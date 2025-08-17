Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 17 de Agosto de 2025 às 00:50

Gaby Store e como fazer uma loja dar certo

Gabriela diz que a marca é como um "minishoppinzinho", com "tudo que (o cliente) precisa em um só lugar"

Gabriela diz que a marca é como um "minishoppinzinho", com "tudo que (o cliente) precisa em um só lugar"

/TÂNIA MEINERZ/JC
Compartilhe:
Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
Qual é a receita para uma loja física dar certo? A coluna Minuto Varejo detalha o exemplo de uma marca nativa da Zona Norte de Porto Alegre, com perfil familiar, inventiva e foco em indicadores. "A gente gosta de falar que tem tudo que precisa em um só lugar", dá a dica Gabriela Platzer, que comanda a operação que integra o negócio familiar fundado pelo pai, Paulo Platzer, há 30 anos.
Qual é a receita para uma loja física dar certo? A coluna Minuto Varejo detalha o exemplo de uma marca nativa da Zona Norte de Porto Alegre, com perfil familiar, inventiva e foco em indicadores. "A gente gosta de falar que tem tudo que precisa em um só lugar", dá a dica Gabriela Platzer, que comanda a operação que integra o negócio familiar fundado pelo pai, Paulo Platzer, há 30 anos.
"Em vez de ir em um shopping center e bater perna, a Gaby Store é menor, tem de tudo um pouco, preço bom, estacionamento, elevador, é clean, organizada, com boa iluminação e atendimento top e bem treinado. É um minishoppinzinho", resume ela. 
"Ele criou o Bazar Gaby. Já a A Gaby Store é um novo conceito de loja, um pouco mais refinada", descreve a jovem que reuniu no estabelecimento, com quase 800 metros quadrados de loja, aberta logo no começo da pandemia de Covid-19 na rua Lopes Teixeira, 69, perto do Terminal Triângulo, da avenida Assis Brasil, diversos segmentos.
"Temos 'departamentos' de maquiagem, havaianas, loja da Lupo, de organização e utilidades (como louças) e outros setores", pontua a lojista. Além da diversidade distribuída em dois andares, Gaby aposta muito em datas comemorativas. Mas não é tudo - já que o comércio tem várias ao longo do ano. "É festa junina, Halloween - a melhor venda de 2024 - e Natal", lista ela. Nas ações, chama a atenção o trabalho que ultrapassa o território da loja. No Natal, tem árvores decoradas para colocar em residências, restaurantes e shopping centers. Leia-se: facilidade. Halloween explora bonecos e mais decoração. "É uma das nossas datas ais fortes", comenta ela, citando também que Páscoa vem crescendo. O achado foi transformar a loja em um espaço de diversão. "Usamos para festas temáticas. O público gosta muito." Aliás, a loja "mais refinada" também interage com os outros dois bazares, que ficam no bairro Azenha e na Zona Norte. As três unidades somam 50 funcionários.
Outra frente mega relevante é o uso de dados. "Faço análise com indicadores por departamentos para ver quanto cada um vende e o que está indo melhor para decidir quais áreas posso aumentar ou reduzir", vincula Gaby. Os controles bem feitos e diários sustentam agora o aumento do espaço da maquiagens, setor que mais cresce no negócio, além de implantação de uma plataforma de e-commerce, além do uso de WhatsApp e Instagram (maior gerador de fluxo) para conversão. "São os que têm melhor desempenho pelo nosso acompanhamento." O impacto desse trabalho preciso e também criativo está na evolução da Gaby Store. Segundo a jovem, as equipes recebem valor se venderem 10% mais no mês e um plus se chegarem a 15%. "Consolidamos nosso nome no mercado e quero expandir, tanto no ponto físico como no digital. Adoro desafios e estou sendo mergulhada na adrenalina de empreender."   

Receita da Gaby Store

Estabelecimento fica em prédio na Zona Norte de Porto Alegre

Estabelecimento fica em prédio na Zona Norte de Porto Alegre

/TÂNIA MEINERZ/JC
 Ponto bem organizado e iluminado.
 Criar ações com datas promocionais, mas sair do cardápio convencional de Dia das Mães, dos Namorados e dos Pais e Natal. Datas mais temáticas mostram força, desde Páscoa, como São João e Halloween.
 Eventos na loja para ter o cliente entrando e vendo as novidades dão muito resultado.
 Para segmentos com diversidade de produtos - como bazares, tem de pensar nas categorias de itens que são mais buscados e valorizar.
 Ter os dados de clientes e como vão as vendas e estoques na ponta da mão para avaliar e tomar decisões a todo momento. 
 As equipes precisam estar motivadas e engajadas nas ações, com boas metas e factíveis e participação em resultados. 

Notícias relacionadas