Cervejaria artesanal encerra atividades no 4º Distrito de Porto Alegre

Com fábrica localizada no 4º Distrito, a Cubo Cia. Cervejeira anunciou em suas redes sociais o encerramento de suas atividades em função dos danos causados pela enchente em maio deste ano. A fábrica, que funcionava desde 2020 na rua Moura Azevedo, nº 237, não conseguiu se recuperar dos prejuízos, incluindo a perda de dois bares, estoques e instalações.



Em nota, a empresa diz que, apesar dos esforços nos últimos quatro meses para retomar as operações, os fundadores decidiram que era hora de encerrar o ciclo. Eles agradeceram o apoio recebido de amigos, clientes e parceiros durante esse período difícil. A nota também informa que o bar da Cubo, localizada no BarraShoppingSul, continuará funcionando enquanto a equipe planeja o futuro das marcas Cubo, Distrito e Suricato .

A empresa ressaltou aos consumidores que participaram do crowdfunding nomeado On The Shoulder of Giants, criado no fim de maio para angariar recursos para a reconstrução da fábrica e bar, que as recompensas estão sendo finalizadas e, em breve, serão entregues aos clientes.