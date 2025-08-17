Gaby Store e como fazer uma loja dar certo

Qual é a receita para uma loja física dar certo? A coluna Minuto Varejo detalha o exemplo de uma marca nativa da Zona Norte de Porto Alegre, com perfil familiar, inventiva e foco em indicadores. "A gente gosta de falar que tem tudo que precisa em um só lugar", dá a dica Gabriela Platzer, que comanda a operação que integra o negócio familiar fundado pelo pai, Paulo Platzer, há 30 anos.

"Em vez de ir em um shopping center e bater perna, a Gaby Store é menor, tem de tudo um pouco, preço bom, estacionamento, elevador, é clean, organizada, com boa iluminação e atendimento top e bem treinado. É um minishoppinzinho", resume ela.

"Ele criou o Bazar Gaby. Já a A Gaby Store é um novo conceito de loja, um pouco mais refinada", descreve a jovem que reuniu no estabelecimento, com quase 800 metros quadrados de loja, aberta logo no começo da pandemia de Covid-19 na rua Lopes Teixeira, 69, perto do Terminal Triângulo, da avenida Assis Brasil, diversos segmentos.

"Temos 'departamentos' de maquiagem, havaianas, loja da Lupo, de organização e utilidades (como louças) e outros setores", pontua a lojista. Além da diversidade distribuída em dois andares, Gaby aposta muito em datas comemorativas. Mas não é tudo - já que o comércio tem várias ao longo do ano. "É festa junina, Halloween - a melhor venda de 2024 - e Natal", lista ela. Nas ações, chama a atenção o trabalho que ultrapassa o território da loja. No Natal, tem árvores decoradas para colocar em residências, restaurantes e shopping centers. Leia-se: facilidade. Halloween explora bonecos e mais decoração. "É uma das nossas datas ais fortes", comenta ela, citando também que Páscoa vem crescendo. O achado foi transformar a loja em um espaço de diversão. "Usamos para festas temáticas. O público gosta muito." Aliás, a loja "mais refinada" também interage com os outros dois bazares, que ficam no bairro Azenha e na Zona Norte. As três unidades somam 50 funcionários.

Outra frente mega relevante é o uso de dados. "Faço análise com indicadores por departamentos para ver quanto cada um vende e o que está indo melhor para decidir quais áreas posso aumentar ou reduzir", vincula Gaby. Os controles bem feitos e diários sustentam agora o aumento do espaço da maquiagens, setor que mais cresce no negócio, além de implantação de uma plataforma de e-commerce, além do uso de WhatsApp e Instagram (maior gerador de fluxo) para conversão. "São os que têm melhor desempenho pelo nosso acompanhamento." O impacto desse trabalho preciso e também criativo está na evolução da Gaby Store. Segundo a jovem, as equipes recebem valor se venderem 10% mais no mês e um plus se chegarem a 15%. "Consolidamos nosso nome no mercado e quero expandir, tanto no ponto físico como no digital. Adoro desafios e estou sendo mergulhada na adrenalina de empreender."