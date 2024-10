Empreendedora traz comida típica da região da Palestina para Porto Alegre

Foi por estímulo de sua família e amigos que a empreendedora Saida Cristina Kadan abriu o Zait e Zaatar, negócio focado na venda de comida árabe sob encomenda. Com a utilização de temperos importados diretamente da Palestina, Saida produz pratos típicos e sonha em abrir o próprio restaurante.



Saida é gaúcha, mas cresceu na Palestina junto de sua família. Por lá, conheceu a cultura árabe e, através de sua mãe e sua avó, aprendeu a cozinhar. Aos 16 anos, retornou ao Brasil e se casou com um amigo de infância, também gaúcho e crescido na Palestina, com quem teve quatro filhos.



Mesmo estabelecendo-se no Brasil, Saida e sua família nunca deixaram de lado os costumes do país árabe. Portanto, a comida típica da região da Palestina sempre se fez presente em sua casa. Com o tempo, amigos e familiares passaram a estimular Saida a comercializar seus produtos que, segundo eles, tinham uma qualidade única.



"Quando fazia a comida, todo mundo gostava. Quando mandava para o lanche dos nossos filhos, os colegas adoravam. Todos perguntaram porque eu não vendia", lembra Saida



Por muitos anos, ela negou a ideia de empreender e reservava-se a cozinhar apenas para conhecidos. Porém, no início de 2024, após a insistência de sua filha Dunia, ela embarcou na aventura e passou a produzir as iguarias na cozinha da própria casa.



"Tinha receio que ninguém ia comprar. Um dia, minha filha mais velha disse que ia me ajudar e, se ninguém comprasse, a gente chamaria nossa família e eles nos ajudariam a comer", relata.

LEIA TAMBÉM > Gastronomia árabe ganha espaço com negócios típicos em Porto Alegre O Zait e Zaatar tem como foco a venda de comida árabe sob encomenda TÂNIA MEINERZ/JC



Segundo ela, o sucesso foi instantâneo e todas as unidades produzidas foram vendidas no mesmo dia. Assim, o Zait e Zaatar surgiu. Saida cuida exclusivamente da cozinha, enquanto o restante da família participa das outras frentes do negócio. Seu marido é encarregado das entregas e as filhas comandam as redes sociais. O empreendimento é focado na venda de comida árabe por encomenda. Portanto, são oferecidos kibes, de carne ou de queijo, esfihas e uma porção de seis unidades de falafel.



LEIA TAMBÉM > Com mais de 25 expositores, festival de torresmo acontece em Porto Alegre



Além disso, estão disponíveis pastinhas, como homus e coalhada. Os kibes são vendidos congelados e pré-prontos e, para garantir que eles serão preparados da maneira correta, Saida manda um manual de instruções de como prepará-los no óleo, no forno ou até mesmo na air fryer. Um ponto exaltado foi o fato de tudo ser feito de maneira artesanal e com insumos importados da terra natal da família da empreendedora. Isso, segundo ela, é um dos principais diferenciais. Segundo ela, o sucesso foi instantâneo e todas as unidades produzidas foram vendidas no mesmo dia. Assim, o Zait e Zaatar surgiu. Saida cuida exclusivamente da cozinha, enquanto o restante da família participa das outras frentes do negócio. Seu marido é encarregado das entregas e as filhas comandam as redes sociais. O empreendimento é focado na venda de comida árabe por encomenda. Portanto, são oferecidos kibes, de carne ou de queijo, esfihas e uma porção de seis unidades de falafel.Além disso, estão disponíveis pastinhas, como homus e coalhada. Os kibes são vendidos congelados e pré-prontos e, para garantir que eles serão preparados da maneira correta, Saida manda um manual de instruções de como prepará-los no óleo, no forno ou até mesmo na air fryer. Um ponto exaltado foi o fato de tudo ser. Isso, segundo ela, é um dos principais diferenciais.

"Tudo tem que ser de primeira. Os vegetais eu compro na feira, é tudo fresquinho. A carne eu já ensinei o açougueiro a moer direitinho. Então, acompanho tudo. Além disso, todos os temperos vêm da Palestina. Minha sogra me manda de lá ", afirma Saida.



Morando há anos no Brasil, a empreendedora se sente orgulhosa de ter a oportunidade de propagar a cultura do país árabe, mesmo morando a quilômetros de distância. Segundo ela, sua clientela conta com pessoas das mais diferentes etnias. "Tenho clientes que se interessam muito. Que nunca comeram ou que só comeram em lugares mais industrializados, que não é a mesma coisa. Eles me perguntam se eu já morei lá, como eram as coisas. Se interessam muito por saber da nossa cultura" , explica Saida.

O Zait e Zaatar aceita pedidos por tele-entrega e retirada através do Instagram (@zait_e_zaatar) ou pelo WhatsApp (51) 99931-9363.