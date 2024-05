Bar da Cidade Baixa recebeu mais de 60 cães resgatados na enchente

Frente às histórias trágicas sobre a enchente que atingiu o Rio Grande do Sul, há quem encontre na solidariedade um caminho. Em poucos dias, pequenos negócios se organizaram e criaram ações para auxiliar a população atingida pelas fortes chuvas. O Drop, bar localizado na rua Gen. Lima e Silva, nº 1467, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, é um desses locais. O espaço virou ponto de acolhimento de animais e centro de arrecadação de rações para pets.

Edgar Skavinski, proprietário do estabelecimento, conta que já tinha decidido não abrir o bar no último fim de semana, devido às previsões meteorológicas. “Entrava nas redes sociais, ligava a TV e era somente isso: muitas situações tristes. Então, fiquei com aquela sensação de 'quero fazer alguma coisa, quero ajudar de alguma forma'", comenta, Edgar.

LEIA TAMBÉM > Parque aquático do litoral gaúcho organiza doação de água potável



A iniciativa começou a partir de uma publicação de uma amiga, ainda na sexta-feira (3), sobre o resgate de oito cães que estavam em um ferro velho no Quarto Distrito. A cheia já estava alcançando a região e era necessário um local para abrigar os animais. Então, o proprietário resolveu abrir as portas do bar para recebê-los. “Pensei: ‘são apenas oito cachorros’ e comecei a chamar meus amigos para me ajudar,” lembra Edgar. A iniciativa começou a partir de uma publicação de uma amiga, ainda na sexta-feira (3), sobre o resgate de oito cães que estavam em um ferro velho no Quarto Distrito. A cheia já estava alcançando a região e era necessário um local para abrigar os animais. Então, o proprietário resolveu abrir as portas do bar para recebê-los. “Pensei: ‘são apenas oito cachorros’ e comecei a chamar meus amigos para me ajudar,” lembra Edgar.