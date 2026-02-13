Pizzaria argentina expande com bar e nova operação no antigo ponto da Caverna do Ratão

Inaugurada em maio de 2025, a Muzza (@muzza.argentina) — que já foi destaque no GeraçãoE — é uma pizzaria argentina inspirada nas lojas de bairro de Buenos Aires. Nos primeiros meses após a abertura, os sócios Marcelo Libel e Cristobal Carrion expandiram a marca pela primeira vez, com uma unidade focada em empanadas, lanche típico dos hermanos. Agora, antes de completar um ano, os empreendedores investem em uma expansão em três frentes: a ampliação do espaço do salão da operação inicial; um bar argentino ao lado da matriz, na rua Miguel Tostes; e a abertura em um novo endereço, na esquina da avenida Protásio Alves com a rua Eça de Queiroz, ponto histórico de Porto Alegre, onde ficava a Caverna do Ratão, bar tradicional no bairro Petrópolis que operou por 66 anos.
Expandir sempre esteve nos planos dos sócios da Muzza. No entanto, o rápido crescimento fez com que a dupla tomasse decisões com cautela. Até o momento, a pizzaria ainda não disponibiliza seus produtos por delivery, por não dar conta da demanda sem um espaço exclusivo para isso. “Nós sempre recebemos muitos pedidos, e agora finalmente vamos conseguir atender”, anuncia Marcelo, explicando que a ideia é que a operação do Petrópolis inicie sendo exclusivamente para atendimento de delivery e take away. “Mas com o passar das primeiras semanas vamos abrir para receber as pessoas também”, complementa Cristobal.
A decisão de transformar a loja do Petrópolis em um salão aberto ao público foi tomada de forma racional, mas também emocional. Cristobal conta que percebeu a carência de estabelecimentos na região e que os moradores precisavam se deslocar para ter uma opção de lazer. “Queremos retribuir o abraço no bairro com algumas ações. No futuro, pretendemos abrir à tarde. Estamos planejando vender frango assado para o almoço de domingo, ter produtos embutidos, vinhos, pensando nessa integração com o bairro”, reforça Marcelo.
As sucessivas expansões da Muzza são possíveis, de acordo com Marcelo, pela dedicação exclusiva ao projeto e pelo uso do faturamento em investimentos em melhorias. “Nós nos pagamos o mínimo possível e usamos a grana para comprar mais equipamentos, melhorar os espaços, porque enxergamos o potencial. A grande diferença é que nós estamos conseguindo financiar duas obras com esse faturamento, isso é histórico”, exalta Marcelo, revelando que nas duas ampliações – sem o bar –, foram investidos cerca de R$ 500 mil.
O empreendedor Marcelo Libel já teve diversos negócios e hoje comanda a Muzza FABIOLA CORREA/JC
Cristobal conta que, quando surgiu a oportunidade de alugar o espaço, recebeu incentivo e apoio de muitos amigos para apostar no local. “Eu vinha aqui com o meu pai, a galera fumava aqui dentro, era muito roots”, recorda Marcelo, que mantém os pés no chão sobre a empolgação com o espaço. “Foi um bar histórico, mas fechou por algum motivo. Então, a galera tem que vir, adotar o lugar, até porque é uma operação diferente, mas vai ter algumas coisas que remetem. Chope, comidas mais de bar, como medialunas. Vai ser mais informal ainda”, projeta.
Ampliação da loja matriz
Planejada há mais tempo, a ampliação da operação da rua Miguel Tostes também está em fase de obras. Localizada no nº 995, a Muzza agora vai até a esquina com a avenida Protásio Alves, ocupando o espaço onde anteriormente operava o Tio Burguer's. A ideia é poder atender mais clientes dentro do salão e evitar filas de espera.
Além de ampliar para a esquina, a Muzza vai crescer para o outro lado da rua Miguel Tostes com um bar argentino. Focado em drinks, música e futebol, o local ainda não está em obras, mas ficará pronto antes de junho, quando começa a Copa do Mundo. “Vai ser uma grande festa. Vamos passar os jogos no bar e aqui no Petrópolis também. Acreditamos que esta esquina vai ser um ponto de encontro das pessoas. Tomara que Brasil e Argentina cheguem na final”, torce Cristobal, chileno e neto de argentino.
Cristobal Carrion é chef e comanda a gastronomia da Muzza FABIOLA CORREA/JC
Onde encontrar a Muzza
Além da loja matriz, localizada na rua Miguel Tostes, nº 995, a Muzza estará na esquina entre a avenida Protásio Alves e a rua Eça de Queiroz, no bairro Petrópolis. De acordo com os sócios, a abertura está prevista para o mês de março e, nas primeiras semanas, funcionará somente à noite.