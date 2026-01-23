Novo bar no Menino Deus aposta em música ao vivo e hambúrguer artesanal

Sessões de narguile, música ao vivo e hambúrgueres artesanais ditam o ritmo do A Cúpula Bar (@acupulabaroficial), novidade que chega ao Menino Deus com a proposta de se tornar referência de lazer para os moradores do bairro. Fruto da união de dois negócios distintos, o espaço inaugurado em dezembro de 2025 na rua Barão do Teffe, nº 340, não está localizado nos grandes points noturnos da cidade, mas quer proporcionar uma experiência diferente para uma região que, de acordo com os proprietários Edgar Skavinski e Gabriel Topal, encontra-se carente quando o assunto é entretenimento.



“Hoje, quando você fala em abrir um negócio, as pessoas pensam na hora em 4º Distrito, Cidade Baixa, Bom Fim. Todo mundo está indo para esse lado. Por que não fazer diferente e criar uma experiência distinta?”, indaga Edgar, que é produtor de eventos há mais de 12 anos na Capital e ex-dono do Drop, bar na cidade baixa que acolheu mais de 60 cães durante a enchente de 2024. Fruto da união de dois negócios distintos, o espaço inaugurado em dezembro de 2025 na rua Barão do Teffe, nº 340, não está localizado nos grandes points noturnos da cidade, mas quer proporcionar uma experiência diferente para uma região que, de acordo com os proprietários Edgar Skavinski e Gabriel Topal, encontra-se carente quando o assunto é entretenimento.“Hoje, quando você fala em abrir um negócio, as pessoas pensam na hora em 4º Distrito, Cidade Baixa, Bom Fim. Todo mundo está indo para esse lado.”, indaga Edgar, que é produtor de eventos há mais de 12 anos na Capital e ex-dono do Drop, bar na cidade baixa queA tragédia, no entanto, afetou quem mais se fez solidário. O empreendedor não conseguiu manter a operação, que sequer reabriu após o nível da água baixar.

História da parceria

Edgar dedicou, nesse intervalo de pouco mais de um ano entre um negócio e outro, a maturação de um projeto que começou despretensiosamente na pandemia: a comercialização de hambúrgueres via delivery — afinal, seu ganha-pão - os eventos - não podia ser realizado em razão das orientações de distanciamento social. Foi quando Gabriel, proprietário do Top Narga, um bar direcionado aos amantes do cachimbo de água de origem oriental, buscou investir em uma cozinha para o seu negócio, em virtude da casa servir somente bebidas e destilados em companhia com o narguilé por conta das experiências com terceirizados, nada bem sucedidas. “Hoje em dia, a comida é algo muito importante. O cara que sai numa terça, na quarta, ele não quer só beber. Ele vai para uma mesa com três ou quatro pessoas e lá pelas 20h bate a fome. Isso vira uma oportunidade essencial para qualquer bar. Quem quer trabalhar como bar, precisa ter cozinha, senão fica difícil”, afirma Gabriel.

LEIA TAMBÉM > Após aumento de 200% no faturamento, rodízio de brigadeiros expande em Porto Alegre



Eis que nesse impasse surge Edgar, que tratou de oferecer seus serviços na casa do amigo que, mais tarde, tornaria-se sócio. Dono do recente Crown Beef Burger (crownbeefburger_), que abriu em 18 de janeiro nas instalações do bar, ele afirma que “uniu o útil ao agradável”, porque os negócios sempre andaram um ao lado do outro. Eis que nesse impasse surge Edgar, que tratou de oferecer seus serviços na casa do amigo que, mais tarde, tornaria-se sócio. Dono do recente, que abriu em 18 de janeiro nas instalações do bar, ele afirma que “uniu o útil ao agradável”, porque os negócios sempre andaram um ao lado do outro.

Aposta no Menino Deus

Os empreendedores, que procuram levar uma proposta diferente para o bairro, têm como objetivo atender à demanda por operações boêmias na região. “A gente já ouviu várias vezes do nosso público que o Menino Deus, apesar de ser um bairro muito bom para se morar, é carente desse tipo de espaço. A Cúpula nasce para suprir essa falta e reunir a galera do bairro. É o lugar do cara que quer sair à noite para comer um hambúrguer, pedir um petisco, tomar uma cerveja ou um chope, jogar uma sinuca e assistir ao jogo do Inter ou do Grêmio”, explica Gabriel. Segundo ele, o foco principal do bar é o público dos arredores, mas a casa também recebe, em segundo plano, visitantes que acabam chegando ao local para curtir um pagode ao vivo ou experimentar um drink.

Cardápio e atrações

No que tange ao cardápio, o bar opera em duas frentes, oferecendo a nova aposta da casa — os hambúrgueres artesanais preparados por Edgar — e os tradicionais petiscos, como polenta, stick de queijo, guioza e dadinho de tapioca. Apesar da gastronomia estar em alta no A Cúpula, quem continua sendo o motor da casa é o narguilé. O item custa R$ 60,00, e uma sessão dura em média 1 hora. A essência e o carvão já vêm incluídos, com destaque para os sabores de menta, melancia, cereja, Love 66, 7 Belo, Tutti Frutti e banana.



A programação musical da casa muda ao longo da semana: o pagode ao vivo é fixo aos sábados, geralmente com grupos formados por músicos locais. Nas sextas, a casa alterna entre DJs e projetos de voz e violão. Já aos domingos e, às vezes, nas quintas, rolam apresentações acústicas, sempre variando os artistas para não repetir a programação.

LEIA TAMBÉM > Cidade Baixa se renova a partir da expansão e da chegada de novos negócios



Com capacidade para até 80 pessoas, o interior do local é dividido em partes, tendo o salão principal, uma área de churrasqueiras e um salão nos fundos — que lembra uma casa — onde se pode jogar sinuca. No entanto, Gabriel percebeu, a partir do retorno da clientela, que a casa funcionaria melhor com uma aura de bar de rua, com mesas do lado de fora, música “de boa”, um telão — que reflete as imagens de um projetor em dias de jogos da dupla GreNal. “O cara que vem aqui não está procurando uma festa, ele quer um clima mais de boa. Para tomar um latão, sentar, comer uma porção e ver o jogo do seu time”, explica o empreendedor. Com capacidade para até, o interior do local é dividido em partes, tendo oNo entanto, Gabriel percebeu, a partir do retorno da clientela, que a casa funcionaria melhor com uma aura de bar de rua, com mesas do lado de fora, música “de boa”, um telão —“O cara que vem aqui não está procurando uma festa, ele quer um clima mais de boa. Para tomar um latão, sentar, comer uma porção e ver o jogo do seu time”, explica o empreendedor.

Endereço e horário de funcionamento

O bar, situado na rua Barão do Teffe, nº 340, no Menino Deus, funciona de terça a sexta-feira, das 18h à meia-noite, e nos fins de semana, das 18h às 2h. Os hambúrgueres artesanais podem ser encontrados no Ifood, durante o mesmo horário do bar.