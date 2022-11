Mercado de bairro instala maior parklet de Porto Alegre

O que começou a ser um problema, não ter onde acomodar mais clientes e de forma confortável, virou solução e até atração de um dos mercados de bairro do Bom Fim, próximo ao Centro Histórico, em Porto Alegre. O Torino Mercato e Caffè, antigo minimercado e padaria Spinelli, acaba de instalar o maior parklet da Capital.

A estrutura já está montada em frente ao estabelecimento, na esquina das ruas Antâo de Faria e Tomaz Flores, e tem 10 metros de extensão. O módulo com armação de ferro e estrutura e acabamentos em madeira já deu outro ar no entrono, ainda mais que o parklet fica sob árvores.

O novo espaço, com mesas e módulos para a clientela se acomodar e aproveitar as delícias do mercado, teve aporte de R$ 40 mil, conta Monalisa Zanoni, que dirige o Torino com o marido Marcos Dexheimer e o pai, Nestor Zanoni.

"Vai ser mais conforto, com mais fluxo, e as pessoas vão poder sentar debaixo das árvores e estar na rua", entusiasma-se uma das donas do negócio.

O Torino tem 10 anos e sucedeu o antigo Spinelli, que era do tio de Monalisa.