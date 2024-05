Parque aquático do litoral gaúcho organiza doação de água potável

Jamil Aiquel

06 Maio 2024

O Acqua Lokos afirma ter capacidade para doar 50 mil litros de água potável a cada seis horas

Em decorrência das fortes chuvas que atingiram o Estado nos últimos dias, muitos pontos ao redor do Rio Grande do Sul já se encontram sem abastecimento de água. Neste momento de vulnerabilidade extrema, muitas empresas estão tomando iniciativas para ajudar a população afetada. O Acqua Lokos Parque Hotel, tradicional parque aquático no litoral gaúcho, iniciará, na manhã desta segunda-feira (6), a doação de água potável.Em uma iniciativa que partiu dos próprios colaboradores do parque, o empreendimento afirma ter capacidade de oferecer 50 mil litros de água potável a cada seis horas para a população. “Temos uma estação de tratamento d'água e produzimos para consumo interno. Então, nesse momento, vamos estar fazendo a doação gratuita”, afirma Fabiano Brogni, diretor do Acqua Lokos desde 1997.Para receber a água, é necessário ter alguma forma de armazenar, como um caminhão-pipa, por exemplo. A população demonstrou interesse na iniciativa e já tem procurado a organização do parque para receber o auxílio.