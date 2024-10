Há mais de 30 anos, família libanesa busca fomentar a cultura de seu país natal através da comida

O Brasil é um dos países com a maior população árabe do mundo. A imigração começou no final do século XIX, com a chegada de cristãos e muçulmanos, principalmente do Líbano e da Síria, mas pessoas de países como Turquia, Iraque, Egito e Palestina também se estabeleceram por aqui. Tendo um impacto cultural tão relevante na nossa sociedade, é natural que muitos empreendimentos focados nos costumes dos países árabes tenham surgido nestes mais de 100 anos de imigração.



Um deles é o Lubnnan, restaurante libanês que, há mais de 30 anos, busca servir comida típica e fomentar a cultura do país árabe em Porto Alegre. O negócio, localizado na avenida Cristóvão Colombo, atualmente funciona apenas no sistema de delivery e é comandado pelas irmãs Fatmeh, Leila e Muna Bjeije.

A trajetória do Lubnnan está intrinsecamente ligada à história da família Bjeije. Charif, o patriarca da família, chegou ao Brasil em 1951 e, dois anos depois, conheceu Luahey, com quem se casou e teve quatro filhos: Fatmeh, Leila, Muna e Kalil. Inicialmente, Charif era dono de uma loja localizada na rua Benjamin Constant, em sociedade com seus irmãos, porém, em 1989, ele decidiu mudar de área e, junto de sua esposa, abrir o restaurante.

O empreendimento começou em um pequeno espaço localizado na avenida Cristóvão Colombo, mas, segundo as empreendedoras, caiu nas graças do público rapidamente e logo foi ampliado. "Ampliamos em 1992. Foi iniciativa do meu irmão, e compramos o espaço do lado do restaurante", conta Fatmeh.

O Lubnnan sempre serviu clássicos da comida típica da região, como kibe, homus, coalhada árabe - chamada de labneh-, baba ghanoush, mjaddara, entre outros. Na época, eram oferecidas as opções de sequência degustação e à la carte.

A família Bjeije é responsável pelo Lubnnan arquivo pessoal/JC



Segundo Fatmeh, um dos principais diferenciais do empreendimento é a utilização de insumos oriundos diretamente do Líbano. "A maioria dos nossos produtos vêm do Líbano. Claro que, às vezes, é um pouquinho difícil, mas tentamos de tudo e, se falta, damos uma adaptada", explica.

Mas, muito mais que apenas servir comida típica, o Lubnnan buscava ser um ponto de fomento da cultura libanesa e árabe em Porto Alegre. Assim, além de uma decoração pensada para lembrar a terra natal dos empreendedores, o restaurante contava com shows de danças libanesas e de outros países árabes. “Não é só a comida que as pessoas buscam. Elas buscam conhecimento da cultura, que gostamos de manter sempre acesa. Tenho muito orgulho de ser filha de libaneses e minha família também. Temos tradições e costumes que a gente não quer que se apague jamais ”, orgulha-se Fatmeh.



O restaurante se manteve assim por 30 anos, até o início da pandemia de Covid-19. O Lubnnan, assim como muitos outros empreendimentos da Capital, sofreu com o período de isolamento social e teve que mudar o foco da operação. “O ramo da gastronomia foi um dos que mais sofreu durante a pandemia. Abríamos as portas e ninguém aparecia”, lamenta Luahey. Portanto, a família Bjeije decidiu fechar a operação de salão e focar exclusivamente no delivery.

Com o fim da pandemia, o Lubnnan não voltou a operar normalmente. No entanto, Fatmeh relata que, com o tempo, a clientela passou a sentir falta de frequentar o restaurante. Assim, o Lubnnan passou a abrir nas sextas, sábados e domingo no almoço, exclusivamente com reservas. O fato do Lubnnan ter uma clientela fiel foi um dos pontos mais exaltados por Fatmeh. Segundo ela, sua família e os clientes do restaurante nutrem uma relação única. “Conhecemos praticamente quase todas as famílias que frequentam o restaurante. São pessoas maravilhosas e que a gente tem um carinho. Eles não são nossos clientes. Eles são nossa família”, exalta.



O Lubnnan está localizado na avenida Cristóvão Colombo, n° 727. Para informações sobre horários de funcionamento e delivery, acesse o Instagram (@lubnnanrestaurantearabe) ou pelo WhatsApp (51) 99170-7454.