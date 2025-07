Startup oferece solução para abandono de compras realizadas online

Fundada em 2015, a Appmax é uma plataforma de vendas online que nasceu com um propósito de aumentar a taxa de aprovação de pagamentos e, consequentemente, impulsionar o faturamento dos negócios e-commerce. Desde os primeiros passos, os irmãos Betina e Marcos Wecker, idealizadores da marca, perceberam uma lacuna significativa nas soluções tradicionais de pagamento. A maioria focava apenas na otimização de processos e redução de riscos, sem olhar para as vendas reprovadas e o impacto que isso gera nas operações dos clientes.

Nos primeiros três anos de atuação, a plataforma processou mais de um milhão de pedidos, focando na maximização da conversão de vendas. A abertura ao público geral ocorreu em junho de 2018,e, desde então, a Appmax se consolidou oferecendo um ecossistema completo de soluções, que inclui recuperação de vendas, checkout inteligente, links de pagamento, serviços de pagamento e PaaS.

Inicialmente concebida como uma ferramenta de prevenção a fraudes, a empresa evoluiu ao compreender que muitos dos pagamentos negados pelos bancos eram, na verdade, transações legítimas. “O banco negava cerca de 30% das vendas, mas, ao analisarmos esses dados, vimos que 15% eram vendas reais que poderiam ser recuperadas”, conta Evelyn Torezone, diretora de IA, dados e risco da Appmax.

As ferramentas tradicionais, segundo Evelyn, seguiam um modelo engessado de comunicação com o consumidor, o que, segundo ela, podia gerar ruídos e desconfiança. “Receber um WhatsApp pedindo para finalizar uma compraque você já fez é um tipo deatrito que prejudica a relaçãocom a marca”, afirma. A partir dessa observação, a Appmax desenvolveu uma Inteligência Artificial generativa capaz de filtrar os carrinhos abandonados e personalizar a abordagem de recuperação com base em dados de comportamento de compra, perfil e histórico do consumidor. “Criamos uma IA que entende se aquela tentativa de compra é compatível com o comportamento do consumidor, se ele já comprou antes, se é o tipo de produto que ele consome, se ele só costuma comprar no fim do mês, tudo isso para não incomodar o cliente à toa”, explica.

LEIA TAMBÉM > Compra online e uso de ferramentas de IA são destaque entre os jovens consumidores gaúchos

Segundo ela, metade dos carrinhos não deve sequer ser acionada naquele momento. “Geralmente, a pessoa não vai comprar ou é a mesma pessoa abandonando várias vezes”, aponta. A partir dessa triagem, a empresa aplica uma IA que calcula a propensão de compra e realiza o disparo apenas quando a chance de conversão é real. Enquanto o mercado gira em torno de 3% a 4% de recuperação, a Appmax não trabalha com menos de 10%.

Com o passar do tempo, a empresa percebeu que apenas disparar a mensagem com o link do carrinho não bastava. Muitos consumidores tinham dúvidas que impediam a finalização da compra e não havia resposta. “Implementamos então um pipeline com modelos de linguagem (LLMs), onde cada carrinho vira um estudo. Um modelo entende o carrinho e o produto, outro traduz as especificações técnicas, e o terceiro, focado em vendas, constrói o argumento ideal para aquele consumidor específico.” Esse processo gera diálogos mais ricos e personalizados, como exemplifica Evelyn. “O cliente pergunta sobre a especificação de um fone de ouvido, ou quer saber sobre avaliações. Respondemos deforma humanizada e assertiva. E o mais interessante, muitos voltam para agradecer. ‘Já chegou minha sandália, adorei!’, e a IA responde com empatia, criando uma experiência que fideliza”, afirma.

Esse relacionamento contínuo ajuda não apenas a vender, mas a manter clientes e reduzir o custo de aquisição. “Com o cenário competitivo atual, é essencial manter a base ativa e satisfeita. A IA ajuda nisso deforma inteligente, mesmo para pequenos negócios.”

A executiva ressalta que, embora o termo Inteligência Artificial esteja em alta, muitos pequenos empreendedores ainda têm dificuldade de entender como aplicá-la. “Acham que precisam de uma infraestrutura robusta e cara. Mas com a Appmax, a IA já está a serviço deles, pronta para ser usada sem complicação.”

Outro diferencial é o uso de dados integrados. Como a Appmax é também processadora de pagamentos, ela centraliza informações que, em outros modelos, estariam espalhadas entre gateways, CRMs, sistemas antifraude e ferramentas de recuperação. “Com essa visão 360°, conseguimos saber quem é o consumidor, se ele já tentou pagar, se a transação é suspeita e evitar retrabalho e riscos para nossos parceiros.”

De acordo com a executiva, a abordagem é especialmente útil para os pequenos e médios empreendedores, que representam a maioria da base da Appmax. “Temos grandes clientes, claro, mas o volume vemdos pequenos. São negócios que muitas vezes têm o dono cuidando de tudo, e precisam de soluções automatizadas e eficazes”, afirma.

LEIA TAMBÉM > Startup gaúcha agrega IA em plataforma de marketing para grandes empresas

Sobre os desafios de comunicação com diferentes públicos, Evelyn destaca que cada faixa etária exige uma abordagem distinta. “O público de 25 a 45 anos tem rotina corrida, então o desafio é pegar o timing certo. Já os jovens querem agilidade e pouca fricção. E os mais velhos, que às vezes têm menos familiaridade com o digital, precisam de confiança, explicações claras e, muitas vezes, de uma compra assistida”, observa.

Essa compreensão das nuances do consumidor também orienta a atuação por categoria de produto. “Temos clientes que vendem creatina em goma e outros que vendem meias terapêuticas. A linguagem muda completamente. Um exige imediatismo, o outro, paciência e detalhamento. Temos que adaptar o discurso a cada perfil.”

Recentemente, a Appmax lançou seu banco digital, o Max, com foco na praticidade. A ideia é que a IA facilite tarefas bancárias do dia a dia, como transferências e pagamentos, sem a necessidade de navegar por interfaces complexas. “Você só precisa mandar um áudio pelo WhatsApp, e a IA faz o Pix para você. É ideal para quem não tem tempo e também para quem tem pouca familiaridade com tecnologia”, conta Evelyn.

Segundo ela, a adesão tem sido alta, especialmente entre os jovens. Já entre o público mais velho, o uso da IA também quebra barreiras. “Minha tia, no interior, não consegue lidar com aplicativos complicados, mas consegue mandar um áudio pedindo um Pix.” O banco digital pretende beneficiar empreendedores. “Eles conseguem centralizar recebimentos, fazer pagamentos em lote e melhorar o fluxo de caixa com agilidade”, explica