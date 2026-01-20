Após aumento de 200% no faturamento, rodízio de brigadeiros expande em Porto Alegre

"A decisão veio depois da inserção do rodízio", afirma Liandra Winck, empreendedora à frente do Brigadeiros da Li, sobre o movimento de expansão. Após cinco anos de operação, o negócio localizado na rua General Lima e Silva teve um boom de clientes depois de passar a oferecer rodízio de brigadeiros aos fins de semana. Agora, a operação assumiu também o casarão na esquina das ruas Lobo da Costa e Lima e Silva, podendo receber até 350 pessoas.

primeira entrevista ao GeraçãoE havia filas de espera", compartilha a empreendedora, explicando que, em dias de chuva ou muito calor, o público preferia aguardar uma vaga no ambiente interno da loja. Em novembro, quando deu a, Liandra já produzia mais de 8 mil doces por dia. Segundo ela, a demanda aumentou ainda mais desde então. "Chegava o fim de semana e a gente não tinha mais onde colocar cliente. Mesmo com o espaço externo,", compartilha a empreendedora, explicando que, em dias de chuva ou muito calor, o público preferia aguardar uma vaga no ambiente interno da loja.

Ao lado do estabelecimento funcionava um restaurante vegano, que deixou o ponto há cerca de cinco meses. O sonho de Liandra e da família sempre foi ocupar toda a esquina, mas eles não imaginavam que isso aconteceria tão rapidamente. "No dia 5 de janeiro, assumimos o ponto e a obra foi entregue em 12 dias. Passamos a dormir na loja, eu e meu marido", conta a empreendedora, que colocou a mão na massa para concluir a reforma em tempo recorde.

Com a aquisição do novo espaço, o negócio passou a contar com uma cozinha adicional, dedicada exclusivamente à produção de salgados. Após reajuste, o rodízio de brigadeiros passou a custar R$ 54,90, incluindo salgadinhos de festa, minipizzas e cachorro-quente, além de mais de 20 sabores de brigadeiro .

O rodízio de brigadeiros conta com mais de 20 opções de sabores diferentes DANI BARCELLOS/ESPECIAL

Expansão a partir da crescente demanda

De acordo com Liandra, a loja, que antes comportava cerca de 150 pessoas, agora consegue atender até 350 clientes. Além do aumento no fluxo presencial aos fins de semana, o delivery foi impactado. "Muita gente passou a conhecer a marca por causa do rodízio. O faturamento da loja aumentou em 200%", relata.

Com investimento de quase R$ 40 mil na ampliação, a Brigadeiros da Li também irá reforçar a equipe para dar conta do alto volume de pedidos e da nova cozinha. "Durante as obras, estávamos tocando somente o delivery. Ia dormir por volta das 3h30min e acordava às 7h30min para dar conta de tudo", lembra.

Além do rodízio e do delivery, a Brigadeiros da Li funciona como cafeteria durante a semana. Liandra também se prepara para, a partir do próximo mês, oferecer o rodízio nas noites de sexta-feira.

Sobre a decisão de permanecer na região, a empreendedora afirma que nunca cogitou deixar a Cidade Baixa. "Esse bairro tem meu coração. Comecei aqui e estou aqui há cinco anos. Meu plano era tentar expandir até fevereiro e, se não desse, procurar outro ponto na mesma região", destaca, dizendo que se sente feliz em oferecer um espaço agradável para quem frequenta o bairro durante o dia.

O negócio ampliou e assumiu a operação do casarão localizado nas esquinas das ruas Lobo da Costa e Lima e Silva DANI BARCELLOS/ESPECIAL

Apesar da satisfação com o crescimento, Liandra admite surpresa. "Foi tudo muito rápido. É gratificante ver pessoas vindo de longe nos visitar, mas às vezes assusta", comenta. Segundo ela, diariamente, o perfil da marca no Instagram recebe mensagens de diversas partes do Brasil e até do exterior, perguntando sobre a possibilidade de franquia. "Tive que começar a pensar nisso, mas queremos ir devagar."