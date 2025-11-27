Espaço de atividade física para crianças é novidade em shopping de Porto Alegre

Ajudar as crianças a se tornarem as protagonistas da própria história: essa é a força motriz do Montanha System Complex, complexo imersivo focado no desenvolvimento motor e emocional da nova geração. Localizado no segundo andar do Shopping Bourbon Country, o negócio foi inaugurado em outubro com uma proposta de unir artes marciais, treinamento acrobático, parkour e arvorismo em um ambiente lúdico para os pequenos.

Para isso, o projeto aplica os conceitos da chamada gamificação da aprendizagem – estratégia que torna a prática mais interativa. Com 600m², sendo 40m² dedicados somente a telões imersivos e sistemas de som, o Montanha System Complex pretende transformar uma simples atividade física em uma jornada repleta de aventura.

Idealizado pelo professor de Educação Física Alexandre Tarso, conhecido como Mestre Montanha, o negócio surgiu a partir da trajetória do empreendedor. Bicampeão mundial de capoeira, ele já visitou mais de 40 países, oferecendo palestras e ensinando defesa pessoal. No Brasil, trabalhou em academias voltadas a atividades físicas para o público infantil.

Foi assim que desenvolveu o sistema de treinamento chamado Montanha System, que propõe exercitar diferentes valências físicas e habilidades motoras na mesma aula. Pós-graduado em Motricidade Infantil pela Ufrgs, ele explica que, quanto maior o número de atividades, melhor é o desenvolvimento motor da criança.

Imaginação e atividade física

Em aulas que duram, em média, 1h30min, os pequenos são provocados a explorar uma temática imersa no universo dos desenhos animados em um circuito guiado por narrativas e desafios, por meio da contação de histórias.

Os cenários virtuais, que dão vida ao faz de conta projetado nos enormes quadrados de LED, surgiram para Alexandre em 2017, quando estava na Disney. “Passei pelo brinquedo do King Kong, entrei num trenzinho assim e apareceu um dinossauro, e eles começaram a brigar ao fundo”, lembra o proprietário sobre a inspiração. Assim que experimentou a atração, soube que gostaria de trazer a experiência para Porto Alegre. “Tenho que ter uma academia com cenário virtual para que eu possa criar temporadas de treinamento com as trends do momento.” No futuro, o complexo unirá exercício físico com os universos de Stranger Things, Apocalipse Zumbi e até mesmo um Coliseu Romano, ilustrando a Arena de Gladiador.

Toda essa magia só é possível por causa da arena de treinamento, um playground em que as crianças se aventuram em pontes suspensas, desferem golpes em sacos de areia, penduram-se em barras de sustentação, escalam paredes, rolam em tatames e vencem os obstáculos. O ambiente simula perfeitamente uma selva, e a ideia de "tribo" é cultivada: ninguém prejudica o outro, pelo contrário, constrói-se um espírito de irmandade. “ Muitas crianças que chegam ao Montanha System são inseguras e sofrem bullying no colégio por não serem boas em esportes. Aqui, elas encontram uma turma que as aceita, que acolhe, dá força . Isso faz com que o peso da opinião dos colegas do colégio não tenha mais o mesmo valor para elas", pondera Alexandre.

O circuito narrativo abre inicialmente focado no atletismo, seguido por uma parte mais circense, envolvendo acrobacias e artefatos da capoeira. Posteriormente, há o treinamento de dublê, dinâmica que tem como objetivo ensinar as crianças a caírem com segurança. Para finalizar a sessão, os alunos aprendem a conquistar maior autoestima e confiança com a ajuda das artes marciais, como jiu-jítsu, judô, muay thai, kickboxing e capoeira.

Para tornar a experiência imersiva, o espaço conta com telas que projetam animações lúdicas Renan Constantin/Montanha System/Divulgação/JC

Alexandre destaca a dificuldade da nova geração com a disciplina e resiliência. “Percebi, ao longo desses 35 anos dando aula, que qualquer empecilho a molecada já tende a desistir. Aqui, incentivamos até eles atingirem um sentimento de ‘azar, está difícil, mas eu vou tentar'”, ressalta o empreendedor, que incorpora o Bushido – código de honra dos samurais – como um pilar fundamental para o desenvolvimento do caráter e dos valores éticos das crianças.

Aposta no shopping como diferencial

Na zona norte, a escolha do local não foi por acaso. “Tem a facilidade de estacionamento no shopping. Os pais deixam as crianças e vão ao supermercado, vão à farmácia, à cafeteria, jantar. É como um vale-night”, explica Montanha.

O investimento para montar toda a estrutura do complexo foi de cerca de R$ 400mil. O espaço possui capacidade para atender até 60 crianças por hora – atualmente, 150 alunos estão matriculados na academia. “Os relatos dos pais são motivadores: ‘o meu filho chegava na pracinha e não brincava, só queria o celular, o tablet, agora ele fica se macaqueando, se desafiando ao ver qualquer obstáculo, o moleque quer se pendurar, quer escalar’”, relata o treinador.

Para uma criança treinar, existem aulas avulsas – no valor de R$ 130,00 – e planos que têm descontos . O preço varia de acordo com a quantidade de aulas semanais. A mensalidade para treinar duas vezes por semana custa R$ 560,00.

E as atividades não abrangem apenas os menores. A academia também oferece aulas de kickboxing e treinamento funcional exclusivo para adultos e aulas conjuntas, para pais e filhos praticarem juntos.

Outra proposta do Montanha System Complex é a programação com aulas especiais temáticas em datas comemorativas, como foi no Halloween – data em que os pequenos foram ao espaço fantasiados –, e colônia de férias durante o recesso escolar. Além disso, o ambiente possui estrutura para festas infantis, eventos corporativos e passeios escolares personalizados.

O ambiente simula uma prática de arvorismo Renan Constantin/Montanha System/Divulgação/JC

Endereço e horário de funcionamento do Montanha System Complex

O Montanha System Complex fica no Bourbon Shopping Country, na avenida Túlio de Rose, nº 80, bairro Passo d'Areia. O funcionamento é de segunda a sexta, das 9h às 21h. Aos sábados, das 9h às 18h.