Com foco em fermentação natural, padaria abre segunda loja em Porto Alegre

Toda criança já sonhou em ser astronauta, super-herói ou jogador de futebol. Com Guilherme Olmedo, no entanto, a aspiração foi diferente. Dono da Oliva Padaria Artesanal ao lado da mãe Simone Oliveira, ele sabia, desde pequeno, o caminho que iria seguir. “Nasci com isso. Lembro que, na quarta série, a professora fez uma atividade: ‘vamos fazer um desenho do que vocês querem ser quando crescer’. E eu desenhei um cozinheiro com um pão”, recorda o padeiro, que começou a fazer pães em casa desde que descobriu o processo de fermentação.

“Quando ele ainda era pequenininho, descobriu que a farinha fermentava e andava, dentro de casa, para cima e para baixo, com o potinho. ‘Mãe, olha!’. E eu: ‘ai, guri, não anda com isso’. Carregava aquela farinha para todo lado, sujava tudo, eu ficava louca”, lembra Simone.

LEIA TAMBÉM > Depois de dois anos, marca de frango frito retomará operação em Porto Alegre

Com certa experiência, depois de um bom tempo trabalhando como pizzaiolo na Brizza Forneria, ele decidiu que tinha de comercializar suas habilidades culinárias. “Chegava do trabalho e virava a madrugada fazendo pão. De manhã, a mãe chegava para recolher e entregar aos clientes”, conta, do início da operação, que começou em casa, durante a pandemia.

“Virou uma padaria, não existia mais casa”, brinca Guilherme , lembrando o estado que ficou a residência com a chegada de equipamentos como masseira e fermentadora para auxiliar na produção dos pães. A urgência por mais espaço levou mãe e filho a alugarem o primeiro “lugarzinho”, na rua Dom Pedro II, no bairro Auxiliadora.

Ao adentrar a padaria, já é possível sentir o aroma dos pães caseiros DANI BARCELLOS/ESPECIAL

Ampliação para atender a demanda

Apesar da conquista do ponto, o negócio escalou, e com a alta da demanda, o tamanho do ambiente de trabalho voltou a dar dor de cabeça. “Lá, não tinha mais para onde crescer. A gente sentia que poderia atender mais gente se tivesse mais estrutura. Então, decidimos vir para cá”, explica o padeiro. A nova loja da Oliva Padaria é pertinho da anterior, no mesmo bairro, mas com mais espaço para produção e atendimento no balcão. A nova unidade da rua Eudoro Berlink centraliza agora toda a produção da padaria, abastecendo, inclusive, a antiga unidade, que ficou a cargo de uma prima.

Quem também é braço direito da operação é Paola Bastos, cozinheira profissional que acumula experiências na gastronomia, tendo sido, por último, chef de cozinha do Roister.

LEIA TAMBÉM > Cafeteria abre em Porto Alegre com espaço para reuniões, negócios e networking

Embora com maquinário e estrutura superiores, a rotina puxada continua. Os trabalhos começam às 6h, e precisam seguir toda uma linha do tempo de preparação até o momento do pão chegar no expositor. “O que a gente produz hoje só vai ser assado amanhã. Os pães têm uma longa fermentação, mas o processo começa antes: ontem alimentamos o fermento para bater a massa hoje e assar amanhã”, comenta Guilherme, dos três dias necessários para a produção dos produtos artesanais .

Variedades da padaria

Os pães de fermentação natural estão disponíveis em sabores como oliva, moranga, aveia, italiano e multigrãos rústico. O balcão reúne diversos itens, como é o caso dos pasteis de nata e croissants recheados com doce de leite. Além deles, cookies, muffins, brownies e cucas podem ser encontrados na padaria. Contudo, quem carrega o posto de carro-chefe, segundo a família, são as pizzas congeladas, presentes nas variedades de margherita, portuguesa, quatro queijos e a tradicional calabresa.

Linha de pizzas congeladas é carro-chefe do negócio DANI BARCELLOS/ESPECIAL

Para o que está por vir, Simone relata que existe uma preocupação consciente em não crescer demais a ponto de perder a qualidade artesanal e o atendimento familiar, que chama a atenção dos moradores do bairro. “Tem gente que vem para conversar, contar a vida, desabafar. Vejo que isso faz muita falta hoje. Muitas pessoas moram sozinhas, principalmente mulheres mais velhas, já que o bairro (Auxiliadora) é bem antigo. Elas sentam, daí eu monto uma mesinha, sento junto, conversamos dos netos, e ali começamos a criar um vínculo. Parece que a gente faz parte da rotina delas, e elas também da nossa. Tem clientes que são como família, vêm todo final de semana certinho”, conclui.

Endereço e horário de funcionamento da Oliva Padaria Artesanal

A nova loja, localizada na rua Eudoro Berlink, nº 667, no bairro Auxiliadora, opera de terça a sexta, das 9h às 19h, e aos sábados, até as 16h. Na antiga unidade da rua Dom Pedro II, nº 1610, a padaria funciona de terça a sexta, das 10h às 18h.