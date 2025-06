'Estamos em negociação com Córdoba', revela CEO da Gramado Summit no primeiro dia de evento

Com a expectativa de reunir 20 mil pessoas na Serra Gaúcha, a oitava edição da Gramado Summit teve início nesta quinta-feira (4). O evento, que acontece até sexta-feira (6) no Serra Park, em Gramado, conta com a participação de 300 palestrantes entre empreendedores, artistas e pensadores, divididos em sete palcos, que têm diferentes trilhas de conhecimento.

Marcus Rossi, CEO da Gramado Summit, garante que o evento de 2025 tem proporções maiores que as edições anteriores. Segundo ele, um dos diferenciais deste ano está na aposta na feira de negócios, reunindo startups e investidores em um mesmo ambiente. " A forma como estruturamos o evento de ser uma feira de negócios mais potente, que consegue reunir desde Magalu ao Google e Lojas Renner, e com um número muito grande de pessoas buscando a feira, já nos coloca com um diferencial muito grande daquilo que a gente tinha ano passado . A forma como estruturamos o conteúdo está muito interessante, porque cada palco tem uma forma de construir a temática. O palco Divergente é no meio do corredor, quebrando a lógica daquilo que é esperado, mas divergência é isso, é incomodar, tentar fazer pensar diferente", reflete sobre o palco por onde passarão, na sexta-feira, executivos do Pinterest e iFood, entre outros.

A participação da Magalu e de Luiza Helena Trajano, que palestrou no primeiro dia de evento, é um dos destaques da oitava edição. Marcus conta que ter a presença de grandes nomes do empreendedorismo nacional é uma realização pessoal. "Meus grandes ídolos, desde a minha adolescência, foram figuras com foco no empreendedorismo, talvez pela família que nasci. Então, Luiza Helena Trajano, José Gallo, que na época estava à frente das Lojas Renner, são figuras sempre me chamaram atenção e que sempre tive uma admiração, foram sempre meus nortes. Conforme fomos deixando a Gramado Summit um evento mais bem estruturado, obviamente tu tens o sonho de se aproximar dessas pessoas, trazer não só a marca, mas ser reconhecido pelos teus grandes ídolos. No fim do dia, muito do que a Gramado Summit proporciona é a realização de alguns sonhos, inclusive os meus", garante o empreendedor.

A perspectiva é que o resultado econômico do evento seja de R$ 100 milhões para a cidade de Gramado através do impacto na rede hoteleira, nas operações gastronômicas e outros serviços. O CEO acredita que o potencial turístico da região é um aliado estratégico do evento. "Por mais que o mercado de eventos esteja superaquecido, acho que todo crescimento de eventos em grandes capitais é um pouco limitado, no sentido de enfrentar os problemas que uma capital tem: trânsito, segurança. Quando tu consegues fazer um movimento em que as pessoas possam conhecer outros destinos turísticos, unimos o melhor dos dois muitos. Para mim, a Gramado Summit é um evento tão legal quanto qualquer outro e ainda por cima te coloca em uma cidade encantadora, que consegue passar não só um ou dois dias de evento, mas a semana inteira curtindo o que tem de melhor", destaca.

Com a edição de 2026 confirmada de 6 a 8 de maio, o CEO da Gramado Summit revela que vem aí mais uma edição internacional do evento, que já passou por Punta del Este, no Uruguai. " Estamos com uma boa negociação com Córdoba para, em algum momento, irmos para a Argentina fazer um pouquinho do que fazemos aqui por lá ", adianta.

Tirando o os olhos do futuro e mirando no presente, Marcus ressalta que a edição de 2025 foi uma realização frente aos desafios que enfrentou. "Carrego comigo uma responsabilidade muito grande, porque foi meu ano mais desafiador como empreendedor. Perdi meu pai recentemente, e tentei concentrar todo o sucesso na Gramado Summit como uma forma de retribuir o carinho que tive dele nessa jornada. Ver tanta gente reunida e poder falar sobre um futuro e um mundo melhor, é impossível não mencioná-lo. É por ele também. Me sinto retribuindo a aposta que ele fez em mim para que um dia conseguisse construir algum tipo de legado, e o acho que o legado está aqui", afirma Marcus, emocionado.