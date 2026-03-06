Bar saudável chega ao Bom Fim com smoothies com whey e shots detox

Um bar saudável, que oferece smoothies com whey protein, sanduíches, sucos e shots detox, vem chamando a atenção do público que passa pela avenida Osvaldo Aranha. Trata-se do Nolie Now (@nolienow), que chegou há poucos dias no Bom Fim, mas já almeja ser pioneiro no mercado brasileiro de health bar, um conceito que surgiu nos Estados Unidos e tem como especialidade lanches rápidos e bebidas naturais voltadas ao bem-estar.

Lucas Braum e Victor Dellorto. Eles já estiveram no GeraçãoE com a Deskfy Quem está por trás dessa novidade são os empreendedores gaúchosEles já estiveram nocom a, startup focada em soluções de organização para times de marketing de grandes empresas. Agora, os empreendedores apostam no mercado gastronômico.

Por coincidência, o embrião para a criação de um negócio saudável surgiu na rotina corrida dos empreendedores. Victor e Lucas afirmam que, em muitos momentos, deixaram a saúde em segundo plano para se dedicar ao primeiro negócio.

“Comíamos muito fast food, não sobrava muito tempo para atividade física. Mas, de uns anos para cá, tanto eu quanto o Victor começamos a nos cuidar mais, tanto na alimentação quanto com exercícios. Passamos a sentir muita falta, em Porto Alegre, de algo que fosse gostoso de comer, mas que desse para consumir sem se sentir culpado”, elucida Lucas.

De acordo com ele, a proposta da Nolie não é focar apenas no aspecto saudável de forma restritiva, mas sim em oferecer produtos saborosos, práticos e que possam ser consumidos sem culpa. “A ideia é oferecer algo que tu possas passar aqui, pegar um smoothie e seguir a vida”, explica o empreendedor, sobre o ponto que fica bem em frente à Redenção.

“A nossa proposta é estar muito próximo de lugares de atividade física, por isso fugimos de dentro de um shopping, por exemplo. A gente queria, de fato, estar onde o pessoal aproveita”, conclui Lucas.

Identidade da marca

Tons de lilás, fonte pixelada e um babuíno na logo definem a estética do bar, que aposta em uma ilha exposta logo no centro do espaço, onde acontece toda a produção e é possível observar os atendentes preparando os pedidos. “Isso vem muito da identidade da marca: sem mentiras (No lie). Não é algo que a gente faz escondido na cozinha, colocando ingredientes que ninguém vê e depois entrega dizendo que é saudável. A ilha é muito importante para a marca, para que as pessoas vejam como as coisas são feitas, os ingredientes que a gente usa, a qualidade dos insumos”, aponta Victor, destacando o empenho dos funcionários.

A cor da loja vem de uma busca por um contraponto ao verde, geralmente associado a itens saudáveis. “Muitas pessoas (durante a obra) passavam na frente e achavam que era uma sorveteria, então é uma cor que já brinca com doce e dá vontade de comer”, comenta Lucas, ressaltando a conexão com a geração Z, um dos maiores públicos-alvo da marca.

Rosto da Nolie, a escolha pelo macaco como mascote vem da ideia de autonomia do animal. Segundo Victor, o primata vive tanto na natureza quanto nos meios urbanos, conseguindo se alimentar muito bem independente do ambiente.

A Nolie Now fica na avenida Osvaldo Aranha, nº 862, no Bom Fim NOLIE/DIVULGAÇÃO/JC

Cardápio do Health Bar

No menu, os smoothies são o grande carro-chefe da novidade, garantindo 50% das vendas. Disponíveis por R$ 29,90, as bebidas que lembram um milkshake têm whey e creatina na sua receita. O mais vendido é o de frutas vermelhas intenso (morango, frutas vermelhas e whey de chocolate branco), logo atrás dele chamam a atenção o Banoffe Surreal (banana, canela, amendoim em pó, whey de doce de leite) e o Verde Detox Cremoso, que leva Kiwi, pera, pepino, chia e whey de chocolate branco.

Ainda nas bebidas funcionais, aparecem os sucos, no valor de R$ 15,90, como o Rosa Bem-Estar, que combina frutas vermelhas, lavanda e limão siciliano; o Laranja Revitalizante, preparado com laranja, cenoura, maçã e gengibre; e o Roxo Vitalidade, feito com beterraba, manga e cítricos.

"Às vezes, as pessoas estão de ressaca e precisam de um detox", diz o empreendedor, sobre os shots presentes na loja a partir de R$ 5,90. As opções são diversas, como o Bem-estar (chá de hibisco, morango, mel e hortelã); Energia (café passado, canela, suco de laranja e mel); Anti-inflamatório (azeite de oliva extra virgem, suco de maçã, gengibre e cúrcuma); e o Vitalidade, composto por colágeno, cacau, mel e leite de aveia.

Para quem aparece na Nolie querendo comer algo no pós-treino, Lucas indica os sanduíches, que saem a partir de R$ 29,90 e têm alta gramatura de proteína. Dentre eles estão o Atum Tropical (atum, creme de ricota, rúcula, manga e pesto de manjericão); Frango Protéico (frango desfiado com requeijão light, maionese); Caprese Clássico (mozzarella de búfala, tomate italiano, rúcula e pesto); e o Pera e Mel (queijo minas, rúcula, fatias de pera e molho mostarda).

Os smoothies com whey estão entre os destaques do cardápio NOLIE/DIVULGAÇÃO/JC

Início animador

Desde o dia 21 de fevereiro, eles operam em soft opening, de terça a domingo, mas já caminham para uma abertura oficial após a primeira quinzena de março. Nesse período de experiência, os proprietários contam que já notaram os erros e acertos dos primeiros dias de operação, os quais foram cheios de aprendizado e surpresas.

“A gente já recebeu diversos feedbacks bem interessantes de pedidos, elogios, o que foi muito rico. Além disso, ficamos muito surpresos que a gente não conseguiu fechar desde a primeira vez que a gente abriu no soft; já temos clientes que vêm praticamente todo dia aqui, ou seja, já colocaram a Nolie na rotina, que é o que a gente deseja como marca, participar da vida das pessoas”, comemora Victor.

Endereço e horário de funcionamento

A Nolie Now fica na avenida Osvaldo Aranha, nº 862, no Bom Fim. Atualmente, em soft opening, o bar opera de terça a domingo, das 9h30min às 18h30min.