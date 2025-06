Com pão de queijo com kimchi, novo café de Porto Alegre aposta na fusão da Coreia com o Brasil

Hani Coffee é o novo café da Galeria Moinhos de Vento que une gastronomia, identidade visual repaginada e produção artesanal. Comandado por Lucas Simoni e Vinícius Grássi, o espaço aposta em um cardápio autoral que vai de cafés especiais a criações únicas, como brigadeiro de matcha, pão de queijo com kimchi e banana milk.



A primeira experiência de Lucas no empreendedorismo veio com a abertura da Mug Coffee, no bairro Glória, com uma estética inspirada pelo K-pop. O espaço buscava oferecer bebidas artesanais com ingredientes naturais e cardápio inclusivo. Ainda assim, o desafio de empreender em uma região com pouca procura por cafés acabou antecipando o fim do negócio.



O momento de virada foi a chegada do período de férias escolares, quando o movimento da rua Dom Bosco diminui e Lucas se viu quase sem clientela. “Não pagava o aluguel da máquina, aluguel da loja, os insumos. Fechei e, logo depois, descobri que uma loja daqui (Galeria Moinhos de Vento) estava disponível”, lembra.



Com o fechamento, reabrir em outro espaço era uma meta forte, mas Lucas ainda não sabia se conseguiria. “Para a abertura da loja anterior, o investimento foi muito mais baixo, e lá tive a ajuda do meu pai, que não queria assumir uma dívida. Quando ele me disse que estava pulando fora, vendi o carro e fui atrás de tudo”, descreve.



Durante seis meses, Lucas e o sócio passaram pela parte burocrática para ocupar o novo ponto. “Fizemos o contrato e, mais dois meses após, abrimos. Marcenaria, identidade visual, cardápio: fizemos um rebranding completo . Isso veio porque queríamos, agora, dar uma cara da Coreia, e não mais de dorama ou kpop”, complementa.



Hoje, o Hani Coffee aposta na fusão entre as culinárias brasileira e coreana. “Antes, não tínhamos de fato comidas diversas. Agora, cada item do cardápio tem uma mistura, para ficarmos com um pé no brasileiro e outro no coreano”, explica.



Essa nova proposta se reflete em combinações únicas e autorais, como o brigadeiro de matcha, uma das opções que mais tem chamado a atenção do público, segundo os empreendedores. Outros destaques incluem o bun com alho, o pão de queijo com kimchi, a banana milk e o orange kult, bebida de laranja e iogurte, muito consumido na Coreia. Os preços no cardápio variam de R$ 7,00 a R$ 17,00.



Nessa trajetória enquanto empreendedor, Lucas diz que o maior aprendizado foi a organização. “Tanto nas partes físicas quanto organizacionais, ainda não sabia como ordená-las. Talvez, se eu tivesse sido mais organizado, teria mantido mais tempo o negócio por lá, mas estava recém começando”, reflete Lucas.



Outro ensinamento marcante foi o reconhecimento do valor do seu trabalho. “Me dar valor e dar valor ao meu produto. Já me senti mal por cliente ter achado um café caro, mas aprendi a precificar e valorizar o que faço. Fiz curso de barista, pago caro e seleciono com cuidado os cafés e a máquina. Hoje em dia, com a produção do kimchi, por exemplo, o trabalho de fermentação leva dias e precisa de atenção por muito tempo”, explica o empreendedor.



A escolha pela Galeria Moinhos de Vento também teve impacto direto no cotidiano do negócio. “O pessoal é muito legal. A zona aqui é muito diferente, com um público que busca o café, se tornando muito caloroso”.



Além do público que frequenta o espaço, a conexão com outros empreendedores fortaleceu o Hani. “Justamente pessoas que dão valor para o que passamos. Antes mesmo de abrir, mostrei o meu cardápio para o pessoal do Sando, que compreendem os nossos desafios”, conta.



