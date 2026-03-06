Com vista para o Guaíba, pizzaria da Zona Sul lança cursos e empório com massas frescas

Prestes a completar dois anos de operação, a Villa Positano Pizzaria Spritz (@villapositanopizzeriaespritz), pizzaria clássica italiana localizada na Zona Sul de Porto Alegre, anunciou mudanças no negócio. Em um evento realizado na última quarta-feira (4), Luciano Begni, empreendedor à frente da casa, inaugurou o empório da Villa Positano, além de apresentar outras novidades na operação.
O restaurante, que funciona na garagem da casa da família Begni, viralizou nas redes sociais há dois anos pelo ambiente com referências do sul da Itália, pelas pizzas de massa de fermentação natural feitas no forno à lenha e pela vista para o pôr do sol do Guaíba.
A novidade, batizada de Empório della Villa, é um autêntico empório italiano e reúne os produtos utilizados na produção das pizzas da casa, como farinhas importadas, azeites e outros insumos. Além disso, agora os clientes da Villa Positano poderão levar para casa massas frescas prontas produzidas pelo chef, além de sete sabores de pizzas congeladas e sobremesas clássicas, também feitas no local.
“A gente entende que a Villa não é uma coisa estática. A Villa não é, a Villa está”, comenta o empreendedor, sobre as transformações do estabelecimento. “Sempre vamos aperfeiçoando os nossos processos, sempre evoluindo”, reflete Luciano, afirmando que, desde o início da operação, eles aprendem muito com quem frequenta o espaço e que a consequência disso é o crescimento do negócio.
O empório com produtos usados nas pizzas e outros itens, como focaccias, é novidade do negócio ISADORA JACOBY/ESPECIAL/JC
Além do empório, a Villa Positano passa a funcionar também como escola, oferecendo cursos para amadores e para aqueles que buscam uma formação técnica e profissional. Segundo Luciano, aprender é um gesto de continuidade. “A ideia vem ao encontro do que nós sempre quisemos fazer, que é a escola de gastronomia, de pizza e de outras comidas italianas”, explica o empreendedor.
A Academia della Pizza oferece seis cursos, com frequências e durações variadas de acordo com o objetivo final de cada aluno.
Outra novidade divulgada é o take away. Agora, os clientes podem fazer um pedido online e realizar a retirada no restaurante. Segundo o empreendedor, a inclusão do novo formato surgiu a partir de uma necessidade dos clientes, que pediam essa opção. Na mesma linha de compreender a demanda da clientela da Villa Positano, o empreendedor decidiu incluir também a opção à la carte, que irá operar de quarta a domingo. Nesse modelo, os clientes poderão escolher entre 28 opções de pizzas disponíveis no cardápio.
Outra novidade é o sistema à la carte da Villa Positano ISADORA JACOBY/ESPECIAL/JC