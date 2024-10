LISTA: 10 lugares para celebrar o Dia Mundial do Macarrão em Porto Alegre

Uma mistura de farinha e ovos com os mais diferentes formatos e uma cultura presente ao redor de todo o mundo. O Dia Mundial do Macarrão é celebrado no 25 de outubro há 29 anos, a partir da abertura do Congresso Mundial do Macarrão, que ocorreu em 1995, em Roma, na Itália.



No Brasil, a comemoração passou a ser evidenciada em 1998, por iniciativa da Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados (ABIMAPI), com a adesão de vários restaurantes brasileiros. O Brasil ocupa o terceiro lugar em consumo, com 1,3 milhão de toneladas por ano, atrás dos Estados Unidos e da Itália, que fica em primeiro lugar. Conheça 10 lugares para apreciar pratos de massa em suas variadas formas, sabores e origens culturais em Porto Alegre.

1 - Massa e arte

Atelier de Massas está há 30 anos na rua Riachuelo, nº 482. Fundado pelo artista plástico Gelson Radaelli, falecido aos 60 anos. O local é cheio de estilo e recebe tanto no almoço quanto no jantar . Nas paredes se encontra obras de arte do fundador e de outros artistas locais, além dos aproximadamente 1,2 mil rótulos de vinhos na decoração.



•Atelier de Massas: rua Riachuelo, n º 1482, no Centro Histórico.



•Horário: de segunda a sábado, das 11h até 14h30min e das 18h às 23h.



2 - Fábrica de massas



20 sabores de massas recheadas , entre opções vegetarianas e veganas. As preferidas do público são a de costela, queijo de búfala com limão siciliano e bacalhau às natas.



•Casa de Massas Proposta: rua Miguel Tostes, n º 843, no Rio Branco.



•Horário: de segunda a sexta, das 10h às 19h.



3 - La prima trattoria vegana



opções diversas de massas sem carnes ou ingredientes de origem animal , em um ambiente que busca oferecer o aconchego. O restaurante não conta com reservas e funciona apenas por ordem de chegada.



•Rocco Trattoria Vegana: rua Irmão José Otão, n º 588, no bairro Independência.



•Horário: de segunda a sábado, das 19h às 23h.



4 - Ramen com as próprias mãos

No Clube do Ramen, o cliente recebe os ingredientes em casa e monta o próprio prato, o delivery busca oferecer a experiência típica do Japão em Porto Alegre desde o início deste ano



•Clube do Ramen: delivery pelo Instagram (@clubedoramen) ou pelo WhatsApp (51) 98065-7451.



•Horário: pedidos de terça a sábado, até as 19h.





Pablo Rozados criou o Clube do Ramen com o objetivo de oferecer a tradicional iguaria aos porto-alegrenses JAMIL AIQUEL/especial/JC

5 - Opção de massas japonesas por delivery



Com foco nos bentôs, clássicas marmitas japonesas, o Rua POA é um delivery de comida oriental de rua. Desde 2023, o Rua oferece diversas opções de comidas rápidas e fáceis de se comer na correria do dia a dia. Dentre as opções, vale a pena conhecer as massas do serviço.



• Rua POA: avenida Venâncio Aires, nº 539, exclusivamente com delivery e takeaway, opções disponíveis pelo aplicativo Ifood ou pelo site (ruapoa.com.br).



• Horário: de terça a domingo, das 18h30min às 23h.





o Rua oferece diversas opções de comidas rápidas e fáceis de se comer na correria do dia a dia RUA POA / REPRODUÇÃO/ INSTAGRAM / JC

6 - Teranga África

Com insumos vindos diretamente do Senegal , o chef criou um espaço que busca acolher toda a comunidade africana em Porto Alegre. Além disso, o restaurante conta com uma opção importante de massa no cardápio. Fundado neste ano, o Teranga África é administrado pelo chef senegalês Sidy Gueye, com comida típica do país., o chef criou um espaço que busca acolher toda a comunidade africana em Porto Alegre. Além disso, o restaurante conta com uma opção importante de massa no cardápio.

• Teranga África: avenida Nova York, n º 767, no bairro Auxiliadora.



• Horário: terça a sábado, das 11h às 22h.



7 - Massas frescas

Pastifício Italiano valoriza massas frescas e molhos produzimos tudo de forma artesanal desde 2005.



• Pastifício Italiano: avenida Goethe, nº 300, Rio Branco.



• Horário: de segunda a sábado das 9h às 20h, domingos e feirados das 9h às 14h.



8 - Massas para comer em casa



A Casa Pastifício é um restaurante com venda de massas, molhos e doces congelados para comer em casa . Nos sábados, é preparado um prato caseiro, que pode ser conferido no próprio dia no @ acasa.pastificio com reservas.



• A Casa Pastifício: rua Vicente da Fontoura, nº 2693, no bairro Rio Branco.



• Horário: segunda a sexta, das 10h30mim às 19h, e aos sábados, das 10h30min às 16h.



9. Para comer em um casarão histórico



Bottega Maria Bar & Cucina funciona em um casarão de 1924, que fica na esquina das ruas Miguel Tostes e Casemiro de Abreu. Foi a partir da arquitetura clássica do local que os empreendedores tiveram a ideia de iniciar uma trattoria. Com todas as massas produzidas no próprio restaurante , um destaque do menu é o Spaghetti Alla Carbonara, que usa o tradicional guanciale – tipo de bacon italiano feito de bochecha de porco. O Bottega atende com ou sem reservas.



• Bottega Maria Bar & Cucina: rua Miguel Tostes, n º 371, Rio Branco.



• Horário: de terça a sexta, das 18h às 23h, aos sábados, das 11h30min às 23h, e aos domingos, das 11h30min às 16h.



10. Sequência de massas



O Galeto Mamma Mia é um tradicional restaurante italiano, que opera em Porto Alegre desde 1985. Conhecido por sua sequência de massas, que acompanha galeto, a marca está presente em sete cidades do Rio Grande do Sul , além de Santa Catarina e Paraná. Tortéi de moranga, talharim ao molho da mama, massa penne aos quatro queijos são algumas das massas tradicionais do restaurante.



• Galeto Mamma Mia: em Porto Alegre o restaurante está presente em locais como o Shopping Praia de Belas, Bourbon Ipiranga, Shopping Total, além de outros endereços.



• Horário: confira nas redes sociais os horários de cada franquia @galetomammamia.