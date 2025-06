ABF Franchising Expo 2025 amplia espaço e traz novidades

O empreendedorismo no Brasil alcançou níveis recordes em 2024, e o setor de franquias se mantém como uma porta de entrada mais estruturada para quem sonha empreender. De acordo com um estudo do Monitor Global de Empreendedorismo (GEM), a taxa de empreendedorismo no País atingiu 33,4% no ano passado, o maior patamar dos últimos quatro anos. Dados do Sebrae também de 2024 indicam que foram abertos mais de 4,15 milhões de pequenos negócios, um aumento de cerca de 10% em relação ao ano anterior. Além disso, o levantamento apontou que 60% dos brasileiros sonhavam ter o próprio negócio, segundo maior desejo da população.



Neste cenário, a ABF Franchising Expo 2025 é oportunidade para quem sonha abrir ou quer expandir seus negócios. Em sua 32ª edição, a feira da Associação Brasileira de Franchising, organizada e promovida pela Informa Markets, ocupará um novo pavilhão, o Verde, além do Branco, no Expo Center Norte, em São Paulo. Esse novo espaço aumentará a área do evento em 10%, totalizando 34 mil m², proporcionando uma visita mais ampla, com mais conexões e interações entre o público e os expositores.

O número de marcas expositoras (tanto nacionais quanto internacionais) deverá superar os 400. Com expectativa de ter uma visitação superior a 60 mil, a ABF Expo será realizada entre 25 e 28 de junho.



De acordo com a ABF, o mercado de franquias superou as projeções iniciais e registrou em 2024 um crescimento de 13,5% em relação ao ano anterior, com um faturamento da ordem de R$ 273 bilhões, mais de 193 mil operações (+0,9) e mais de 3 mil marcas. A feira serve como vitrine para o setor, trazendo novidades em termos de novas marcas, nichos, modelos de negócio e tecnologias, além de planos de expansão para as mais variadas regiões do País.



A ABF Expo trará modelos de negócios com investimento inicial em menos de R$ 10 mil até cerca de R$ 3 milhões, dos mais diversos segmentos, tais como Alimentação, Casa e Construção, Comunicação, Informática e Eletrônicos, Educação, Entretenimento e Lazer, Limpeza e Conservação, Hotelaria e Turismo, Moda, Saúde, Beleza e Bem-estar, Serviços Automotivos e Serviços e Outros Negócios, além das opções de microfranquias, franquias digitais, móveis e outros. Completando o ecossistema do setor, expõem também na feira consultores, startups, fornecedores do franchising e de pontos comerciais, como shoppings.



Para Tom Moreira Leite, presidente da entidade, “a ABF Franchising Expo a cada ano se transforma, refletindo a contínua expansão e inovação do franchising no Brasil, que tem se consolidado como um ecossistema forjado pela colaboração entre franqueadores e franqueados e pelo trabalho em rede, atraindo tanto novos empreendedores quanto empresários experientes que buscam diversificar seus portfólios. A feira oferece uma oportunidade única para esses investidores explorarem modelos de negócios formatados, marcas reconhecidas e uma ampla gama de nichos de mercado, em meio a conteúdo e networking de alta qualidade”. Ainda segundo Tom, esta edição também evidenciará o papel crescente da tecnologia no setor, como o uso de Inteligência Artificial (IA) e com soluções que facilitam a implantação e gestão de franquias.



Marco Basso, presidente da Informa Markets, observa que "a expansão da área de exposição e as significativas melhorias na infraestrutura da ABF Franchising Expo não só reafirmam sua posição de maior feira de franquias do mundo, mas também evidenciam a solidez do mercado brasileiro de eventos. A ABF Franchising Expo é um hub estratégico de networking e oportunidades de negócios, que impulsiona o empreendedorismo e fortalece todo o ecossistema de franquias no país. Este ano, ainda demos um passo além ao investir em iniciativas focadas na experiência do visitante, desde projetos de bem-estar até soluções digitais que otimizam a circulação no evento. Essas inovações refletem nosso compromisso com a excelência na experiência do visitante, criando um ambiente acolhedor que incentiva, inclusive, a geração de negócios".



A Informa Markets desenvolveu este ano um novo Assistente Virtual de Visitação que ajudará os visitantes a encontrarem expositores, setores, atrações e tudo o mais que eles precisarem. E cadeiras motorizadas serão disponibilizadas para pessoas com mobilidade reduzida visitarem o evento com comodidade.

ABF Franchising Expo 2025

A venda de ingressos já está aberta. O primeiro passo é realizar o credenciamento online pelo site (abfexpo.com.br). A compra do ingresso online sai pelo valor de R$ 100, mesmo durante a realização do evento. E na bilheteria local, a venda de ingressos terá o custo de R$ 120 (sem o desconto). Cada ingresso é individual, intransferível e dá direito a uma credencial válida para acesso aos 4 dias do evento que poderá ser, inclusive, impressa na casa do visitante, agilizando o acesso à feira.