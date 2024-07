Há 15 anos, restaurante é referência em gastronomia argentina em Porto Alegre

Foi com o objetivo de oferecer uma autêntica experiência argentina em Porto Alegre que Alfredo Navarro inaugurou o restaurante El Farol há 15 anos. Morando na capital gaúcha desde 1999, Alfredo decidiu, em 2009, deixar seu ponto em Imbé, no Litoral Norte, para estabelecer o El Farol na rua Mariante, nº 855, no bairro Rio Branco.

Alfredo chegou ao Brasil para atuar em outro setor, mas sempre sentiu a ausência de um local onde pudesse se reunir com amigos e compatriotas argentinos em Porto Alegre. Notando a falta de um espaço que representasse sua cultura na cidade, ele decidiu parar de viajar todos os fins de semana para gerenciar seu bar em Imbé e criar uma comunidade local. Alfredo define o El Farol como mais do que um restaurante. Para ele, é um ponto de encontro para a comunidade argentina e apreciadores da cultura do Rio da Prata. "Toda quinta-feira, temos a noite do tango, uma milonga típica do bairro argentino Caminito", explica. O restaurante oferece pratos tradicionais, como empanadas, milanesas, entrecot, e bebidas como fernet com Coca-Cola, combinação muito popular na Argentina.

A grande receptividade do público porto-alegrense foi fundamental para o sucesso do El Farol ao longo dos anos, segundo Alfredo. " Os gaúchos se identificam muito com a nossa cultura. Compartilhamos o gosto pelo futebol, churrasco, mate e folclore ", comenta. Essa afinidade transformou o El Farol em um ponto de encontro não só para argentinos, mas também para uruguaios, colombianos e outros latino-americanos, conta o empreendedor.

A operação é de terça-feira a domingo, das 18h à meia-noite EVANDRO OLIVEIRA/JC

Na culinária, o prato mais popular do El Farol são as empanadas, um tipo de pastel de forno com massa caseira, recheado com carne cortada na faca, cebola, pimentão e temperos tradicionais argentinos, servido com chimichurri e limão.

Depois da turbulência provocada pelas enchentes em maio, Alfredo observa uma recuperação no movimento do restaurante. "As pessoas estão voltando, querendo sair e esquecer um pouco os problemas," comenta.

Endereço e horário de funcionamento do El Farol

O El Farol fica na rua Mariante, nº 855, e opera de terça-feira a domingo, das 18h à meia-noite.