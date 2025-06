Marketing é estratégia da dupla GreNal

Durante a oitava edição da Gramado Summit, que aconteceu na última semana na Serra Gaúcha, executivos de marketing da dupla GreNal falaram, em painel, sobre as estratégias de marketing dos clubes diante das mudanças do mercado do futebol - desde o perfil dos torcedores até as transmissões em streamings e parcerias fora de campo. O encontro foi mediado pelos comunicadores Luciano Potter e Duda Garbi.

Leandro Figueiredo, executivo de negócios e marketing do Grêmio, aponta que um dos principais desafios dos clubes atualmente é lidar com a mudança no perfil dos torcedores. "As crianças seguem mais jogadores do que clubes, é uma nova geração que chamamos de fã fluido. A única forma de ter engajamento, saindo do resultado de campo, será quando a gente souber muito bem conversar com o torcedor. Os clubes de futebol têm uma grande característica de falar com a torcida, mas eles ainda transpiram muito para conseguir falar com o torcedor, que são comunicações totalmente diferentes", afirmou durante o painel, ressaltando que encontrar uma comunicação direta é mais desafiador neste momento com tantas plataformas. "Hoje, todo público é multitela. Você ter a linguagem certa e comunicar com esses torcedores na primeira pessoa é o maior desafio do futebol", complementou.

Marcos Silveira, CRO do Inter, também percebe que os novos torcedores têm um perfil diferente. "É evidente que teremos um gap geracional. Essa molecada passa a não consumir como a minha geração consumia. Eu consumia 90 minutos amarradão, sem ter opções. Hoje, 90 minutos passa a ser chato, eles precisam olhar outra tela", ponderou. "Tem que encarar o futebol não apenas como 90 minutos. Mas entender que quem concorre com o Grêmio não é só o Inter, mas o Netflix, o Spotify, um grande espetáculo que tenha na cidade, a temperatura, tudo isso", refletiu Leandro sobre o tema.

Outro ponto destacado pelos executivos de marketing da dupla GreNal é a necessidade de, com todas essas opções, estender a experiência do torcedor para além do momento do jogo. "O campo sempre vai ser o ator principal. Futebol é resultado. Mas preciso pensar como consigo descolar as marcas e fazer com que o marketing, a inteligência de dados e o caminho do torcedor e do fã sejam interessantes, porque dentro de uma base de 10 milhões de fãs, vão ter aqueles que são superconectados com o campo, mas vai ter o fã da marca. Se o torcedor vai para a academia, eu posso criar uma linha de academia, criar uma linha de viagem", exemplificou Marcos sobre a necessidade. Nessa perspectiva, os executivos destacam o projeto Laghetto Sports Resort, hotel que terá espaços temáticos do Inter e do Grêmio. A previsão é que a abertura ocorra em 2029, em São Francisco de Paula. "É importante enchermos essa agenda, ter presença no dia a dia do torcedor. E um momento de resort, você está com a família, num momento de curtição. Vejo que, com essa parceria com a Laghetto, temos a capacidade de ter estratégias que sejam phygitais, que começam no físico e terminam no digital. É inédita essa estratégia aqui no Rio Grande do Sul. O País tem que olhar e copiar o que está acontecendo aqui. É um grande case essa parceria", avalia Leandro. "Vamos atrás de uma máxima que é como fazer parte da vida do torcedor, esteja ele no momento de compra que for. A história com a Laghetto é muito interessante, porque tu consegues entregar de, por um dia ou dois, viver aquela experiência de Inter e de Grêmio. A gente consegue desenhar ativos que os torcedores saiam do estádio, que eu, como colorado, possa comprar a marca fora do estádio. Laghetto veio para cumprir um espaço de ser colorado e querer viver uma experiência na Serra, e não necessariamente no estádio", pontuou Marcos.

Compartilhando insights para empreendedores à frente de negócios de todos os tamanhos, Leandro afirma que é preciso "entender muito bem a marca", enquanto Marcos aconselha a "entender o consumidor de cabo a rabo e entender que dor você vai sanar". O executivo do Grêmio também ressalta a importância de encontrar a forma certa de se comunicar com o público-alvo, não caindo em fórmulas prontas. "Se vou me comunicar com uma geração prateada economicamente ativa, às vezes, o SMS vai me dar a maior taxa de engajamento. Entender essa jornada é uma teia. Independente da dor que a marca tenha, temos estratégias para trazer resultado. Por que não existe nenhuma marca eterna? Porque a cabeça de quem consome muda", ponderou Leandro.