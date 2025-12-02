Restaurante português do Moinhos de Vento encerra atividades e centenário Naval assume operação

O ponto, até então ocupado pelo restaurante Amorim Tasca Bar e Cozinha Naval , clássico restaurante do Mercado Público de Porto Alegre que opera desde 1907. A novidade foi revelada nas redes sociais dos dois negócios em uma publicação em colaboração. 287 da rua Hilário Ribeiro terá novidades em breve., clássico restaurante do Mercado Público de Porto Alegre que opera desde 1907. A novidade foi revelada nas redes sociais dos dois negócios em uma publicação em colaboração. O número

O Amorim abriu as portas em 2023 e recebeu, na época, investimento de R$ 1,5 milhão. O cardápio do restaurante trouxe para Porto Alegre diversas inspirações portuguesas, como os clássicos bacalhau à Gomes de Sá e pastel de nata. Com foco na gastronomia típica além-mar, o negócio explorava diversas opções de frutos do mar. Essa essência seguirá a mesma, já que o Naval, que tem entre os destaques o bacalhau e molhos lusitanos, será o responsável por dar continuidade à tradição portuguesa no ponto do Moinhos de Vento.

Guilherme Santos, um dos sócios do Amorim, pontua que o Naval assumir a operação é motivo de alegria.

" Não poderia existir um desfecho melhor. O Naval é um ícone da cidade, um restaurante de 1907, cheio de história e tradição . Ver o ponto que construímos com tanto carinho ser assumido por uma operação desse tamanho e do mesmo segmento nos deixa muito tranquilos e orgulhosos. Porto Alegre ganha com isso, e nós ficamos felizes de ver o espaço seguir vivo na mão de quem honra a gastronomia", afirma o empreendedor.

Inaugurado em novembro de 2023, o Amorim fecha as portas com dois anos de operação. Guilherme destaca que a decisão de fechar veio do desejo dos empreendedores, que contam com outras operações de entretenimento como Canto, Canto na Praia, Combo Agência e Breazy, de seguirem o c ore business do grupo.

No entanto, as portas se fecham com muito orgulho da trajetória. " Foram dois anos muito especiais. Conseguimos entregar um restaurante de alto nível , construímos uma marca forte e recebemos a premiação de Melhor Cozinha Internacional, que foi um marco para nós. Mas nosso grupo sempre teve sua essência mais voltada para o bar e o entretenimento. Alimentação, no formato restaurante, exige uma energia e dedicação diferentes do nosso core. Chegou o momento de focar onde realmente performamos melhor e onde queremos estar nos próximos anos. Saímos muito felizes com o que entregamos e com a história que construímos no Amorim", afirma Guilherme.

Confira a nota na íntegra divulgada nas redes sociais: