Plataforma aposta em educação financeira didática e simplificada para classes C, D e E

Júlia Fernandes

11 Junho 2025

A Super Finanças se dedica a explicar conceitos fundamentais sobre o dinheiro para um público que vive um momento de ascensão social

A Super Finanças é uma plataforma de informação voltada à educação financeira das classes C, D e E. Com o objetivo de descomplicar o universo das finanças, o projeto se dedica a explicar, de forma acessível e didática, conceitos fundamentais sobre o dinheiro para um público que vive um momento de ascensão social, empoderamento e ampliação de acesso a bens e serviços.“Nunca entregamos para essas pessoas a oportunidade real de educação financeira. E isso não se resolve com uma aula num dia só. É necessário criar uma cultura”, afirma AD Junior, influenciador digital e CEO da plataforma.Com sede em São Paulo, a Super Finanças marcou presença na Gramado Summit, onde AD Junior concedeu entrevista exclusiva ao GeraçãoE. Segundo ele, cerca de 20 pessoas fazem parte do ecossistema da empresa, entre colaboradores diretos e parceiros. No primeiro ano de operação, foram mais de 70 horas de conteúdo gravado. “Fechamos contrato com a Eletromidia, o que nos permite estar em toda a cidade de São Paulo”, destacou.Além da atuação em mídia out-of-home, a Super Finanças também conta com um canal de streaming 24 horas, que será veiculado em TVs conectadas (CTV) a partir do segundo semestre de 2025. A proposta é oferecer conteúdos financeiros em linguagem clara, objetiva e acessível para um público mais amplo.No portal de notícias da plataforma, são publicadas diariamente cerca de 30 matérias sobre finanças - a maioria escrita por mulheres. “Por exemplo, se falamos sobre o IOF, explicamos o que é, como impacta na vida das pessoas. Trazemos a notícia de forma direta, simples e compreensível”, explicou o CEO.