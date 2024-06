Há 37 anos no São Geraldo, lancheria conta com clientela fiel para seguir operando

Jamil Aiquel

20 Junho 2024

Com prejuízo estimado em R$ 500 mil, a lancheria Nova Bréscia celebra apoio do público para retomar

Localizada no bairro São Geraldo desde 1987, a Nova Bréscia Lanches é uma das lancherias mais tradicionais de Porto Alegre. Com foco no xis, o empreendimento pode ser considerado especialista na iguaria. Por conta das enchentes, a operação teve que ficar suspensa por cerca de 20 dias, algo que, segundo os empreendedores, resultou em grandes prejuízos. A Nova Bréscia é comandada por Sérgio Sbardelotto, natural da cidade de Nova Bréscia, localizada a 167 quilômetros da capital gaúcha. O empreendedor conta que chegou à Capital em 1987 e, pensando em ganhar a vida, decidiu se aventurar no empreendedorismo junto de seu amigo Gilmar da Silva. No mesmo ano, eles abriram a lancheria no número 1359 da avenida São Pedro, no bairro São Geraldo, local que ocupam até hoje. Atualmente, a sociedade cresceu. Hoje, além de Gilmar, o negócio conta com a participação dos filhos de Sérgio, Letícia e Gustavo, que, assim como o pai, participam do dia a dia da operação. “Enfrentamos muita coisa nesse tempo todo. Eu ainda trabalho como chapista, mas faço de tudo um pouco. Aprendi a lidar com o cliente, como preparar o lanche, temperar”, remete Sérgio. O empreendimento conta com um cardápio simples, com foco em lanches e porções de batata frita. Além dos xis, o local oferece opções de bauru, cachorro quente e torradas. O que, garante Sérgio, é uma maneira de manter a qualidade e agilidade da operação. “Algumas pessoas nos pedem para adicionar novos itens no cardápio, como À la Minuta e outros pratos, mas sempre imaginei continuar assim. Acredito que cada um tem seu ramo e nós nos especializamos no xis. Claro que gostaríamos de atender todo mundo, mas nossa especialidade é o xis”, explica Sérgio. Localizado no mesmo bairro há mais de 30 anos, o empreendedor destaca a boa relação que ele nutre com a vizinhança. Além de uma clientela fiel, Sérgio ressalta que a região conta com empreendedores de diferentes nichos. “No bar aqui do lado, eles vendem chope, mas não vendem lanche. Aqui, não vendemos chope. Então, é muito comum o pessoal chegar aqui para comer com o copo de lá, ou ir beber lá comendo nosso xis”, destaca.