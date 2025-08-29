Empreendedores relançam marca de roupas em coffee party no Bom Fim

Mundo Entre Sonhos e Realidade, no café No próximo domingo (31), acontece o relançamento da marca de roupas, no café Uai Why . A coffee party, que irá ocorrer a partir das 14h, contará com drinks especiais, DJs e venda das peças da marca.

Fundada em 2020 por Leonardo Talayer e Vinícius Brasil, a marca de roupas streetwear Mundo Entre Sonhos e Realidade tem o propósito de amplificar vozes e dar oportunidades a jovens que, assim como os sócios, buscam por melhores possibilidades de carreira profissional. “Na época da criação da marca, não consegui oportunidade nenhuma, em lugar nenhum e sempre tive vontade de fazer muitas coisas. Eu já modelava, era fotógrafo e produzia videoclipes, então nunca fui de fazer uma coisa só”, constata Leonardo.

A marca nasceu da necessidade de ambos de ter um espaço onde pudessem produzir tudo o que queriam. Os jovens buscavam um ambiente para fazer roupa, trabalhar com modelos, design, fotografia, ou seja, tudo que envolve a criação. De acordo com Leonardo, a marca reflete sua própria experiência. “ Eu vivia sonhando, mas não conseguia, não sabia como tornar as coisas reais. A realidade veio com a criação da nossa marca .”

Artistas como Kevinho, MC Meno K, MC Pedrinho e o cantor Dilsinho já vestiam a marca que tem um público fiel no Sudeste do Brasil. Além disso, a Mundo Entre Sonhos e Realidade está presente no figurino da série Sintonia, da Netflix. De acordo com os sócios, o relançamento da marca em Porto Alegre neste domingo (31) é uma estratégia de reafirmar o propósito e se aproximar do público local.

“Nossas vendas virtuais têm como destino principal São Paulo e Rio de Janeiro. Atuando no meio artístico, vejo que a cena cultural daqui está crescendo muito e precisamos valorizar e olhar para esse público”, destaca Leonardo, que, assim como Vinícius, é da Zona Sul de Porto Alegre.

“Notamos uma diferença significativa entre o público daqui e do Sudeste. Somos mais fechados, precisamos estabelecer uma relação de confiança e ser conquistados para consumir a marca”, comenta Vinícius.

Para superar esse desafio, a marca busca alcançar os artistas favoritos do público de Porto Alegre para que o público sinta-se mais à vontade para consumir a marca. O evento de relançamento também terá todas as peças a R$ 100,00, tornando os itens mais acessíveis para um maior número de pessoas. No dia, eles planejaram estampar as peças na hora, o que cria uma experiência interativa.

Oferecendo camisetas, moletons e peças em jeans, a marca trabalha somente com fornecedores locais, e todas as etapas de fabricação dos produtos ocorrem na Capital. “A oferta de material e serviços aqui em Porto Alegre aumentou muito nos últimos anos. Isso nos possibilita realizar todo o processo aqui”, afirma Vinícius, destacando que a marca busca promover toda a cadeia produtiva local.

Horário e endereço

A coffee party acontece na Uai Why, na rua Irmão José Otão, nº 576, no bairro Bom Fim. Além de uma seleção de drinks especiais, o evento receberá a DJ Clara Soares, do Coletivo Bronx e do Coletivo AFROJAMS. O evento ocorre entre das 14h às 18h no domingo (31).