Novidade no 4º Distrito, bar reabriu as portas após ser atingidos pela enchente

Os irmãos Bruno e Eduardo Fiorin abriram o Bowl Bar no dia 16 de março. Nestes três meses desde a inauguração, o negócio ficou sem operar por mais de 30 dias devido à inundação do 4º Distrito, bairro onde o estabelecimento está localizado. O negócio reúne uma loja de confecções e acessórios de marca autoral, bar e tabacaria. Com uma pegada totalmente street, que destaca arte e cultura urbana, os irmãos abriram as portas novamente em 8 de junho.



"Foi complicado porque a gente não tinha nem dois meses de bar. Chegar aqui e ver tudo destruído foi horrível, chegamos com água na barriga e tudo estava detonado. Nossos quadros de decoração estavam todos boiando", lembra Eduardo.

LEIA TAMBÉM> Pré-venda de bebida que envelhecerá por três anos é aposta de microfábrica de drinks em Porto Alegre



Os empreendedores investiram cerca de R$200 mil no estabelecimento, desde a decoração do espaço até a criação de um mezanino. "Demos uma repaginada bem diferente. Ficamos de dezembro a fevereiro realizando as reformas e nos preparando para abrir", comenta Bruno. No pátio do bar, além de receber DJs locais, também são realizados shows nacionais. "Nesse pouco mais de um mês de funcionamento, trouxemos artistas da cena do rap e do trap, como o Pelé da 1 Kilo e o Chino do Oriente. Estávamos em um momento bom", afirma Bruno. Os empreendedores investiram cerca deno estabelecimento, desde a decoração do espaço até a criação de um mezanino. "Demos uma repaginada bem diferente. Ficamos de dezembro a fevereiro realizando as reformas e nos preparando para abrir", comenta Bruno. No pátio do bar, além de receber DJs locais,"Nesse pouco mais de um mês de funcionamento, trouxemos artistas da cena do rap e do trap, como o Pelé da 1 Kilo e o Chino do Oriente. Estávamos em um momento bom", afirma Bruno.

De acordo com os sócios, a água passou a altura do balcão do bar EVANDRO OLIVEIRA/JC



O local, que comporta cerca de 400 pessoas, chegou a realizar no primeiro mês de funcionamento um evento em parceria com o Rap In Cena, festival de rap que ocorre anualmente em Porto Alegre.



De acordo com os sócios, eles perderam 90% do valor investido devido à enchente. "O que não perdemos, acabamos gastando para arrumar e consertar", comenta Eduardo. Mesmo com as adversidades, os empresários resolveram retomar as atividades. Após realizarem a limpeza do estabelecimento e colocarem para funcionar alguns equipamentos que ficaram a salvo na parte superior do bar, o Bowl reabriu no segundo fim de semana de junho. "Esta volta foi muito positiva, o público recebeu muito bem este retorno" , relata Eduardo. No último fim de semana, com a previsão de chuva, os irmãos optaram por não abrir o local.



"Nós concordamos que seria melhor abrir do jeito que desse, não do jeito que a gente queria. Como tínhamos pouco tempo de funcionamento, não tínhamos muito dinheiro em caixa para investir novamente", explica Bruno. Segundo os irmãos, a vontade de seguir com o projeto foi motivada pelo fato de a operação ser recente. "Estava tudo no início para nós, a gente não chegou a sentir o gostinho do que é ter um negócio. Acredito que estamos ainda na energia do começo, da novidade, e isso nos incentivou a não parar" , declara. O local, que comporta cerca de 400 pessoas, chegou a realizar no primeiro mês de funcionamento um evento em parceria com o Rap In Cena, festival de rap que ocorre anualmente em Porto Alegre.De acordo com os sócios, eles perderam 90% do valor investido devido à enchente. "O que não perdemos, acabamos gastando para arrumar e consertar", comenta Eduardo. Mesmo com as adversidades, os empresários resolveramApós realizarem a limpeza do estabelecimento e colocarem para funcionar alguns equipamentos que ficaram a salvo na parte superior do bar, o Bowl reabriu no segundo fim de semana de junho., relata Eduardo. No último fim de semana, com a previsão de chuva, os irmãos optaram por não abrir o local."Nós concordamos que seria melhor abrir do jeito que desse, não do jeito que a gente queria. Como tínhamos pouco tempo de funcionamento, não tínhamos muito dinheiro em caixa para investir novamente", explica Bruno. Segundo os irmãos, a vontade de seguir com o projeto foi motivada pelo fato de a, declara.

LEIA TAMBÉM> Há quatro gerações no Mercado Público, família se prepara para reabrir banca



O bar oferece drinks clássicos e autorais, entre os mais pedidos estão o Beyoncé, Marcelo D2 e o Bob Marley, custando a partir de R$35,00. Na loja, os produtos mais procurados são as camisetas e os bonés, que começam em R$100,00. Atualmente, a entrada no bar é mediante doações. Os clientes podem optar por pagar R$10,00 ou 1 kg de alimento para ingressar no espaço. As doações são destinadas a outro bar que continua produzindo marmitas para famílias atingidas pelas cheias.



A enchente de maio, para além da destruição, deixou algumas incertezas. "Hoje a gente está aqui, mas amanhã eu não sei. Nossa ideia é permanecer no 4º Distrito, esperamos que melhorias sejam feitas, porque é óbvio que isso vai passar a ser recorrente", desabafa Bruno. Apesar das dificuldades, os sócios seguem estruturando e organizando o espaço para continuar com a operação. "Eu olho para o bar e parece que estamos inaugurando de novo, reorganizando e correndo atrás de tudo. Começando do zero", conclui Eduardo. "Tudo aqui já foi um sonho", mensagem em grafite na parede do estabelecimento EVANDRO OLIVEIRA/JC O bar oferece drinks clássicos e autorais, entre os mais pedidos estão o, custando a partir de. Na loja, os produtos mais procurados são as camisetas e os bonés, que começam em R$100,00. Atualmente, a entrada no bar é mediante. Os clientes podem optar por pagar R$10,00 ou 1 kg de alimento para ingressar no espaço. As doações são destinadas a outro bar que continua produzindo marmitas para famílias atingidas pelas cheias.A enchente de maio, para além da destruição, deixou algumas"Hoje a gente está aqui, mas amanhã eu não sei. Nossa ideia é permanecer no 4º Distrito, esperamos que melhorias sejam feitas, porque é óbvio que isso vai passar a ser", desabafa Bruno. Apesar das dificuldades, os sócios seguem estruturando e organizando o espaço para continuar com a operação. "Eu olho para o bar e parece que estamos inaugurando de novo, reorganizando e correndo atrás de tudo.", conclui Eduardo.

Informações gerais do Bowl Bar

O bar fica localizado na rua Conselheiro Travassos, nº 633, no bairro São Geraldo. O local funciona de sexta-feira a domingo, das 18h à 00h.