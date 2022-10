Churrascaria Barba Negra muda de endereço em busca de novos clientes

Foi pela paixão pelas parrillas argentinas que o advogado Roberto Majó de Oliveira decidiu abrir um restaurante especializado na técnica em Porto Alegre. Hoje, com 15 anos de estrada e um novo endereço no Viva Open Mall, o Fazenda Barba Negra se tornou um negócio consolidado na cidade. "Sempre adorei churrasco, fazer inclusive, então é um típico caso de hobby que virou trabalho", diverte-se.

Localizado no bairro Mont'Serrat desde o início da operação, a mudança de endereço para a avenida Doutor Nilo Peçanha, n° 3.228, foi uma escolha estratégica para aumentar a qualidade do serviço e receber mais clientes. "O nosso primeiro local era uma casa que fomos transformando em restaurante, então, nós queríamos uma estrutura mais profissional. Além da questão de segurança, estacionamento, conforto. Aqui também é um espaço com vários outros empreendimentos, um local de passagem que chama novos clientes ", afirma.

Inicialmente, o plano era apenas reformar o espaço, mas Roberto conta que um dos empecilhos seria parar o serviço. "Percebemos que o custo disso seria duas vezes o de se mudar para um local novo. Foi quando uma cliente, que vem bastante no restaurante e trabalha no marketing aqui do shopping, nos falou desse espaço e foi um acerto", garante.

Julgando que a pandemia ficaria em 2020, o empreendedor realizou a mudança do restaurante em fevereiro de 2021. "Cinco dias depois que a gente se instalou, trancou tudo. Foi o período mais difícil de manter o negócio em pé, talvez tivesse sido mais econômico apenas ter fechado na época. Mas, agora, as coisas estão se estabilizando e um dos nossos orgulhos é ter mantido o quadro de funcionários completo, que são as pessoas que nos permitem trabalhar bem, e estamos até contratando mais", declara.

Em um ano e seis meses de operação, Roberto conta que o faturamento do negócio já aumentou em cerca de 30% comparado ao período pré-pandemia. "Um dos medos que tínhamos era de a nossa base de clientes não vir até o novo local, mas isso não aconteceu. Eles estão vindo e perceberam os diferenciais de comodidade e estrutura", garante.

Com a novidade de almoço executivo, a Fazenda Barba Negra opera de terça a domingo, oferecendo o almoço a partir das 11h30min e no jantar funciona a partir das 19h.