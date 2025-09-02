Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 02 de Setembro de 2025 às 18:39

Café da Catedral abre operação em ponto icônico da orla do Guaíba

Cafeteria está em ponto com vista para pôr do sol do Guaíba e fluxo de moradores e turistas

Cafeteria está em ponto com vista para pôr do sol do Guaíba e fluxo de moradores e turistas

CAFÉ DA CATEDRAL/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
Uma nova cafeteria já ocupa um dos pontos icônicos da orla do Guaíba, em Porto Alegre. O Museu Iberê Camargo ganhou a segunda operação do Café da Catedral, que se consagrou ao ocupar o ambiente do principal templo católico na Capital, no coração do Centro Histórico, desde maio de 2023.
Uma nova cafeteria já ocupa um dos pontos icônicos da orla do Guaíba, em Porto Alegre. O Museu Iberê Camargo ganhou a segunda operação do Café da Catedral, que se consagrou ao ocupar o ambiente do principal templo católico na Capital, no coração do Centro Histórico, desde maio de 2023.
A segunda unidade começou em ritmo de soft opening, em fins de semana, para testar o ponto e conhecer e entender o fluxo da região, que tem como principal atrativo a visão privilegiada do lago e o pôr do sol, claro. O espaço teve outra operação até junho. Segundo o museu, a cafeteria anterior não renovou contrato. Era a mesma do Café do Margs, que fechou após a enchente arrasar a cafeteria no antigo complexo de arte no Centro.
Uma das sócias do Café da Catedral, Leticia Huff define como está o funcionamento na largada: "Está sendo uma experiência incrível". 
Leticia lembra que a marca associa o nome a ambientes com foco na Cultura e no Turismo, que é o caso da catedral. "Dar início a esse projeto no Iberê é uma conciliação desse nosso trabalho, da nossa dedicação e carinho pelo patrimônio, pela arte e a cultura", resume ela, em conversa por WhatsApp com a coluna Minuto Varejo
Café da Catedral surgiu no templo religioso para divulgar área de eventos | Tatiana Feldens/Divulgação/JC
Café da Catedral surgiu no templo religioso para divulgar área de eventos Tatiana Feldens/Divulgação/JC
O café tem três a quatro pessoas trabalhando. O cardápio também já foi definido e tem "croquetas, dadinhos de tapioca, sanduíches, toast e charcutaria para happy hour", conta a proprietária. "Terá mais novidades, com inovações em pratos especiais, elaborados pelo nosso chef Matheus Monteiro", adianta a sócia do Catedral, fazendo certo suspense sobre o que o público vai encontrar. Vai ter conexão com arte, sugere ela.
Sobre o perfil de frequentadores, Leticia espera diversidade de perfis, "desde famílias em passeios, amantes da cultura e arte, atletas que têm como companhia a nossa charmosa orla".
O novo Café da Catedral tem capacidade para 40 pessoas na área interna e 50 no espaço externo, voltado ao Guaíba. O café funciona de quarta a domingo, das 13h às 19h
A sócia-proprietária é novata em operações de gastronomia completa. Leticia começou a trabalhar na catedral em 2018, fazendo a gestão do Salão Nobre, "com foco em eventos sociais e corporativos", descreve.
"Devido à necessidade de divulgação do espaço, abri o Café da Catedral, para que as pessoas conhecessem o espaço de eventos. A ideia era de cuidar, preservar e valorizar o patrimônio histórico e fomentar o turismo no Centro", elenca a empreendedora.

Notícias relacionadas