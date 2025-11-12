Produzindo até 8 mil doces por dia, rodízio de brigadeiros viraliza na Cidade Baixa

Considerado quase um patrimônio nacional, o brigadeiro é um dos doces mais populares e queridos pelos brasileiros. Além de adoçar festas e encontros, o doce também se tornou fonte de renda para muitos empreendedores pelo País. É o caso de Liandra Winck, natural de Santa Rosa, no interior do Rio Grande do Sul. A empreendedora é a mente e o coração por trás do Brigadeiros da Li (@brigadeirosli), doceria localizada na Cidade Baixa, em Porto Alegre, que se tornou sensação nas redes sociais ao lançar o rodízio de brigadeiros, com mais de 25 sabores diferentes.
A trajetória de Liandra começou de forma simples, ainda em 2015. Aos 16 anos, recém-chegada à Capital para cursar o pré-vestibular da UFRGS, ela precisava pagar aluguel do apartamento em que morava. “Comecei a vender brigadeiros nas paradas de ônibus da João Pessoa. Fazia tudo em casa e saía com as caixinhas na mochila. Era o que eu tinha para tentar juntar algum dinheiro e continuar estudando”, lembra.
O sucesso veio rápido. Os doces, batizados pelos próprios clientes de “Brigadeiros da Li”, conquistaram o público pelo sabor e pela simpatia da vendedora. Mesmo depois de ser aprovada em Engenharia na Ufrgs, Liandra percebeu que a paixão pelos doces falava mais alto. “Eu tentava conciliar a faculdade com as encomendas, mas era impossível. Todo mundo só queria os meus docinhos. Um dia percebi que era isso o que eu realmente queria fazer.”
Durante a pandemia, o negócio ganhou novo fôlego. Impedida de vender nas ruas, Liandra decidiu formalizar o empreendimento e criou um perfil no iFood. “Montei um CNPJ e comecei a vender de casa. Em pouco tempo, o aplicativo bombou. Eu não dava conta sozinha, era doce o dia inteiro no apartamento.” O sucesso das entregas motivou a abertura de um pequeno ponto físico, em 2021, na Rua Lima e Silva - onde funciona até hoje.
No início, Liandra e a mãe, recém-chegada de Santa Rosa para ajudar na nova fase, atendiam sozinhas. “Naquele tempo, eu vendia 400 docinhos por fim de semana e já achava muito”, conta. Hoje, a produção chega a 8 mil unidades por dia, com o uso de mais de 70 litros de leite condensado diariamente. A equipe também cresceu, são 17 pessoas trabalhando nos dias de maior movimento.
Rodízio de brigadeiros
No último mês, a doceria viralizou nas redes sociais após lançar o rodízio de brigadeiros, uma ideia que surgiu de forma despretensiosa na cozinha. “Eu vi um vídeo na internet e pensei: por que não fazer um rodízio só de brigadeiro?”, conta, rindo. O primeiro final de semana contou apenas com os clientes mais fiéis, mas tudo mudou quando um vídeo publicado por um casal de influenciadores ultrapassou um milhão de visualizações. “Em três dias, a loja encheu. Tivemos fila na porta. Veio gente de Farroupilha, de Pelotas, de cidades que eu nunca imaginei que ouviriam falar de nós.”
Custando R$ 44,90 por pessoa, o rodízio, servido aos sábados e domingos, inclui salgadinhos de festa, mini pizzas e cachorro-quente, além dos 25 sabores de brigadeiro, entre eles opções curiosas, como menta, mirtilo e milho verde. “Tem uns que o pessoal ama e outros que dividem opiniões”, brinca Liandra. “Mas o importante é que as pessoas saiam felizes. A gente quer que o cliente sinta que está numa festa.”
O público, segundo ela, é majoritariamente familiar. “Vem muita gente comemorar aniversário, trazer criança, reunir amigos. Outro dia, uma reserva de 40 pessoas virou 60. A loja ficou lotada, parecia uma festa mesmo”, comenta.
Apesar das dificuldades enfrentadas pelos comerciantes da Cidade Baixa, especialmente após a pandemia e as enchentes, Liandra mantém a fé no bairro. “É um lugar com muita história. Tem seus desafios, mas é aqui que tudo começou. Meu coração é daqui. Mesmo que eu abra outras unidades no futuro, essa vai ser sempre a principal.”
Hoje, o espaço comporta até 40 pessoas no interior e chega a 150 com o uso da área externa. Até janeiro, a empreendedora planeja ampliar a loja e incluir novos produtos no cardápio. “Cada passo que eu dou me lembra de onde eu vim. Eu olho tudo isso e penso: ‘como pode algo que começou tão pequeno virar algo tão grande?’”, emociona-se. “Eu choro toda vez que vejo a casa cheia. Esse negócio é o meu sonho e todo mundo que trabalha aqui ajuda a realizá-lo comigo.”
Endereço e horários
O Brigadeiros da Li está localizado na rua General Lima e Silva, nº 1345, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. De segunda a sexta, a loja opera das 10h às 21h. O rodízio ocorre aos sábados, das 14h às 21h, e aos domingos, das 14h às 19h.