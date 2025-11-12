Produzindo até 8 mil doces por dia, rodízio de brigadeiros viraliza na Cidade Baixa

Considerado quase um patrimônio nacional, o brigadeiro é um dos doces mais populares e queridos pelos brasileiros. Além de adoçar festas e encontros, o doce também se tornou fonte de renda para muitos empreendedores pelo País. É o caso de Liandra Winck, natural de Santa Rosa, no interior do Rio Grande do Sul. A empreendedora é a mente e o coração por trás do Brigadeiros da Li (@brigadeirosli), doceria localizada na Cidade Baixa, em Porto Alegre, que se tornou sensação nas redes sociais ao lançar o rodízio de brigadeiros, com mais de 25 sabores diferentes.

A trajetória de Liandra começou de forma simples, ainda em 2015. Aos 16 anos, recém-chegada à Capital para cursar o pré-vestibular da UFRGS, ela precisava pagar aluguel do apartamento em que morava. “Comecei a vender brigadeiros nas paradas de ônibus da João Pessoa. Fazia tudo em casa e saía com as caixinhas na mochila. Era o que eu tinha para tentar juntar algum dinheiro e continuar estudando”, lembra.

O sucesso veio rápido. Os doces, batizados pelos próprios clientes de “Brigadeiros da Li”, conquistaram o público pelo sabor e pela simpatia da vendedora. Mesmo depois de ser aprovada em Engenharia na Ufrgs, Liandra percebeu que a paixão pelos doces falava mais alto. “Eu tentava conciliar a faculdade com as encomendas, mas era impossível. Todo mundo só queria os meus docinhos. Um dia percebi que era isso o que eu realmente queria fazer.”

Fundada há 15 anos, cafeteria saudável em Porto Alegre é sucesso entre corredores LEIA TAMBÉM >

Durante a pandemia, o negócio ganhou novo fôlego. Impedida de vender nas ruas, Liandra decidiu formalizar o empreendimento e criou um perfil no iFood. “Montei um CNPJ e comecei a vender de casa. Em pouco tempo, o aplicativo bombou. Eu não dava conta sozinha, era doce o dia inteiro no apartamento.” O sucesso das entregas motivou a abertura de um pequeno ponto físico, em 2021, na Rua Lima e Silva - onde funciona até hoje.

No início, Liandra e a mãe, recém-chegada de Santa Rosa para ajudar na nova fase, atendiam sozinhas. “Naquele tempo, eu vendia 400 docinhos por fim de semana e já achava muito”, conta. Hoje, a produção chega a 8 mil unidades por dia, com o uso de mais de 70 litros de leite condensado diariamente. A equipe também cresceu, são 17 pessoas trabalhando nos dias de maior movimento.

Rodízio de brigadeiros

No último mês, a doceria viralizou nas redes sociais após lançar o rodízio de brigadeiros, uma ideia que surgiu de forma despretensiosa na cozinha. “Eu vi um vídeo na internet e pensei: por que não fazer um rodízio só de brigadeiro?”, conta, rindo. O primeiro final de semana contou apenas com os clientes mais fiéis, mas tudo mudou quando um vídeo publicado por um casal de influenciadores ultrapassou um milhão de visualizações. “ Em três dias, a loja encheu. Tivemos fila na porta. Veio gente de Farroupilha, de Pelotas, de cidades que eu nunca imaginei que ouviriam falar de nós .”

como menta, mirtilo e milho verde. “Tem uns que o pessoal ama e outros que dividem opiniões”, brinca Liandra. “Mas o importante é que as pessoas saiam felizes. A gente quer que o cliente sinta que está numa festa.” O negócio se tornou sensação nas redes sociais ao lançar o rodízio de brigadeiros, com mais de 25 sabores diferentes NATHAN LEMOS/JC Custando R$ 44,90 por pessoa, o rodízio, servido aos sábados e domingos, inclui salgadinhos de festa, mini pizzas e cachorro-quente, além dos 25 sabores de brigadeiro, entre eles opções curiosas,. “Tem uns que o pessoal ama e outros que dividem opiniões”, brinca Liandra. “Mas o importante é que as pessoas saiam felizes. A gente quer que o cliente sinta que está numa festa.”

O público, segundo ela, é majoritariamente familiar. “Vem muita gente comemorar aniversário, trazer criança, reunir amigos. Outro dia, uma reserva de 40 pessoas virou 60. A loja ficou lotada, parecia uma festa mesmo”, comenta.

Apesar das dificuldades enfrentadas pelos comerciantes da Cidade Baixa, especialmente após a pandemia e as enchentes, Liandra mantém a fé no bairro. “É um lugar com muita história. Tem seus desafios, mas é aqui que tudo começou. Meu coração é daqui. Mesmo que eu abra outras unidades no futuro, essa vai ser sempre a principal.”

Restaurante japonês em Porto Alegre inova com hambúrguer de sushi no cardápio LEIA TAMBÉM >

Hoje, o espaço comporta até 40 pessoas no interior e chega a 150 com o uso da área externa. Até janeiro, a empreendedora planeja ampliar a loja e incluir novos produtos no cardápio. “Cada passo que eu dou me lembra de onde eu vim. Eu olho tudo isso e penso: ‘como pode algo que começou tão pequeno virar algo tão grande?’”, emociona-se. “Eu choro toda vez que vejo a casa cheia. Esse negócio é o meu sonho e todo mundo que trabalha aqui ajuda a realizá-lo comigo.”

Endereço e horários

O Brigadeiros da Li está localizado na rua General Lima e Silva, nº 1345, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. De segunda a sexta, a loja opera das 10h às 21h. O rodízio ocorre aos sábados, das 14h às 21h, e aos domingos, das 14h às 19h.