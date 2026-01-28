Com 18 anos de história, tradicional parrilla de Porto Alegre volta a operar no endereço original

@fazendabarbanegra), Bebeto tem a responsabilidade de preservar as raízes do restaurante que carrega no nome a propriedade que pertenceu à família no século passado, na cidade de Barra do Ribeiro.



Como é tradicional nas casas de cidades do interior, o restaurante sempre teve como característica o acolhimento e a hospitalidade. Aberto em 2007 no bairro Mont'Serrat, a churrascaria foi muito impactada pela pandemia de Covid-19. “Nosso diferencial sempre foi a personalização, a maneira de atender. As pessoas diziam, ‘é só ir para o delivery’, mas aí o que nós tínhamos de diferencial se perdeu”, recorda Roberto, com pesar.



A saída encontrada para a sobrevivência do negócio foi a ida para o shopping Viva Open Mall , local que, mesmo com as restrições de atendimento, contaria com a garantia de fluxo de clientes. “No shopping, por necessidade, precisávamos ter um menu executivo, trabalhar com muito volume e sem tanta personalização”, pondera Bebeto, já indicando o motivo da volta para casa. “Aqui a gente dá um passo para trás para voltar a fazer o que fazemos de melhor. Com uma operação menor conseguimos atender o ponto da carne ideal para cada cliente, por exemplo”, complementa. O dilema entre manter as raízes e expandir o negócio é uma dor de cabeça para muitos empreendedores. Para Roberto Majó de Oliveira – Bebeto, para os íntimos –, foi ainda maior. Nome à frente da parrilla Fazenda Barba Negra (), Bebeto tem a responsabilidade dedo restaurante que carrega no nome a propriedade que pertenceu à família no século passado, na cidade de Barra do Ribeiro.Como é tradicional nas casas de cidades do interior, o restaurante sempre teve como característica o acolhimento e a hospitalidade. Aberto em 2007 no bairro Mont'Serrat, a churrascaria foi muito impactada pela pandemia de Covid-19. “Nosso diferencial sempre foi a personalização, a maneira de atender.”, recorda Roberto, com pesar.A saída encontrada para a sobrevivência do negócio foi a, local que, mesmo com as restrições de atendimento, contaria com a garantia de fluxo de clientes. “No shopping, por necessidade, precisávamos ter um menu executivo, trabalhar com muito volume e sem tanta personalização”, pondera Bebeto, já indicando o motivo da volta para casa. “Aqui. Com uma operação menor conseguimos atender o ponto da carne ideal para cada cliente, por exemplo”, complementa.

LEIA TAMBÉM > Primeiro restaurante de Capão da Canoa celebra 70 anos com inauguração de espaço kids

A volta às origens foi inevitável. Mesmo com quase cinco anos longe do bairro e com a operação consolidada no shopping, a oportunidade significou, para Bebeto e Heloísa – irmã e sócia do negócio –, o reencontro com a essência do Barba Negra. “A questão da raiz mexe muito com a gente, porque aqui é uma coisa de bairro, onde a gente começou. A dúvida que nós tínhamos sobre o público acabou rápido, porque nossos clientes antigos estão vindo aqui, dizendo que estavam com saudade”, relata Roberto.

Uma nova cara



Durante o período em que estiveram fora da rua Tenente Coronel Fabricio Pillar, muita coisa mudou. “Nós pegamos uma época em que não tinha Uber nem Waze e o bairro não tinha muita coisa além de nós. Antes era fundamental ter uma placa grande, que chamasse atenção, hoje não é tanto”, analisa Bebeto.



Para rejuvenescer a marca e oxigenar a gestão do Barba Negra, Roberto conta, a partir de agora, com o auxílio do primo Gonçalo Cirne Lima. Churrasqueiro e empreendedor, o novo sócio já tem um negócio voltado a eventos com churrasco. Jornalista de formação, a ideia é que a parceria possa render uma repaginada na comunicação do restaurante, especialmente nas redes sociais. “Eu e meus pais vínhamos muito aqui, pelo menos uma vez por mês, mas quando mudou de endereço não fomos mais”, relata Gonçalo. “O pai dele se criou ouvindo as histórias da fazenda, das caçadas, da pescaria. Então é um cara mais novo, mas com o mesmo DNA da família”, ratifica Bebeto.

Relação com o público

Abertos no novo velho endereço desde dezembro, os quase dois meses de reabertura têm sido de reencontros com antigos clientes. "Aconteceu uma situação engraçada esses dias. Chegou um guri que a gente media, ano a ano, desde 2013, a altura dele numa coluna ali na parede. Aí fomos ver se ainda tinha as marcações e ninguém apagou. Hoje ele está com 18 anos, na altura da luminária”, brinca Bebeto.

LEIA TAMBÉM > Poke de Capão da Canoa investe R$ 500 mil em primeira unidade em Porto Alegre



A diferença do público do shopping para o bairro é grande. A rotina tinha se tornado mais mecanizada, com horários definidos pelos proprietários e um público composto majoritariamente por funcionários e, aos fins de semanas, por visitantes do Viva Open Mall. O desejo de voltar ao Mont'Serrat é um passo para trás em termos de quantidade de clientes, mas para frente em relação à seletividade. “Temos uma rede de clientes que não vai mudar muito, e sabemos disso. É um público específico, selecionado, que vem porque tem uma garantia”, explica Gonçalo. A diferença do público do shopping para o bairro é grande. A rotina tinha se tornado mais mecanizada, com horários definidos pelos proprietários e um público composto majoritariamente por funcionários e, aos fins de semanas, por visitantes do Viva Open Mall. O desejo de voltar ao Mont'Serrat é um passo para trás em termos de quantidade de clientes, mas para frente em relação à seletividade. “Temos uma rede de clientes que não vai mudar muito, e sabemos disso.”, explica Gonçalo.

Cardápio do Barba Negra

A mudança de endereço e de política do restaurante trouxe uma redução de quase 50% no cardápio, mantendo apenas os pratos que atendem à demanda do novo perfil de clientes. Ainda assim, novos pratos estão sendo incluídos. “A ideia é inovar com coisas mais típicas, receitas do campo, aproveitar a sazonalidade, especialmente no inverno”, revela Bebeto. “Um espinhaço de ovelha, por exemplo”, sugere Gonçalo.



O cardápio do Barba Negra é definido como clássico por Gonçalo, que indica seu prato preferido. “Entrecot e assado de tira são os cortes que mais vendem, como na maioria das parrillas. Indico o bife de chorizo, que é uma carne difícil de trabalhar mas que conseguimos entregar macio e saboroso. O que eu sempre pedia como cliente era o filé de porco com geleia de amora e gorgonzola”, aconselha. “Não é um prato que todo mundo come, mas quem gosta, gosta muito. A pessoa entra na porta e já começamos a preparar porque sabemos que vai pedir”, conta Bebeto.

LEIA TAMBÉM > Restaurante de Serafina Corrêa investe R$ 2 milhões no Bom Fim e mira expansão na região Sul

Primeiro restaurante de Porto Alegre com a certificação Angus, o Barba Negra tem como característica a preocupação com a qualidade impecável da carne. “ Não economizamos na matéria-prima. Isso é um sinônimo de qualidade não só pelo título, mas por todo o processo de cuidado com a carne . Temos total confiança no nosso fornecedor. Eu sempre digo que a relação com o fornecedor tem que ser monogâmica”, descontrai Bebeto.

Onde encontrar o Barba Negra?

O restaurante Barba Negra fica localizado na rua Tenente Coronel Fabricio Pillar, nº 791, bairro Mont'Serrat, em Porto Alegre. O local funciona de terça-feira a sábado, das 19h às 22h30min. O estabelecimento opera no horário de almoço, a partir das 12h, de sexta-feira a domingo e feriados. Na sexta, o almoço é servido até 14h30min, e nos demais dias até 15h30min.