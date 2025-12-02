Vinícola da Serra Gaúcha abre bar de vinhos em shopping de Porto Alegre

Fundada em 2018 por duas amigas, a Amitié (@amitiewinebar.iguatemipoa) é uma vinícola com raízes na Serra Gaúcha, em Garibaldi, mas que já caminha Brasil afora. Com produtos em todos os estados do País, a marca inaugurou, no fim de novembro, sua primeira operação no formato wine bar, no Shopping Iguatemi, em Porto Alegre, visando alcançar um público maior e oferecer uma experiência que vai além da compra de vinhos e espumantes.



Nomes à frente do negócio, Andreia Gentilini e Juciane Casagrande têm formação voltada ao mundo dos vinhos. Juciane é enóloga, sendo aprovada no primeiro vestibular do curso no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFSUL) em 1995, enquanto Andreia se especializou na Associação Brasileira de Sommelier (ABS) do Rio Grande do Sul, instituição onde é diretora atualmente. “Conheci ela quando começou a trabalhar na Wines of Brazil, um projeto de promoção do vinho brasileiro internacionalmente. Participamos de muitas feiras pelo mundo, rodamos por vários lugares e aí criamos uma sinergia”, recorda Juciane.



Foi em 2018 que as duas amigas decidiram que era o momento de dar um passo no empreendedorismo. “Eu estava fazendo uma transição de carreira, a Andreia também já tinha saído do emprego dela, e decidimos, ‘por que não aproveitar todo esse know how que temos para abrir nossa própria marca?’. E assim surge a Amitié”, conta Juciane, explicando que o nome da marca vem do francês e significa amizade. “É uma forma de representar nossa relação, mas também o momento de consumo, de celebração entre amigos, família”, completa, destacando a disrupção com um mercado amplamente masculino. “Quebramos essa barreira, porque é um mercado tradicional, com muitas famílias e comandadas por homens”, observa.

A palavra dita mais vezes pelas sócias é experiência. A busca por proporcionar algo diferente aos clientes está presente desde a criação da marca, mas é agora, com o wine bar, que a dupla poderá colocar isso em prática. “A proposta sempre foi a elaboração de vinhos e espumantes de alta qualidade com uma boa relação custo-benefício e com novas experiências para o cliente. Por exemplo, temos uma garrafa que a tampa se transforma em um colar”, especifica Juciane.



No Amitié Wine Bar, são várias experiências disponíveis aos clientes. "Temos o Amitié em Três Taças, com uma equipe de sommelier, e trazemos três produtos: um espumante, um vinho branco e um tinto, e contamos a história da vinícola. Passa informações, é educativo, uma experiência mesmo", exemplifica Andreia. "Temos experiências que não precisam de agendamento, como a harmonização com queijos gaúchos, porque o vinho pede um acompanhamento, ou o Colheitas do Brasil, que é algo único da Amitié. Nenhuma outra vinícola elabora vinhos produzidos nas cinco regiões do País, em todas as estações do ano", ressalta.

Amitié Wine Bar, novo espaço no Gardens do Iguatemi. GE TÂNIA MEINERZ/JC

Cardápio da Amitié

Com 28 opções de bebidas, os valores dos espumantes variam de R$ 92,00 até R$ 490,00. Vinhos brancos e rosés, de R$ 72,00 até R$ 260,00. Tintos de R$ 125,00 até R$ 588,00. Além disso, o bar oferece taças individuais, opções não alcoólicas, drinks e um espaço reservado para as experiências. “ Queremos democratizar o consumo, e não fechar portas. Então, temos perfis de preços e de produtos diferentes . Queremos atender tanto a pessoa que não conhece tanto, mas quer ter essa vivência, e também atendemos o apreciador, o expert em vinhos, que terá uma ótima experiência”, explica Juciane.

O cardápio também conta com opções de comidas para compartilhar, como porção de miniempanadas, por R$ 48,00; pratos tradicionais, como saladas ou o sanduíche de carne de panela, por R$ 46,00; sobremesas, como o brownie com sorvete, por R$ 35,00, além de opções de combos com taças de vinhos e espumantes.



O Amitié Wine Bar tem opção de reservas de mesas para grupos de, pelo menos, seis pessoas. “O vinho tem essa capacidade de unir. Temos recebido muitas pessoas que vêm em grupos, com as amigas, para bater um papo, mas também queremos que a pessoa saia com algum aprendizado nessa conversa com o sommelier, que sempre vai ter uma dica para a pessoa levar para casa”, garante Juciane. “O ato do vinho não é beber. É degustar, apreciar, entender o que tem por trás”, reflete.



A vinda para Porto Alegre representa um marco para a Amitié que, mesmo já consolidada, compreende a importância de estar próxima do público consumidor. “A marca já tem uma trajetória importante, com mais de 100 premiações, sendo a última delas ficando entre os 10 melhores espumantes do mundo , com o nosso Moscatel Branco” diz Andreia, orgulhosa sobre a premiação no concurso Effervescents du Monde, na França. “É importante estarmos mais próximos do nosso público consumidor, então vir para Porto Alegre faz todo sentido. Queríamos levar uma vinícola para o shopping, mas que as pessoas viessem aqui para provar”, complementa Andreia.

A ideia de levar um wine bar a um shopping está funcionando bem, de acordo com Andreia. "Quando começamos a projetar nossa ideia, o Iguatemi também estava planejando a abertura do Gardens, então foi um casamento perfeito. Está sendo muito bacana, as pessoas vêm e nos dizem 'nossa, estava faltando um espaço assim em Porto Alegre', principalmente por ser num shopping, com essa comodidade, conveniência, segurança, climatização. Então, tem sido bem aceito, sem falar que shopping é fluxo, gente passando o tempo inteiro", completa.

Amitié Wine Bar, novo espaço no Gardens do Iguatemi. GE TÂNIA MEINERZ/JC

Informações gerais sobre o Amitié Wine Bar

A Amitié Wine Bar fica localizada no espaço Gardens, do Shopping Iguatemi, na avenida João Wallig, nº 1800 - 3º andar, no bairro Passo D’Areia, em Porto Alegre. O horário de funcionamento do local é de 11h30min às 22h30min, de segunda a sábado, e até 20h nos domingos e feriados. Reservas podem ser agendadas pelo WhatsApp (51) 99873-4213.