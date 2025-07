Com faturamento de R$ 10 milhões, startup gaúcha agrega IA em plataforma de marketing para grandes empresas

Criada em 2018 em São Leopoldo, a Deskfy é uma startup focada em soluções de organização para times de marketing de grandes empresas. Criada por Victor Dellorto e Lucas Braum, hoje o negócio atende mais de 200 empresas, como Tramontina, Melissa, Honda e o hospital Albert Einstein. Recentemente, a startup desenvolveu a Mia, Inteligência Artificial (IA) que tem como objetivo tirar os times de marketing de ferramentas genéricas, como Chat GPT, oferecendo uma solução mais contextualizada e especializada no assunto.

Victor conta que Arezzo e Domino's, primeiros clientes da startup, permanecem até hoje. "Logo no primeiro ano, tivemos diversos sinais que deu supercerto", diz o empreendedor, que teve a percepção que existiam muitas soluções no marketing pensadas para fora das empresas, e não para a organização interna. "Tem muitas ferramentas para vendas, aquisição de clientes, propaganda, mas, da porta para dentro, que é o dia a dia, as tarefas, as aprovações, não tinha ferramenta. Foi a partir desse insight de um olhar tecnológico, olhando para um problema muito verdadeiro, que a gente já conseguiu largar superbem com a nossa startup", lembra.

LEIA TAMBÉM > Startup oferece solução para abandono de compras realizadas online

A primeira ferramenta lançada pela Deskfy era pensada para grandes redes, para que os franqueados pudessem customizar materiais, mas mantendo a marca. "É um desafio muito grande quando você é um gerente de marketing e tem 700 lojas espalhadas pelo Brasil, por exemplo, que era o que a Arezzo tinha na época. E a gente entrou com essa solução específica", lembra sobre o início da startup, que hoje atende mais frentes. "Quando a gente entrou nos times de marketing, fomos ampliando a nossa carteira de soluções. Acredito que a inovação vem muito da empatia . Conseguimos nos manter relevantes, porque a gente foi muito empático com os nossos clientes, com as dores deles. Trazemos a tecnologia como um meio, não como fim. Observar a dor e trazer a tecnologia", explica sobre as soluções, que vão de gestão de tarefas a centralização de demandas.

Com operação totalmente remota e 80 colaboradores, hoje a Deskfy já ultrapassou R$ 10 milhões em receitas anuais recorrentes. Entre as novidades que incrementaram o portfólio da startup está o recente lançamento da Mia - nome que une marketing e Inteligência Artificial. "É a nossa galinha dos ovos dourados. Estamos superanimado s. Ela nasce com o desafio de tirar o time de marketing de ferramentas de IA genéricas", diz Victor, que define a Mia como uma IA contextualizada. "Ela é diferente de outras IAs por três pilares. O primeiro é que ela conhece de marketing, nós a educamos sobre teorias com os principais autores, e também sobre conhecimento de mercado. O segundo pilar da Mia é que ela está dentro do Deskfy, ela consegue ajudar a identificar gargalos. E o terceiro pilar que diferencia a Mia é que ela conhece a marca. Como temos a marca do cliente cadastrada dentro do Deskfy, quando a Mia for sugerir uma campanha, ela vai levar em consideração os aspectos da tagline, tom de voz da marca, quem é o perfil ideal do cliente", afirma sobre a tecnologia, que tem otimizado processos. "Estamos aplicando uma pesquisa com quem está usando a Mia, e temos visto de 15 a 30 minutos de eficiência quando comparada com uma IA genérica, que vem muito de não ter que ficar explicando o que é marketing ou o que é a minha marca", sintetiza.

Apesar dos desafios de desenvolver a própria Inteligência Artificial, Victor pontua que o processo faz parte da forma como ele encara esse novo momento tecnológico. "Temos essa preocupação, por ser uma ferramenta especializada em marketing, de trazer para o contexto do nosso cliente. O maior desafio de quando se faz uma IA é o processo que a gente chama de ajuste, ou seja, temos que conversar diversas vezes, com diversos tons e caminhos, para ver se está se perdendo, que chamamos de alucinação de IA. Acredito que, como empreendedor, temos a oportunidade hoje de ser muito mais ousado com a IA. Acho que as empresas se dividem em dois grupos: as que acreditam que a IA vai ser só um ponto novo, e outras que acreditam na transformação como um todo, de como a gente interage com o software, e eu estou nesse time. A gente desenvolveu a Mia para desempenhar o papel de uma pessoa no time", afirma Victor.

LEIA TAMBÉM > Casal cria assistente virtual de IA com foco no cuidado de idosos



Além da Mia, a startup agregou outras novidades à plataforma, sendo uma delas para que os times consigam acompanhar a execução de campanhas, aferindo quais lojas das redes estão desenvolvendo o que foi pensado pelo marketing.

"O segundo pilar de inovação que lançamos foi auditoria de rede social. Entendemos que a consistência da marca se estende ao digital, e as grandes marcas estavam sem uma solução para isso. Analistas de marketing separavam um tempo do dia para entrar na rede social e ver o que as lojas estavam postando, se estavam seguindo o guia da marca ou não. Olhamos para esse processo arcaico. Integramos com a Meta, fizemos uma integração oficial com o Instagram, que nos permitiu, em uma só tela, mostrar todas as postagens de todas as contas de Instagram daquela rede. Só no primeiro mês, foram mais de 200 mil posts auditados pela própria ferramenta", conta.