Brazil em Porto Alegre há uma expectativa para o aumento de turistas na cidade. Para aqueles que querem conhecer mais da capital gaúcha para além dos portões do Cais, confira as cinco dicas do GeraçãoE:
1. Café e arquitetura
O Café da Catedral está localizado no pátio da Catedral Metropolitana de Porto Alegre. Com mais de 100 anos de história, o lugar mistura gastronomia, arte e arquitetura. O café conta com um espaço interno, o salão nobre, e externo, no pátio com vista para pontos icônicos da Capital. No último ano, o negócio ganhou um segundo ponto: o Museu Iberê Camargo, de frente para a Orla do Guaíba. O Café da Catedral passou a operar o antigo café do local.
• Horário: Nesta semana a operação funciona quarta-feira (25) e quinta-feira (26), das 15 às 20hs.
• Endereço: rua Dom Sebastião, Centro Histórico.
2. Gelateria no coração do Bom Fim
A Meut é uma gelateria artesanal, localizada em um dos bairros mais queridos da cidade. O negócio foi aberto em 2025 e começou apenas como delivery. Com o sucesso, os proprietários abriram uma unidade com atendimento presencial no Mercado Brasco, na rua Vasco da Gama, nº 165. O cardápio conta com quatro sabores fixos e um rotativo.
• Horário: Terça a quinta, das 13h às 21h; sexta e sábado, das 13h às 22h e aos domingos, das 13h às 20h.
• Endereço: rua Vasco da Gama, nº 165, no Bom Fim.
3. Restaurante mais antigo de Porto Alegre
Com 136 anos de história, o restaurante Gabrinus está localizado no Mercado Público de Porto Alegre. Fundado por imigrantes alemães, o local já operou como uma confraria no início de sua história. Os pratos portugueses são o destaque do cardápio, que conta com peixes, carnes, saladas e acompanhamentos, além das opções do dia.
• Horário: de segunda a sexta, das 11h às 20h; sábado, das 11h às 16h e domingo, das 11h às 15h.
• Endereço: banca 85, Mercado Público de Porto Alegre.
4. Sabor do Japão
O Sando é uma loja especializada em comida de rua japonesa com foco nos sanduíches típicos do Japão. Os produtos são oferecidos em diversas versões, entre elas está o katsu sando, a versão mais clássica do sanduíche, feito com carne de porco empanada. Além disso, o cardápio conta com opções veganas e vegetarianas.
• Horário: de terça a quinta, das 11h30min às 21h30min e de sexta a domingo, das 11h30min às 22h30 min.
• Endereço: Galeria Moinhos de Vento, na avenida Independência, n° 1211.
5. Drinks com vista para o Guaíba
O Lola Bar é ideal para o happy hour no fim do dia. O espaço conta com um cardápio com pratos espanhóis clássicos, com destaque para as tapas, especialidade da casa, além da sangria, drink com base de vinho tinto ou branco, e adição de frutas. O bar também conta com opções de cafés.
• Horário: de terça a domingo, das 12h às 23h.
• Endereço: no terraço da Casa de Cultura Mario Quintana, na Rua dos Andradas, nº 736, Centro Histórico.