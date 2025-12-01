LISTA: 10 lugares para encomendar ceia de Natal em Porto Alegre e região

Independente da tradição de cada família, o Natal é sempre uma oportunidade para comer bem. Reunir-se em volta da mesa para apreciar a ceia é parte do que faz a data tão especial. Há quem vá para o Litoral e quem fica na cidade; quem tem família grande ou pequena; quem consegue preparar o jantar e quem chega em cima da hora. Pensando nisso, o GeraçãoE preparou uma lista de 10 lugares para encomendar uma ceia de Natal em Porto Alegre .

1. Na Capital ou no Litoral

O Griffe Patisserie entrega a ceia de Natal até no Litoral Griffe Patisserie/Divulgação/JC

A cafeteria e confeitaria Griffe Patisserie (@griffepatisserie) está com um catálogo de ceia de Natal disponível para seus clientes. A loja oferece combos para jantares completos e pratos individuais também. Mesmo sendo de Porto Alegre, a Griffe Patisserie entrega a ceia no Litoral do Rio Grande do Sul. O valor da ceia completa parte de R$ 1,6 mil para seis a oito pessoas, e leva entrada, prato principal, acompanhamento e sobremesa. Já os produtos individuais são separados por categorias. A entrada com menor preço é a torta fria, de 1kg e R$ 150,00; o prato principal mais acessível é o Tender marinado no mel e mostarda com farofa, de 1,5kg e R$ 250,00 ; o acompanhamento destaque é o salpicão, que sai por R$ 140,00. As sobremesas são tortas a partir de R$ 160,00 e docinhos menores, como brigadeiros.

Os pedidos deverão ser realizados até dia 10 de dezembro e retirados na loja, na rua Jari, nº 692, bairro Passo D'Areia, no dia 24 de dezembro, das 12h às 15h. Para entregas a domicílio, o valor é R$ 100,00 para Porto Alegre e R$ 300,00 para o Litoral.

• Contato da Griffe Patisserie: (51) 99785-0085, pelo WhatsApp - exclusivo para o Natal.

2. Para complementar a ceia

O restaurante Pouso Novo fica em Tramandaí e é alternativa para quem vai passar o Natal na praia Pouso Novo/Divulgação/JC

Torino Mercato e Caffé (@torinomercato) , estabelecimento do bairro Bom Fim, está com um cardápio especial para o Natal deste ano. Com opções de porções individuais, o negócio oferece entradas como quiches, por R$ 45,00, e box a partir de R$190,00. O principal destaque entre as carnes é o matambre suíno recheado com linguiça artesanal, por R$ 160,00 , além das aves de 3kg e 4kg. Já nas sobremesas, chama atenção a banoff, de 1,3kg, por R$ 160,00. , estabelecimento do bairro Bom Fim, está com um cardápio especial para o Natal deste ano. Com opções de porções individuais, o negócio oferece entradas como quiches, por R$ 45,00, e box a partir de R$190,00. O principal destaque entre as carnes é o, além das aves de 3kg e 4kg. Já nas sobremesas, chama atenção a banoff, de 1,3kg, por R$ 160,00.

Os pedidos devem ser retirados na loja, na rua Antão de Farias, nº 90, no bairro Bom Fim, em Porto Alegre, no dia 24 de dezembro, até as 17h.

• Contato do Torino Mercato e Caffé: WhatsApp (51) 99878-5225 e telefone fixo (51) 3311-1279.

3. Peru com recheio personalizado

O cardápio de Natal do Machry tem diversas opções Divulgação/Machry/JC

O cardápio de Natal do Machry Armazém e Bistrô (@machryoficial) já se tornou tradição. O menu conta com opções de entradas, assados, saladas e guarnições, tortas salgadas e doces. O peru DIY, de 4kg, custa R$ 799,00 e o recheio é personalizado pelo cliente , servindo de seis a oito pessoas. O peru recheado, decorado e guarnecido com farofa caseira sai por R$ 994,00.

Os pedidos deverão ser realizados até dia 16 de dezembro e retirados no estabelecimento, na rua Almirante Câmara, nº 300, bairro Tristeza, em Porto Alegre, das 10h às 17h30min, com horário marcado.

• Contato do Machry: (51) 99680-8066, no WhatsApp.

4. Ceia gourmet

O Le Bistrot traz elementos gourmet para a ceia de Natal Le Bistrot/Divulgação/JC

O Le Bistrot (@lebistrotgourmet) oferece opções especiais em seu cardápio de Natal. Pratos sofisticados como frutas assadas, queijo brie sobre massa folhada e chutney de manga com abacaxi . Mas, além das alternativas mais diferentes, o restaurante também conta com assados como filé mignon marinado, de 500g, por R$ 248,00, e tender ao molho de laranja e mostarda em grãos, de 1kg, por R$ 298,00. As sobremesas geladas chamam atenção, como o sorvete artesanal de cardamomo negro, por R$ 89,00.

Pedidos podem ser feitos até o dia 19 de dezembro, e as entregas serão realizadas no dia 24, das 9h às 11h30min. Para retiradas na loja, alguns itens estarão disponíveis desde o dia 23 de dezembro, às 15h.

• Contato do Le Bistrot: (51) 99907-3675, pelo WhatsApp.

5. Ceia pré-pronta

Nome à frente do restaurante, Aninha Comas é cozinheira há mais de 40 anos Aninha Comas/Divulgação/JC

Aninha Comas (@aninhacomas) vende pratos congelados em sua loja. Para o Natal, a ceia preparada por ela é entregue resfriada, para ser aquecida na hora de comer. O cardápio conta com uma ceia completa, para 10 pessoas, por R$ 1,8 mil . Para quem tem famílias menores, há a alternativa de encomendar porções para múltiplos de dois por R$ 360,00 a cada duas pessoas. Os destaques vão para o peito de peru fatiado, o purê de frutas carameladas e a farofa com frutas cristalizadas. Ex-apresentadora de programa de culinária e cozinheira há mais de 40 anos,) vende pratos congelados em sua loja. Para o Natal, a ceia preparada por ela é entregue resfriada, para ser aquecida na hora de comer.. Para quem tem famílias menores, há a alternativa de encomendar porções para múltiplos de dois por R$ 360,00 a cada duas pessoas. Os destaques vão para o peito de peru fatiado, o purê de frutas carameladas e a farofa com frutas cristalizadas.

As encomendas podem ser feitas até o dia 15 de dezembro e as entregas serão feitas até as 12h do dia 24 de dezembro. O valor do frete varia de acordo com a distância, e os clientes podem fazer a retirada no local, na rua Artur Rocha, nº 84, bairro Auxiliadora, em Porto Alegre.

• Contato da Aninha Comas: (51) 99977-6118, no WhatsApp, e fixo (51) 3346-4030, para entregas.

6. Opção para os veganos

O Modesta Vegana tem um cardápio pensado em quem não come alimentos de origem animal Modesta Vegana/Divulgação/JC

Para quem tem restrições alimentares , a ceia do mercado Modesta Vegana @modestavegana) é uma alternativa de encomenda. Com opções de entradas, pratos, acompanhamentos e sobremesas, o cardápio pode ser comprado por completo ou por porções. O peito de peru é vegetal da marca Goshen custa R$ 190,90 e tem acompanhamentos como quinoa à grega, por R$ 49,90, servindo aproximadamente quatro pessoas. , a ceia do mercado) é uma alternativa de encomenda. Com opções de entradas, pratos, acompanhamentos e sobremesas, o cardápio pode ser comprado por completo ou por porções.e tem acompanhamentos como quinoa à grega, por R$ 49,90, servindo aproximadamente quatro pessoas.

Encomendas podem ser feitas até o dia 22 de dezembro, às 15h. Retiradas e entregas serão realizadas no dia 24 de dezembro, das 10h às 15h. O endereço é na rua Tomaz Flores, nº 134, bairro Bom Fim, em Porto Alegre.

• Contato da Modesta Vegana: Pedidos podem ser feitos no site (bit.ly/48ciAOW) ou pelo WhatsApp (51) 99969-7984.

7. Ceia no Litoral Norte

Tradicional em Tramandaí, o restaurante Pouso Novo (@restpousonovotramandai) é uma opção para quem pretende passar o Natal no Litoral Norte . No cardápio, o chester, de aproximadamente 3kg, sai por R$ 450,00. Nos acompanhamentos, o destaque vai para o risoto de camarão cremoso, vendido por R$ 129,00 para duas pessoas, ou por R$ 230,00 para quatro.

O restaurante aceita encomendas até o dia 22 de dezembro, e as retiradas podem ser feitas das 11h às 15h30min, no dia 24 de dezembro, na avenida Emancipação, nº 637, no Centro de Tramandaí.

• Contato do Pouso Novo: (51) 99614-6261, pelo WhatsApp.

8. Destaque na Zona Sul

O bistrô Pimenta Rosa preparou um cardápio natalino para a data Pimenta Rosa/Divulgação/JC

Pimenta Rosa (@bistropimentarosa) é mais um restaurante que preparou um cardápio especial de Natal. A venda é de pratos individuais, com uma grande diversidade de opções. Alguns dos destaques são o queijo brie com geleia de manga, para oito pessoas, por R$ 223,00, o purê de maçã, por R$ 53,00, que serve quatro pessoas, além do clássicos peru, recheado com cuscuz, de aproximadamente 5kg, por R$1.063,00 , e da apfelstrudel, torta de maçã alemã, por R$ 154,00. O bistrô) é mais um restaurante que preparou um cardápio especial de Natal. A venda é de pratos individuais, com uma grande diversidade de opções. Alguns dos destaques são o queijo brie com geleia de manga, para oito pessoas, por R$ 223,00, o purê de maçã, por R$ 53,00, que serve quatro pessoas, além do clássicos, e da apfelstrudel, torta de maçã alemã, por R$ 154,00.

As encomendas serão aceitas até o dia 18 de dezembro, conforme disponibilidade. As retiradas acontecem no dia 24 de dezembro, em horário a combinar com o estabelecimento, na rua Ernesto Paiva, nº 139, no bairro Tristeza

• Contato do Pimenta Rosa: (51) 99428-0974, pelo WhatsApp.

9. Para famílias de todos os tamanhos

A Rotisseria, conhecida pelos frangos assados, terá um cardápio de ceia Rotisseria/Divulgação/JC

A Rotisseria (@rotisseriareal), tradicional restaurante de frango assado, preparou um cardápio especial para o Natal. Destacando o preço justo, o estabelecimento anunciou suas ceias para diferentes tamanhos de famílias. De duas a três pessoas, por R$ 449,00; de quatro a cinco pessoas, por R$ 599,00; de seis a sete pessoas, por R$ 849,00 . Além das ceias completas, alguns itens estão disponíveis para encomenda separadamente, como a ave natalina, de 2kg, por R$ 299,90; o salpicão, entre R$ 59,90 e R$ 99,00, e outras variedades.

As encomendas podem ser feitas até o dia 20 de dezembro. Retiradas e entregas serão feitas no dia 24 de dezembro, e o frete é grátis para Porto Alegre.

• Contato da Rotisseria: (51) 99625-2182, pelo WhatsApp.

10. Ceia alternativa

A Horneria oferece um cardápio diferente do convencional Horneria/Divulgação/JC

Horneria @horneriapoa), conhecida pelos cafés e brunchs, traz um cardápio que foge um pouco do tradicional . Com opções como galettes de parma e pêssego, por RS 89,00, babkas (pães trançados) de chocolate com nozes e limão com framboesa, a partir de R$ 42,00, e guirlandas de brownie e de red velvet, a partir de R$ 99,00. Também é possível personalizar um box com diferentes tipos de pães, lanches, bebidas e mais. ), conhecida pelos cafés e brunchs, traz. Com opções como galettes de parma e pêssego, por RS 89,00, babkas (pães trançados) de chocolate com nozes e limão com framboesa, a partir de R$ 42,00, e guirlandas de brownie e de red velvet, a partir de R$ 99,00. Também é possível personalizar um box com diferentes tipos de pães, lanches, bebidas e mais.

O período de encomendas se encerra no dia 20 de dezembro. As retiradas devem ser combinadas, com data limite de 13h do dia 24 de dezembro. O endereço é na avenida Nova York, nº 231, bairro Auxiliadora, em Porto Alegre.

• Contato da Horneria: (51) 3085-1249, por WhatsApp.