Termolar e torrefação de Porto Alegre lançam copo térmico projetado para o consumo de café

Criada em 2012 pela dupla Jonathan Hutchins e Gustavo Albuquerque, a William & Sons Coffee Co. é uma boutique e microtorrefação que busca selecionar, torrar e comercializar os melhores cafés especiais. Em 2023, a marca que conta com sedes em Porto Alegre, Gramado e Estados Unidos, lançou, em parceria com a Termolar, um copo térmico projetado especificamente para o consumo de café.



A história da William & Sons começou em 2012, quando Jonathan, norte-americano, mudou-se para Porto Alegre. Vivendo no Brasil pela primeira vez, o empreendedor se mostrou descontente com a qualidade dos cafés oferecidos por aqui. Assim, ele passou a torrar seus próprios cafés em casa e vender online. “Jonathan ficava inconformado que o café brasileiro que ele tomava aqui era pior do que ele tomava lá nos Estados Unidos”, lembra Gustavo, sócio-fundador da marca.



Com o tempo, o empreendedor, pensando em expandir a marca, passou a nutrir uma vontade de abrir lojas. Assim, Jonathan convidou seu amigo Gustavo para participar da sociedade. A primeira loja da dupla foi na rua Pedro Ivo, no bairro Mont Serrat, que segue em operação. Desde então, a William & Sons Coffee Co. conta mais uma unidade em Porto Alegre, uma em Gramado e uma em Nova Hampshire, nos Estados Unidos.

Parceria com a Termolar



Em 2023, mais de uma década depois do início da marca, algo chamou a atenção de Gustavo. O empreendedor conta que a quantidade de copos descartáveis nos lixos das lojas da William & Sons era algo que o incomodava. Assim, ele passou a buscar soluções para esse problema. “Sempre tenho uma dor de ver o lixo cheio de copos descartáveis. Mas é uma necessidade. Ainda queremos criar alternativas para que as pessoas consumam mais no local ou, talvez, que tenham consciência de trazer seu próprio copo”, lembra Gustavo.

A ideia de criar um copo térmico para o consumo de café ficou na mente de Gustavo e, depois de muito procurar, a Termolar, companhia gaúcha e referência global no segmento de soluções térmicas, topou fazer parte dessa parceria. “Estamos criando essa ideia. O Brasil ainda não é culturalmente adepto dessa realidade, mas acho que isso está se tornando real. Podemos ver o próprio empenho da Termolar em trazer vários produtos de solução para o mercado, mas ainda faltava um de café”, pondera Gustavo.

O copo foi criado por duas marcas gaúchas: a Termolar e a William &Sons Coffee Co. DIVULGAÇÃO/TERMOLAR/JC



O desafio, como conta Roberto Wickert, gerente de marketing, produto e e-commerce da Termolar, foi criar um produto único, que suprisse as necessidades dos mais entusiastas do café até do consumidor mais casual. “O universo do café tem diversos tipos de público. Tem os especialistas, que são aquelas pessoas que são superentendedoras e têm todos os equipamentos de toda parte do mundo. Tem os entusiastas, que são aquelas pessoas que estão descobrindo agora o universo do café especial e já estão aprendendo a consumir, e tem o público em geral. Então, o nosso desafio era trazer uma solução que atendesse o nível de exigência do especialista, mas que ela não excluísse todo mundo”, diz Roberto.



Para a confecção do produto, foram feitas pesquisas com baristas e consumidores de cafés especiais para buscar soluções dos problemas mais comuns ao público que consome a bebida. Após mais de um ano de trabalho, o copo térmico, batizado de T0311, em alusão à data em que a ideia foi concebida, foi finalizado.



Segundo os empreendedores, o produto é muito mais que um simples copo. Com uma tampa que conta com um sistema denominado pelos criadores de soft 360°, o produto permite que o usuário beba sua bebida por todos os lados. O copo pode ser aberto com um simples clique para mais agilidade e praticidade e, além disso, tem um formato que oferece conforto para manusear, com isolamento térmico a vácuo que mantém a temperatura por 4 horas se a bebida for quente e por 10 horas se for fria.



Tanto a William & Sons, quanto a Termolar, são empresas nascidas no Rio Grande do Sul. Em um momento difícil para o Estado, os empreendedores destacam a importância de duas empresas gaúchas se unindo para criar um produto que, segundo eles, é inovador.



Informações gerais



O T0311 está disponível para venda no valor de R$ 239,00 em duas cores: Preto Hub e Rosa Cyber. É possível adquirir o produto através do site da Termolar e nas lojas físicas da William & Sons Coffee Co. Em Porto Alegre, as cafeterias ficam na rua Dinarte Ribeiro, n° 214, e na rua Pedro Ivo, n° 492.