Cafeteria abre em Porto Alegre com espaço para reuniões, negócios e networking

Ao lado do Parcão, na avenida Goethe, uma nova cafeteria chega a Porto Alegre com a missão de entregar um ambiente tranquilo e produtivo, propício para empreendedores. Tomadas nas mesas, privacidade e conforto para trabalhar e fazer reuniões são apostas da Legacy Coffee Poa (@legacycoffeepoa).



A marca é recente, nasceu no segundo semestre de 2025 em Americana, no interior de São Paulo, expandiu para Curitiba e, em janeiro, abriu a terceira unidade, agora em Porto Alegre. A sociedade é composta pela caxiense Clara Luciele e os irmãos Marcos Fiel e Thiago Fiel, donos do grupo IAM, que possui mais de 17 empresas e atua com treinamentos de inteligência emocional. “Se não fosse por eles, talvez eu nem tivesse dado esse passo. Foi justamente essa busca, que vejo como um propósito de Deus. Eu não tinha nada a ver com café — pelo contrário, tinha até um bloqueio muito grande. Fui para o treinamento do grupo IAM para me desenvolver como pessoa e ser uma mãe melhor. E, chegando lá, apareceu a proposta de abrirmos a cafeteria aqui”, explica Clara, que atuava como gerente geral em um banco e apostou na jornada empreendedora.

LEIA TAMBÉM > Delivery de Porto Alegre aposta no onigiri, clássico bolinho japonês



“Por enquanto, nesses primeiros seis meses, vou ficar aqui direto, porque larguei tudo para fazer isso dar certo. Não tem como abrir um negócio sem colocar toda a minha energia”, enfatiza Clara, sobre seu início no empreendedorismo. “Por enquanto, nesses primeiros seis meses, vou ficar aqui direto, porque larguei tudo para fazer isso dar certo., enfatiza Clara, sobre seu início no empreendedorismo.

Ao lado do Parcão

Numa curva entre a rua Mostardeiro e a avenida Goethe, o ponto é considerado ótimo, segundo a empreendedora, e foi escolhido estrategicamente, principalmente pela visibilidade. “Estava em dúvida entre a Capital e algumas cidades do interior — já que venho do interior. Mas entendemos que, para começar um negócio no Rio Grande do Sul pensando em expansão, Porto Alegre era o principal caminho. Nossa busca considerou renda per capita, localização, visibilidade e outros critérios estratégicos”, comenta, sobre a “vitrine” que é abrir um negócio na capital dos gaúchos.

Marca possui linha de cafés própria Eduarda Ferreira/Divulgação/JC

A decoração do café partiu do zero. Apenas em móveis planejados, a empreendedora estima ter desembolsado R$ 200 mil, sem contar mão de obra e a parte elétrica e hidráulica, pois o prédio onde se situam esteve fechado desde a pandemia. A decoração do café partiu do zero. Apenas em móveis planejados,, sem contar mão de obra e a parte elétrica e hidráulica, pois o prédio onde se situam esteve fechado desde a pandemia.

Valores e propósito

De acordo com Clara Luciele, a missão da Legacy Coffee é ser a “embaixada de Deus na terra”, focada em acolhimento, bom atendimento e boa gastronomia. “A gente não vem aqui para trabalhar. A gente vem aqui para servir, para cuidar das pessoas” , aponta a empreendedora, comparando a proposta do negócio com operações similares. “A gente chegava em cafeterias boas, mas era aquele barulhão — liquidificador gritando, gente falando alto — e não dava para se concentrar no trabalho. A Legacy vai de encontro a isso. Nosso intuito é oferecer um ambiente mais sereno”, aponta.

Espaço contém sala de vidro privativa para não ocasionar barulho aos clientes Eduarda Ferreira/Divulgação/JC

O objetivo da cafeteria é incentivar a cultura de negócios e o networking, dispondo de uma sala privativa — que lembra um aquário — para reuniões e eventos. Clara afirma que a Legacy quer gerar conexões reais entre clientes, entusiastas desse universo ou não, enquanto se experimenta os cafés da casa, nomeados com palavras motivacionais, ligadas aos valores da empresa e ao mundo do empreendedorismo. O objetivo da cafeteria é incentivar a cultura de negócios e o networking, dispondo de uma sala privativapara reuniões e eventos. Clara afirma que a Legacy quer gerar conexões reais entre clientes, entusiastas desse universo ou não, enquanto se experimenta os cafés da casa, nomeados com palavras

O que tem na Legacy Coffee?

Um deles, que tem tido um bom volume de saída, é o Felicidade, um espresso gelado com leite vaporizado, crema do leite, canela em pó e nutella, por R$ 18,00. Outro que Clara considera especial, principalmente pelo seu significado, é o Faça um bom dia, um simples café coado na hora que contém um “aroma que invade a mesa”, segundo a empreendedora. “Aí vão dizer: ‘Ah, mas por que faça um bom dia?’ Porque a gente acredita que tem que fazer o bom dia, não esperar por ele. O dia é igual para todo mundo, o que muda é como tu escolhes viver”, explica a sócia, sobre o café que custa R$ 18,90.

LEIA TAMBÉM > Após 12 anos no delivery, marca de pudins abre loja no Moinhos de Vento



Para quem prefere a bebida gelada, tem o Constância, cappuccino gelado que leva blend de cacau, canela em pó e leite, pelo preço de R$ 21,90. Falando da “boa gastronomia” que Clara afirma estar presente na Legacy, opções não faltam. O cardápio é recheado: salgados como coxinha, pão de queijo, esfirra, canole, empadas e torradas partem de R$ 12,90. Com um ticket um pouco acima destes, estão disponíveis croissants, baguetes e schiacciatas, além de doces e tortas que roubam a cena na vitrine. Quem prepara tudo isso é o chef e barista Wallace González, único membro da Federação Italiana de Chefs na região Sul.



Nas prateleiras, a empresa também aposta em produtos de marca própria, como pacotes de café já prontos para presentear, e as chamadas “lascas” de chocolate a granel que vêm direto de São Paulo e se destacam pelos sabores exóticos e ingredientes nutritivos. Para quem prefere a bebida gelada, tem o, cappuccino gelado que leva blend de cacau, canela em pó e leite, pelo preço de R$ 21,90. Falando da “boa gastronomia” que Clara afirma estar presente na Legacy, opções não faltam.salgados como coxinha, pão de queijo, esfirra, canole, empadas e torradas partem de R$ 12,90. Com um ticket um pouco acima destes, estão disponíveis croissants, baguetes e schiacciatas, além de doces e tortas que roubam a cena na vitrine. Quem prepara tudo isso é o chef e barista, único membro da Federação Italiana de Chefs na região Sul.Nas prateleiras, a empresa também aposta em, como pacotes de café já prontos para presentear, e as chamadas “lascas” deque vêm direto de São Paulo e se destacam pelos sabores exóticos e ingredientes nutritivos.

Clube de assinatura

Buscando fomentar “conexões reais”, a Legacy Coffee oferece um clube de assinatura voltado ao networking, com encontros quinzenais nos quais empreendedores podem apresentar seus pitches e ampliar sua rede de contatos. O clube funciona como estratégia de fidelização. O cliente assina por um determinado valor e recebe cashback integral para utilizar no espaço. O plano de entrada, Barista, custa R$ 97,00 mensais e permite que esse valor seja revertido para o consumo de café espresso. Já o plano MasterRoast, de R$ 147,00 mensais, permite o uso do crédito em qualquer produto da loja. Além da reversão do valor em consumo, os assinantes têm direito ao uso da sala privativa por até três horas para reuniões.

Endereço e horário de funcionamento

A Legacy Coffee Poa está localizada na avenida Goethe, nº 9, no bairro Rio Branco. A cafeteria funciona de segunda a sexta, das 9h às 18h30min. Aos sábados, a abertura é no mesmo horário, fechando um pouco mais cedo, às 16h.