Inspiração que vem das oportunidades

Paula Moraes é a empreendedora à frente da Just Chocolate, loja que abriu as portas em dezembro no Moinhos de Vento. Foi a partir das perdas durante o período da enchente, em maio de 2024, que a empreendedora idealizou a Just Chocolate, negócio que tem como foco chocolates bean-to-bar. Confira as dicas da empreendedora:

1. Sabedoria para aproveitar as oportunidades da vida

Sempre digo que empreender é se jogar de um precipício e construir o avião no caminho. E não foi diferente com a Just Chocolate. Quando a loja ficou disponível, por mais que eu já tivesse a True Bites, confeitaria saudável em andamento, decidi na hora negociar a loja.

2. NY is always a good idea

Viver é a melhor forma de adquirir conhecimento e a vida sempre retorna para a gente. Eu, que já viajei muito por esse mundão, uso as minhas viagens como base de pesquisa para os meus clientes e para os meus produtos. Nova York é a "capital do mundo", onde as tendências sempre chegam antes. Anualmente, viajo para NY para trazer ideias, vivências e experiências, que aplico nos meus clientes e nas minhas marcas. A cidade é rica em diversidade e tem absolutamente tudo para todos. Todo ano, há novidades para alimentar as ideias.

3. Podcasts com foco em finanças para as mulheres

Para mim, os melhores podcasts para empreendedoras mulheres são O que tem na sua carteira, apresentado pela Manuela Bordasch, do Steal The Look, e pela Ana Buchaim, da B3, e De Carona na Carreira, da Thais Roque. Indico muito, pois, além de incentivar as mulheres, mostram que nem tudo vem de berço, mas de muito trabalho em diferentes áreas.

4. Histórias reais para inspirar

Minhas dicas de filmes que inspiram empreendedoras mulheres são Joy, que conta a história de uma mulher que inventou diversos produtos e revolucionou o mercado nos Estados Unidos. Outra é a série Girlboss, que conta a história da jovem empreendedora que criou o e-commerce Nasty Gal.