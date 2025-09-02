Café da Catedral abre operação em ponto icônico da orla do Guaíba

Uma nova cafeteria já ocupa um dos pontos icônicos da orla do Guaíba, em Porto Alegre. O Museu Iberê Camargo ganhou a segunda operação do Café da Catedral, que se consagrou ao ocupar o ambiente do principal templo católico na Capital, no coração do Centro Histórico, desde maio de 2023.

A segunda unidade começou em ritmo de soft opening, em fins de semana, para testar o ponto e conhecer e entender o fluxo da região, que tem como principal atrativo a visão privilegiada do lago e o pôr do sol, claro. O espaço teve outra operação até junho. Segundo o museu, a cafeteria anterior não renovou contrato. Era a mesma do Café do Margs, que fechou após a enchente arrasar a cafeteria no antigo complexo de arte no Centro.

Uma das sócias do Café da Catedral, Leticia Huff define como está o funcionamento na largada: "Está sendo uma experiência incrível".

Leticia lembra que a marca associa o nome a ambientes com foco na Cultura e no Turismo, que é o caso da catedral. "Dar início a esse projeto no Iberê é uma conciliação desse nosso trabalho, da nossa dedicação e carinho pelo patrimônio, pela arte e a cultura", resume ela, em conversa por WhatsApp com a coluna Minuto Varejo.

Café da Catedral surgiu no templo religioso para divulgar área de eventos Tatiana Feldens/Divulgação/JC

O café tem três a quatro pessoas trabalhando. O cardápio também já foi definido e tem "croquetas, dadinhos de tapioca, sanduíches, toast e charcutaria para happy hour", conta a proprietária. "Terá mais novidades, com inovações em pratos especiais, elaborados pelo nosso chef Matheus Monteiro", adianta a sócia do Catedral, fazendo certo suspense sobre o que o público vai encontrar. Vai ter conexão com arte, sugere ela.

Sobre o perfil de frequentadores, Leticia espera diversidade de perfis, "desde famílias em passeios, amantes da cultura e arte, atletas que têm como companhia a nossa charmosa orla".

O novo Café da Catedral tem capacidade para 40 pessoas na área interna e 50 no espaço externo, voltado ao Guaíba. O café funciona de quarta a domingo, das 1 3 h às 19h.

A sócia-proprietária é novata em operações de gastronomia completa. Leticia começou a trabalhar na catedral em 2018, fazendo a gestão do Salão Nobre, "com foco em eventos sociais e corporativos", descreve.

"Devido à necessidade de divulgação do espaço, abri o Café da Catedral, para que as pessoas conhecessem o espaço de eventos. A ideia era de cuidar, preservar e valorizar o patrimônio histórico e fomentar o turismo no Centro", elenca a empreendedora.