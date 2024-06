Conselho Regional de Administração abre mentoria para empresas atingidas no RS

O Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul (CRA-RS) iniciou, nesta sexta-feira (21), o programa de mentoria para todas as micro e pequenas empresas afetadas pela crise climática que atingiu o Estado em maio. Inicialmente, a proposta visava auxiliar apenas empresas registradas no conselho, mas a adesão de conselhos regionais de outros estados possibilitou uma ampliação para qualquer micro e pequena empresa.



"No início de junho, durante o terceiro Fórum de Presidentes do Sistema CFA/CRAs em Caruaru, Pernambuco, mencionei a iniciativa voltada para as empresas registradas, que são cerca de 3 mil. Tivemos a adesão de mais quatro regionais, permitindo expandir para qualquer micro e pequena empresa localizada nas cidades em estado de calamidade pública ", explica Flávio Abreu, presidente do CRA-RS.

LEIA TAMBÉM> Marca de óculos pintados à mão abre nova unidade no Moinhos de Vento



O programa recebeu o apoio dos conselhos de administração de Minas Gerais, Santa Catarina, Espírito Santo e Pernambuco, que também oferecerão mentoria aos interessados. A iniciativa, vinculada ao projeto Amplifica RS da Câmara de Micro e Pequenas Empresas, ajudará os negócios em áreas específicas e importantes para a retomada das atividades empresariais: planejamento estratégico, financeiro, orçamentário, captação de recursos, logística de suprimentos, marketing, gestão de processos, empreendedorismo e gestão geral. "Essas áreas foram escolhidas por contarmos com profissionais capacitados para oferecer mentoria e por serem consideradas as mais pertinentes e necessárias no momento atual", afirma Flávio.



As mentorias serão realizadas de forma voluntária, sem custos e sem vínculo empregatício entre o mentor e a empresa beneficiada. As inscrições serão centralizadas no Conselho Federal de Administração de Brasília, que distribuirá entre as regionais envolvidas no projeto. "Contamos com um grupo de profissionais capacitados para atuar como mentores nas áreas especificadas. Esses mentores sempre terão orientação de um tutor. Tanto os mentores quanto os tutores são profissionais registrados de administração", relata.



De acordo com a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), estima-se que em torno de 14 mil empresas, entre indústria, comércio e serviço, foram afetadas de forma direta ou indireta pelas cheias de maio. A partir da metodologia desenvolvida pelo CRA-RS, será possível, em até oito encontros, realizar o diagnóstico da situação desses negócios afetados e assim buscar soluções para essas empresas. O programa recebeu o apoio dos conselhos de administração de Minas Gerais, Santa Catarina, Espírito Santo e Pernambuco, que também oferecerão mentoria aos interessados. A iniciativa, vinculada ao projeto Amplifica RS da Câmara de Micro e Pequenas Empresas,: planejamento estratégico, financeiro, orçamentário, captação de recursos, logística de suprimentos, marketing, gestão de processos, empreendedorismo e gestão geral. "Essas áreas foram escolhidas por contarmos com profissionais capacitados para oferecer mentoria e por serem consideradas as mais pertinentes e necessárias no momento atual", afirma Flávio.. As inscrições serão centralizadas no Conselho Federal de Administração de Brasília, que distribuirá entre as regionais envolvidas no projeto. "Contamos com um grupo de profissionais capacitados para atuar como mentores nas áreas especificadas. Esses mentores sempre terão orientação de um tutor. Tanto os mentores quanto os tutores são profissionais registrados de administração", relata.De acordo com a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs),. A partir da metodologia desenvolvida pelo CRA-RS, será possível, em até oito encontros, realizar o diagnóstico da situação desses negócios afetados e assim buscar soluções para essas empresas.

LEIA TAMBÉM> Novidade em Porto Alegre, bar com foco na cultura urbana reabre no 4º Distrito



“A ideia é que os recursos destinados a esses negócios sejam bem geridos, bem investido e que retornem não somente em empregos, mas também na retomada da economia do Estado”, conclui. “A ideia é que os recursos destinados a esses negócios sejam bem geridos, bem investido e que retornem, mas também nado Estado”, conclui.