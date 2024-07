Pedagogo cria negócio de aluguel de jogos de tabuleiro em Porto Alegre

Stéfani Rodrigues

29 Julho 2024

O Sapo Balseiro conta com board games diversos, com aluguel partindo de R$ 15,00

Durante a pandemia de Covid-19, enquanto muitos buscavam novas formas de entretenimento, Helber Vieira encontrou nos jogos de tabuleiro uma paixão. Com o crescimento no interesse nos board neste período, o pedagogo começou a colecionar diversos jogos até fundar, neste ano, o Sapo Balseiro, negócio de aluguel de jogos de tabuleiro. Inspirado pelo projeto Viver de Jogo, iniciativa que visa espalhar o hobby dos board games pelo Brasil, Helber decidiu se aprofundar no mundo dos jogos de tabuleiro e se inscreveu no curso oferecido pelo projeto. Antes de mergulhar no empreendedorismo, Helber consolidou uma carreira como professor de educação infantil, profissão que segue atuando. Além disso, atuava com animação de festas infantis e corporativas. "Levo muito do que aprendi nesses trabalhos para o Sapo Balseiro, especialmente os valores de comunidade e excelência", explica, contando que o nome da empresa surgiu a partir de um personagem do jogo Everdell.