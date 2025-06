Evento para empreendedores reunirá grandes nomes da confeitaria em Novo Hamburgo

03 Junho 2025

São esperadas cerca de 600 pessoas entre profissionais, amadores e interessados em confeitaria

Após ser adiado em 2024 por conta das enchentes que atingiram o Estado, o Sugar Cake Show está de volta ao Rio Grande do Sul. Em sua quinta edição, o maior evento de confeitaria do Sul do Brasil acontecerá nos dias 24 e 25 de junho, das 10h às 18h, nos pavilhões da Fenac, junto à SulServ, em Novo Hamburgo. São esperadas cerca de 600 pessoas entre profissionais, amadores e apaixonados por doces. Com o objetivo de promover aprendizado, trocas e novas oportunidades, o evento traz uma seleção de grandes nomes da confeitaria brasileira. Entre os destaques confirmados estão Lucas Corazza, jurado do programa Que Seja Doce; Tábata Romero, influenciadora com mais de 770 mil inscritos no YouTube; César Yukio, campeão do MasterChef Brasil Confeitaria; Isamara Amâncio, referência em receitas práticas com quase 10 milhões de inscritos no YouTube; além de Ana Costa, Mari Missagia e outros profissionais do setor. O evento é idealizado por Adriana Kauer, empresária à frente da Comercial Martini, loja de artigos de confeitaria, localizada no Mercado Público de Porto Alegre. “Estávamos nos programando para realizar o Sugar no ano passado, bem nesta época do ano. A enchente frustrou nossos planos, assim como de outras milhares de pessoas que acabaram atingidas pelas cheias. Para mim, promover o Sugar agora é uma forma de recomeço, de mostrar que as coisas podem, sim, voltar a ser como antes. Voltamos ainda mais entusiasmados e com vontade de fazer um evento inesquecível”, destaca. Adriana, que teve sua loja e depósito afetados pela cheia, criou o projeto SOS Confeitaria RS, beneficiando 78 empreendedores do segmento atingidos. Os ingressos para o evento já estão à venda pelo WhatsApp (51) 99138-5830 e no Sympla.