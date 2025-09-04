Inovação tecnológica é destaque na Expointer 2025

A Expointer 2025, uma das mais importantes feiras do agronegócio brasileiro, destaca-se não apenas por suas tradições, mas também pela presença inovadora de startups que buscam transformar o setor agrícola. Neste ano, 20 empresas foram selecionadas pelo Sebrae para participar do evento, trazendo soluções alinhadas às necessidades atuais do mercado agro, visando a produtividade e a sustentabilidade. A curadoria das startups seguiu critérios que, de acordo com o gestor de Projetos de Inovação do Sebrae RS, David Viegas, priorizaram a maturidade das empresas, a inovação nos modelos de negócio e a conexão com o agronegócio. “Quando falamos do pequeno e do médio produtor, ainda é necessário promover sensibilização e educação sobre o assunto. Essas startups estão preparadas para explicar como utilizar a tecnologia e disponibilizá-la em benefício do setor”, afirma. De acordo com o Observatório Sebrae Startups, o agronegócio é o quarto segmento mais ativo no Rio Grande do Sul, com 71 iniciativas mapeadas. Segundo David, entre esses mercados destacam-se os setores de alimentação e de clima. precisamos de uma previsibilidade para reagir da forma mais efetiva possível. Através dessa solução, conseguimos isso, trazendo dados e gestão”, destaca David. Dados oferecidos para consulta no observatório de startups do Sebrae SEBRAE/DIVULGAÇÃO/JC Uma das empresas que focam em soluções voltadas para o clima, está a OnAgro, que desenvolve estações meteorológicas que auxiliam na gestão da produção agrícola através da análise climática. “Sobre questões climáticas e impacto no agronegócio,. Através dessa solução, conseguimos isso, trazendo dados e gestão”, destaca David. Focada na extensão da vida útil de produtos após a colheita, a Quiper Agroesta utiliza tecnologias para garantir que frutos mantenham a qualidade por mais tempo, aumentando a eficiência da cadeia produtiva. Enquanto a Smart Composer utiliza realidade virtual para mapear propriedades e rastrear produtos, proporcionando uma visão detalhada sobre a logística e os processos produtivos. “A Smart Composer é uma solução que trabalha com modelos tanto de mapeamento de propriedade, quanto de rastreabilidade”, explica. David ainda destaca a TerraMares, voltada para a utilização de microalgas na alimentação animal, prometendo um alto ganho em produtividade e qualidade de vida para os animais. A participação das startups na Expointer é vista como uma oportunidade de negócios e ponto de encontro entre inovação e tradição. De acordo com o gestor, o Sebrae, que apoia a participação destas empresas, espera que a interação gere novas parcerias e fomente a digitalização no campo, tornando as tecnologias mais acessíveis aos produtores. “Um dos nossos ideais é gerar oportunidade para as empresas que estão expondo, para que consigam aumentar o faturamento e angariar ainda mais clientes”, destaca o gestor. Divididas em dois ciclos, as primeiras startups a expor ficaram entre sábado (30) e quarta-feira (3). O segundo ciclo de startups ocorre entre esta quinta (4) e domingo (7), último dia de feira. O espaço Sebrae está localizado próximo à entrada dos expositores no Parque de Exposição Assis Brasil.

Startup utiliza insetos como fonte de proteína sustentável

A Insect Protein alia tecnologia e ciência para desenvolver um produto natural e de baixo impacto ambiental

Expointer Mauro Ávila e Adriana Bender são os fundadores da Insect Protein Foto: BRENO BAUER/JC

Criada em 2022, a Insect Protein é uma startup que propõe uma solução que é tendência em várias partes do mundo. A utilização da larva do besouro Tenebrio Molitor, o verme da farinha, como forma de alimento, vem ganhando espaço por sua vantagem ambiental. O produto em pó, por exemplo, passou a ser considerado próprio para consumo humano na União Europeia como alternativa de proteína. No Brasil, a Anvisa ainda mantém a liberação apenas para o consumo animal.

Mauro Ávila e Adriana Bender são os criadores da ideia. Com a expertise do sócio Lucas Vilella, responsável técnico da empresa e pesquisador do Tenebrio Molitor, a startup começou em casa. “Logo em seguida, fomos procurados por uma multinacional. Daí decidimos virar uma empresa”, conta Mauro.

Vendendo tanto para empresas quanto para consumidores finais, a clientela da Insect Protein é ampla. Um dos principais perfis é o de tutores de cães e gatos alérgicos às proteínas comuns em rações. “Os veterinários passam as receitas e já indicam que comprem da gente, porque temos todas as certificações de segurança”, garante Mauro.

Ambientalmente, o produto se destaca por utilizar pouca água, energia e baixa emissão de CO2 em comparação com outras fontes de proteína. “ Precisamos de 3kg da larva para fazer 1kg do produto, enquanto um suplemento precisa de 200 litros de soro de leite, por exemplo. Tem mais energia e não causa alergia ”, destaca.

A Expointer é uma oportunidade de aumentar os investimentos do negócio, um passo fundamental para a empresa. “Estamos em escala de produção laboratorial. Buscamos investimentos, porque um dos nossos objetivos é ampliar o espaço para 600m², para produzir cerca de 1 a 3 toneladas por mês. Hoje, a produção é de 30kg mensais, mas já temos clientes interessados em grandes quantidades”, justifica Adriana.

Marca desenvolve creme de proteção para fumicultores

A Protege Química surgiu como um projeto de pesquisa para um curso técnico e se tornou um negócio

Expointer Técnica em qúimica e graduanda em biomedicina, Franciele Carraro é um dos nomes à frente da Protege Química Foto: DENER PEDRO/ESPECIAL/JC

Criada por Franciele Carraro e sua sócia, Júlia Giovanaz, a Protege Química é uma startup criada a partir de um projeto de iniciação científica. Durante o curso técnico de enfermagem, a dupla definiu, como tema de pesquisa, o desenvolvimento de um EPI para fumicultores. A ideia surgiu porque Júlia tem familiares que trabalham no ramo, e sabe que há uma dificuldade comum a todos que lidam com a planta: a Doença da Folha Verde do Tabaco, uma intoxicação aguda que ocorre quando a nicotina é absorvida pela pele humana, causando tontura, dores de cabeça e dificuldade em respirar.

Presentes na Expointer, no espaço de inovação do Sebrae, a startup está aproveitando a oportunidade de, pela primeira vez, expor a tecnologia para um público de milhares de pessoas. “Sabemos que aqui não é exatamente o fumicultor que vai ver nosso produto, mas nós temos amostras para entregar a quem aparecer. De qualquer forma, é uma oportunidade. Para nós, é muito importante ser visto”, comenta Franciele, ressaltando a possibilidade de conexão com parceiros, como lojas agropecuárias ou farmácias, por onde a maioria dos cremes é comercializada.

O produto da Protege Química é um creme protetor com uma formulação composta por um “blend de silicones”, como definiu Franciele. “Isso forma uma barreira invisível na pele, como se fosse uma luva”, explica, informando que a duração da proteção é de quatro horas e que o produto é certificado pela Anvisa e reconhecido pelo Ministério do Trabalho.

A industrialização do EPI é feita na cidade de Novo Hamburgo, de onde os cremes, com embalagens 100% recicláveis, saem para as lojas.