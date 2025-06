Startup gaúcha de Salvador do Sul cria produto antirressaca em pó

Volta Vibe, produto em pó com eletrólitos e vitaminas, foi lançado em setembro de 2024 e apresentado na oitava edição da Gramado Summit, que aconteceu na última semana na Serra Gaúcha. A startup de Salvador do Sul participou da feira com o intuito de divulgar o produto e também buscar investimento. Três amigos de infância uniram esforços para criar um produto pensado para a recuperação do corpo após o consumo de álcool. O, produto em pó com eletrólitos e vitaminas, foi lançado em setembro de 2024 e apresentado na oitava edição da, que aconteceu na última semana na Serra Gaúcha. A startup de Salvador do Sul participou da feira com o intuito de divulgar o produto e também buscar investimento.

Osvaldo Franzen, fundador da startup ao lado de Felipe Petry e Arthur Franzen, conta que a inspiração para o negócio veio a partir da experiência nos Estados Unidos. "A ideia surgiu a partir do momento que fazíamos faculdade lá fora, éramos estudantes-atletas. Saímos à noite, íamos para festas e, no outro dia, tínhamos os nossos compromissos, então usávamos esse tipo produto. A partir do momento que voltamos para o Brasil, não encontramos nada parecido e nada que nos ajudasse de verdade", lembra o empreendedor.

Assim, o trio começou a desenvolver a própria solução, processo que levou mais de um ano. " É o primeiro antirressaca em pó do Brasil, é um stick com eletrólitos e vitaminas . Aqui dentro, temos 10 vezes um Gatorade de eletrólitos e cinco vezes o princípio ativo que ajuda a desintoxicar o fígado", explica sobre o produto, que conta com vitaminas C e B12 e gengibre na composição. Para ser consumido, o pó deve ser diluído em 500ml de água. "Ele é formulado para casos de desidratação extrema, que é o caso da ressaca. Recomendamos uso somente para esse caso", pontua Osvaldo.

A Gramado Summit de 2025 foi a primeira feira da startup, que foi até a Serra Gaúcha em busca de conexões e investimento. "Foi uma surpresa enorme. Não tínhamos bem alinhado o que esperar do evento, mas superou todas as nossas expectativas. O pessoal não parou um minuto, todo mundo muito curioso, porque acho que é um problema de muita gente. Foi uma ótima feira para a Volta Vibe", garante o empreendedor.

Hoje, o Volta Vibe é vendido no e-commerce da marca (voltavibe.com.br). O produto parte de R$ 10,99 a unidade em kits de 20 sticks, chegando a R$ 13,30 em kits com três unidades. Em breve, o objetivo do trio é levar o Volta Vibe para pontos físicos.