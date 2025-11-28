Operando há 29 anos, loja de Porto Alegre tem andar exclusivo para decorações de Natal

Há menos de um mês para o Natal, o comércio em geral sente o impacto do aumento das vendas em razão da data comemorativa. São muitos os setores que registram o movimento mais expressivo, porém alguns ganham maior destaque. Bazares, lojas de decoração, de utilidades se preparam desde muito cedo para atender à demanda.

Muitos consumidores realizam as compras de Natal em lojas online. Mas há ainda quem prefira bater perna, procurar de loja em loja e experienciar a compra, assim optando pelas lojas físicas. Gabriela Platzer, à frente da Gaby Store, empresa familiar com 29 anos de história, conta que, apesar da concorrência com o online, é nesse momento que a loja se destaca.

“A competitividade é em relação ao preço. Não que as pessoas não busquem por preços, mas, na loja física, existe toda a experiência, atendimento, que é algo que prezamos muito. Aqui, as pessoas podem tocar, experimentar, testar composições de uma mesa posta, por exemplo”, explica a empreendedora.

A loja frequentemente organiza eventos para engajar a clientela. A inauguração de períodos temáticos é tratada como um acontecimento especial para os empreendedores. No Halloween, foi realizado um evento com um túnel de terror e a presença de uma banda de rock. Para a inauguração do Natal, foi oferecido espumante para as clientes e um coquetel.

A loja busca investir mais no Natal, já que as vendas nesse período dobram. Assim, o local aposta em produtos diversificados, mais exclusivos, para além da quantidade. A empresa familiar possui três unidades, sendo duas menores e mais populares e uma loja maior, que opera em um prédio de três andares. O último andar do estabelecimento é exclusivo para as decorações e itens natalinos. “ Esse espaço fica fechado durante o resto do ano, não abre em nenhuma outra data comemorativa, funcionando exclusivamente no Natal ”, destaca Gabriela, comentando que a loja realiza uma montagem e decoração totalmente diferente a cada ano. De acordo com a empreendedora, a intenção dessa ambientação é criar um Natal que se assemelhe ao Natal Luz, em Gramado, proporcionando uma experiência imersiva para os clientes.

A coleção de Natal deste ano, lançada no início de novembro, teve uma alta procura. “Nem começou dezembro e a maioria dos produtos já foi vendida”, comenta Gabriela. Além da alta, esse aumento de vendas ocorre em todo o contexto da loja. O empreendimento reúne utensílios domésticos, brinquedos, presentes, artigos de decoração, entre outros produtos totalizando cerca de 140 mil produtos catalogados. Recentemente, o empreendimento passou a investir no mercado de cosméticos também, reservando um espaço exclusivo na loja para isso.

“No início deste ano, quando sentei e categorizei todos esses produtos nas suas devidas categorias, observei os setores que tinham uma saída mais expressiva e o de cosméticos bateu todas as métricas. Percebo que essa geração atual está muito conectada à questão do wellness e que buscam muito por produtos de skincare”, observa Gabriela.

Serviço de decoração personalizada

A Gaby Store passou a oferecer serviço de decoração para espaços residenciais e comerciais. De acordo com Gabriela, muitos clientes optam por comprar árvores prontas, que são personalizadas de acordo com a vontade de cada cliente.

“Fazemos algumas perguntinhas para entender qual o estilo do cliente e enviamos o nosso portfólio também para eles terem algumas inspirações. Perguntamos a altura do pé direito, o tamanho do apartamento, casa, restaurante, para que se adeque ao ambiente”, explica.

O tempo de execução e entrega solicitado é de cerca de 10 dias úteis. O serviço inclui a entrega em casa, montagem de árvores, guirlandas, entre outros itens.

Fundação e próximos passos do empreendimento

Gabriela está à frente do negócio há quatro anos. Além dela, o irmão e os pais também atuam no negócio familiar. A empresa, criada pelos seus pais há 29 anos, iniciou como uma pequena loja de R$ 1,99, negócio clássico dos anos 1990. Atualmente, duas unidades seguem operando no formato mais bazar. A terceira e maior loja abriu as portas há cerca de quatro anos e reflete um sonho antigo dos pais de Gabriela. Eles desejavam ter um lugar com melhor apresentação, iluminação e prateleiras, vendendo produtos que viam em viagens.

“Essa unidade é diferente. Tem mais setores, produtos mais diversificados e exclusivos. Aqui, conseguimos criar espaços únicos, como o quiosque de havaianas, ou a parte exclusiva dedicada a produtos da Lupo”, destaca.

A Gaby Store está prestes a lançar seu próprio e-commerce. A decisão veio na busca de expandir o negócio. Entre os desafios, a empreendedora cita o volume de produtos e lidar com complexidades de logística e tributação entre estados. Para mitigar erros, a empresa decidiu dar um passo para trás e catalogar aos poucos. “Prefiro não errar, pecar pelo excesso. Até agora, está funcionando muito bem as vendas via Instagram e WhatsApp”, afirma.

Endereço e horário de funcionamento da Gaby Store