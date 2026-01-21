Poke de Capão da Canoa investe R$ 500 mil em primeira unidade em Porto Alegre

A Capital ganhou mais uma parada obrigatória para quem curte poke. Trata-se do PopPoke (@poppoke_), restaurante de Capão da Canoa que abriu sua primeira filial no visado Bourbon Shopping Carlos Gomes. Como o nome sugere, eles servem o poke, uma tendência gastronômica dos últimos anos que combina diversas cores e sabores em uma única tigela.

A operação surgiu em 2023, na temporada de verão, quando assumiram um restaurante que já trabalhava com a iguaria. "Gostamos do produto, começamos a implementar novos insumos, aprimorar e logo trabalhamos em cima da marca: reestruturamos totalmente a identidade visual, levamos a loja para um ponto mais estratégico na cidade e começamos a expandir. A gente vem numa crescente bem bacana desde que abriu. E a nossa ideia, desde o início, sempre foi fazer um modelo de negócio que a gente conseguisse expandir”, explica Felipe Lohmann, sócio-proprietário do PopPoke ao lado da esposa Estefania Vargas e de Jana Santiago, que começou trabalhando com o casal e ascendeu para sócia do empreendimento.

“A Jana começou a colaborar conosco lá no início e, por ser uma pessoa que demonstrou muito carinho e muito valor, além de fazer um trabalho realmente muito bem feito, acabamos trazendo-a para dentro da empresa como sócia. Ela é quem faz o negócio acontecer no dia a dia da operação. A operação é totalmente com ela, enquanto o estratégico, marketing e outras áreas ficam mais por minha conta e da minha esposa”, explica Felipe, que também é franqueado da rede de cafeterias Quiero Café em Capão e já possui experiência no meio do empreendedorismo.

A vinda para Porto Alegre demandou um investimento de quase R$ 500 mil , segundo Felipe. A operação, que iniciou em outubro de 2025 na Capital, procura validar o negócio agora em um ambiente de shopping, que possui custos e dinâmicas diferentes. “Arriscamos bastante, não é um investimento barato, ainda mais no Bourbon, tem a questão de aluguel, de montagem da loja. É um jogo diferente”, comenta o empreendedor, com expectativa de que o movimento se justifique com o tempo e abra os caminhos para transformar o restaurante em uma franquia nacional.

O Pop Poke oferece poke, saladas, wraps, sucos naturais e yakisobas — o único prato quente da casa —, com destaque para o modo que são servidos. “A nossa empresa não tem um produto pronto, não tem um poke já montado. Você vai lá e monta de acordo com o seu gosto, escolhendo apenas os insumos que você gosta. Devido a escolha pessoal, é raro a pessoa não gostar do que vai comer. É uma comida leve, saudável, saborosa, uma verdadeira explosão de sabores”, afirma.

Em Porto Alegre, as perspectivas traçadas inicialmente estão surpreendendo, pois, de acordo com Felipe, esperava-se um começo mais lento. “A gente já estava preparado para um início mais devagar, mas, graças a Deus, foi o contrário. O início foi muito bom e continua sendo: as pessoas estão indo, gostando, voltando, elogiando e indicando. A novidade do shopping ajudou muito, porque o espaço ficou muito bacana. Ainda há poucas lojas na praça de alimentação, então o movimento se concentra bastante nos que já estão lá. Agora, com a abertura do primeiro cinema VIP do Estado e, em breve, de uma academia na frente da praça, o público tende a aumentar ainda mais”, aponta o empreendedor, que sugere a companhia do poke enquanto se assiste a um filme.

A expectativa agora é divulgar a marca e investir, a partir de março, em um delivery próprio, pois estão operando apenas na plataforma do iFood, que se torna uma barreira geográfica para os pedidos solicitados em uma maior distância.

Endereço e horário de funcionamento

O poke funciona no Bourbon Carlos Gomes, na avenida Carlos Gomes, nº 707, bairro Bela Vista, da mesma forma que o shopping: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.