Com vista para o Guaíba, pizzaria da Zona Sul lança cursos e empório com massas frescas

A gente entende que a Villa não é uma coisa estática. A Villa não é, a Villa está

Prestes a completar dois anos de operação, a), pizzaria clássica italiana localizada na Zona Sul de Porto Alegre, anunciou mudanças no negócio. Em um evento realizado na última quarta-feira (4), Luciano Begni, empreendedor à frente da casa,O restaurante, que funciona na garagem da casa da família Begni, viralizou nas redes sociais há dois anos pelo ambiente com referências do sul da Itália, pelas pizzas de massa de fermentação natural feitas no forno à lenha e pela vista para o pôr do sol do Guaíba.A novidade, batizada de Empório della Villa, é um autêntico empório italiano e. Além disso, agora os clientes da Villa Positano poderãoproduzidas pelo chef, além de sete sabores de, também feitas no local.”, comenta o empreendedor, sobre as transformações do estabelecimento. “Sempre vamos aperfeiçoando os nossos processos, sempre evoluindo”, reflete Luciano, afirmando que, desde o início da operação, eles aprendem muito com quem frequenta o espaço e que a consequência disso é o crescimento do negócio.