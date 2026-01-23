Restaurante de Serafina Corrêa investe R$ 2 milhões no Bom Fim e mira expansão na região Sul

Foi em uma cidade com pouco mais de 16 mil habitantes no interior do Rio Grande do Sul que surgiu uma franquia gastronômica que planeja conquistar a Capital. Operando como bar, café e restaurante, o Don Antonio abriu as portas há cerca de um mês no bairro Bom Fim. O ponto escolhido fica na esquina das ruas Vasco da Gama e Felipe Camarão, onde por muitos anos ficou uma construção abandonada. A franquia abraçou a revitalização do espaço e investiu mais de R$ 2 milhões para receber os clientes em três andares e um rooftop com vista para o bairro.
O casal Dalila e Júlio Sérgio Nalin está à frente da Don Antonio, que nasceu a partir de uma fusão de dois negócios. Em 2021, eles abriram um bar e uma cafeteria em Serafina Corrêa. "Começamos com o sonho de atender pessoas, criar uma experiência do cliente. Criamos dois negócios separados, que era a Stazione 1808 e a Don Antonio, era um bar e um café. Quando começamos, as pessoas nos visitavam e comentavam que iam adorar ter o negócio na cidade delas. Isso começou a nos despertar um desejo de abrir novas unidades, franquear", lembra Dalila.
Foi no processo de estruturação do modelo de franquias que os negócios se unificaram. "Fizemos uma consultoria e uma análise, avaliando nossos dois negócios, e vimos a viabilidade de unificar. Por isso, nos tornamos café, bar e restaurante, porque temos tudo num só lugar", explica sobre o modelo de negócio.
Quando iniciaram a transformar o negócio para atuar no franchising ainda não tinham nenhum outro ponto em mente. No entanto, a iniciativa despertou o interesse do gerente do banco que atendia os sócios. "Na época, chamou atenção do nosso gerente do Banrisul, que disse que gostaria de ser o nosso primeiro franqueado", conta Dalila sobre a primeira unidade de franquia, que foi inaugurada em 2024 em Bento Gonçalves.
Expansão para Porto Alegre
O negócio mira em cidades acima de 100 mil habitantes, em virtude do tamanho da operação. A Capital, com 1,3 milhão de habitantes, ainda parecia um sonho distante, não fosse pelo encontro com o ponto ideal para abrigar o negócio. "Primeiro validamos o negócio em Bento. Performou bem, deu certo, então continuamos essa caminhada. Quando começamos a pensar na Capital, conhecemos o bairro Bom Fim, e vimos que o bairro é vivo. O pessoal valoriza as coisas locais, frequenta muito. Vimos que era um ponto muito bacana. Brilhou o olho e pensamos que era o ponto ideal para entrarmos nessa operação na Capital", afirma a empreendedora.
A Don Antonio fica na em uma esquina que, até então, abrigava uma construção inacabada. Para revitalizar o prédio de três andares foram investidos mais de R$ 2 milhões. "Era um prédio que estava há quase 15 anos desativado. Pegamos só o esqueleto, não tinha elétrica, hidráulica, nada. Mas foi prazeroso, porque a gente conseguiu notar que quem passava na rua estava feliz com o que estava acontecendo. Foi muito mais que montar um restaurante, foi participar da transformação de um ambiente, do bairro e da vida das pessoas, porque não tinha nem calçada aqui na frente", reflete Júlio.
O negócio fica na esquina das ruas Vasco da Gama e Felipe Camarão FABIOLA CORREA/JC
À frente da franquia de Porto Alegre estão Nicolas Heinemann e Tiago Aguiar. Nicolas já atuava desde 2021 no negócio em Serafina Corrêa. "Tive uma demissão de um trabalho, fui lá pedir um emprego. Me apaixonei pelo lugar. Entrei para levar prato e recolher na mesa. Fui aprendendo, passei a garçom. Comecei a aprender café, cozinha, salão. Trabalhei como barista, e tinha visão de tudo um pouco. Depois de quase um ano, recebi a proposta de ser gerente e participar da franqueadora como treinador. Ajudei a abrir Bento Gonçalves como treinador da equipe de cafés", lembra o empreendedor, que agora assumiu um novo papel no negócio. "Com todo esse crescimento, olhamos para o Nicolas e vimos que era a hora de dar mais um passo", afirma Dalila.
Estação de trem em uma esquina do Bom Fim
O prédio de três andares carrega todas as referências da matriz em Serafina Corrêa. Em alusão à Stazione, o espaço tem diversos objetos que remetem a uma estação de trem, inclusive com um trilho decorando o teto. Na parede, um grande mural assinado pelo artista Roger Trevizan traz um trem para o espaço, além de referências da Serra. "O nome Stazione 1808, então quando chega esse horário, baixam as luzes, acontece uma simulação no teto, tem toda uma experiência nesse horário, como se a gente virasse para o happy hour", conta Dalila.
No rooftop do espaço, há outro painel do mesmo artista, dessa vez mostrando o trajeto do negócio da Serra até a Capital. O trem passa pela imagem do gaúcho tradicional, da própria Serra e, chegando em Porto Alegre, ilustra pontos como o Mercado Público e a Casa de Cultura Mario Quintana.
No rooftop, um painel homenageia a chegada do negócio a Porto Alegre FABIOLA CORREA/JC
Cardápio para todos os horários
Abrindo às 10h30min, a operação oferece no cardápio opções que atendem a demanda da manhã até a noite. Há diversas opções de cafés e drinks, além do chope. Nas comidas, o cliente pode optar por hambúrguer, risotos, massas, carnes e sobremesas. Segundo Nicolas, em Porto Alegre, o carro-chefe desde a inauguração tem sido o chope. As massas, que variam de R$ 34,90 a R$ 69,90, têm chamado atenção da clientela. As carnes - com opções como entranha, entrecot e matambrito e pão de alho - vão de R$ 49,00 a R$ 99,00.
A operação de Porto Alegre tem três andares e comporta até 200 pessoas. "Por ser uma casa grande com diversos espaços, o maior desafio é manter a qualidade nos produtos, na experiência, no atendimento. Manter esse padrão é a maior dificuldade, mas vai dar certo", avalia Júlio sobre o primeiro mês de operação. "Atendemos três andares simultaneamente. É um desafio, mas está cada vez mais se alinhando", completa Dalila.
O Don Antonio conta com três andares e comporta cerca de 200 pessoas FABIOLA CORREA/JC
Expansão no RS e na região Sul
Mesmo com a unidade de Porto Alegre recém inaugurada, a Don Antonio embarca rumo a novas cidades. Ainda no primeiro semestre, o negócio abrirá em Passo Fundo. Os outros estados da região Sul estão no horizonte. "Vamos dar um foco para o litoral de Santa Catarina em 2026, tem dois contratos em andamento", revela Júlio.
A taxa inicial da franquia parte de R$ 90 mil, podendo chegar a R$ 1 milhão dependendo dos investimentos necessários. "Em breve, vamos pegar mais corpo na franqueadora para expandir em todo Sul do Brasil", garante Júlio.
O negócio opera como bar, café e restaurante FABIOLA CORREA/JC